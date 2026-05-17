U CRAIOVA - U CLUJ 5-0. În etapa a 4-a de play-off, alb-albaștrii au fost spulberați la Cluj: 0-4. Duminică seară, ei i-au spulberat pe alb-negri: 5-0. Și pe 13 aprilie, și pe 17 mai, echipa învinsă a avut un eliminat.

Craiova este campioana României, după 35 de ani. Dar revanșa e totală acum în fața Clujului.

Eroii Craiovei Un puști de 19 ani și palestinianul care înscrie în meciurile esențiale au pus Clujul la pământ în 10 minute

Un 5-0 care anulează acel 0-4 suferit în urmă cu mai mult de o lună. Și tot Craiova e în avantaj: 5-4 la duelul direct în play-off.

Etim, eliminat. Craiova s-a prăbușit: 0-4 în fața Clujului

Pe 13 aprilie, U Cluj conducea cu 1-0 când Craiova a rămas în inferioritate, după eliminarea lui Etim, în minutul 20.

Meciul a continuat excelent pentru alb-negri, înfiorător pentru alb-albaștri. Cu un om mai puțin, oaspeții au cedat, s-au prăbușit.

A fost 2-0 la pauză, 4-0 la final. O Universitate era fericită, o Universitate era dezamăgită.

Mendy, eliminat, Clujul prăbușit. Craiova, campioană

Duminică seară, pe 17 mai, Craiova a vrut o răzbunare totală. Și a reușit.

După nici zece minute, avea 2-0, Matei și Al-Hamlawi.

Cu puțin timp înaintea pauzei, Mendy a fost eliminat. A fost rândul lui U Cluj să joace mai mult de o repriză în inferioritate.

Și golurile Craiovei au venit în cascadă, după pauză.

3-0, Al-Hamlawi.

4-0, Anzor.

5-0, Băsceanu.

Craiova e campioană. Revanșa în fața Clujului a fost totală!

Reacția fanilor Clujului la 3-0 pentru Craiova

