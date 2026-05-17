- U CRAIOVA - U CLUJ 5-0. În etapa a 4-a de play-off, alb-albaștrii au fost spulberați la Cluj: 0-4. Duminică seară, ei i-au spulberat pe alb-negri: 5-0. Și pe 13 aprilie, și pe 17 mai, echipa învinsă a avut un eliminat.
Craiova este campioana României, după 35 de ani. Dar revanșa e totală acum în fața Clujului.
Un 5-0 care anulează acel 0-4 suferit în urmă cu mai mult de o lună. Și tot Craiova e în avantaj: 5-4 la duelul direct în play-off.
Etim, eliminat. Craiova s-a prăbușit: 0-4 în fața Clujului
Pe 13 aprilie, U Cluj conducea cu 1-0 când Craiova a rămas în inferioritate, după eliminarea lui Etim, în minutul 20.
Meciul a continuat excelent pentru alb-negri, înfiorător pentru alb-albaștri. Cu un om mai puțin, oaspeții au cedat, s-au prăbușit.
A fost 2-0 la pauză, 4-0 la final. O Universitate era fericită, o Universitate era dezamăgită.
Mendy, eliminat, Clujul prăbușit. Craiova, campioană
Duminică seară, pe 17 mai, Craiova a vrut o răzbunare totală. Și a reușit.
După nici zece minute, avea 2-0, Matei și Al-Hamlawi.
Cu puțin timp înaintea pauzei, Mendy a fost eliminat. A fost rândul lui U Cluj să joace mai mult de o repriză în inferioritate.
Și golurile Craiovei au venit în cascadă, după pauză.
- 3-0, Al-Hamlawi.
- 4-0, Anzor.
- 5-0, Băsceanu.
Craiova e campioană. Revanșa în fața Clujului a fost totală!