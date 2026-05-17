„Pot trece peste orice" Handbalistele de la CSM București, încurajate de o fostă mare jucătoare înainte de Final Four-ul Ligii Campionilor
„Pot trece peste orice” Handbalistele de la CSM București, încurajate de o fostă mare jucătoare înainte de Final Four-ul Ligii Campionilor

alt-text Publicat: 17.05.2026, ora 17:26
alt-text Actualizat: 17.05.2026, ora 17:28
  • Oana Manea (41 de ani), fost pivot al echipei CSM București, a vorbit despre Final Four-ul Ligii Campionilor, acolo unde „tigroaicele” vor da peste Metz în semifinale.
  • Competiția va avea loc la MVM Dome, în Budapesta, pe 6–7 iunie.

Oana Manea e convinsă că jucătoarele pregătite de Bojana Popovic pot repeta performanța reușită de clubul bucureștean în urmă cu 10 ani.

Oana Manea: „Poate asta e şansa lor să câştige Champions League”

În 2016, CSM București a câștigat Liga Campionilor, după ce a învins-o pe Gyor la loviturile de la 7 metri. Oana Manea se afla în acea echipă.

Întrebată dacă ar fi momentul potrivit ca „tigroaicele” să câștige din nou trofeul, Manea a răspuns:

„Îmi doresc foarte mult pentru fete, pentru club. Mă gândesc că poate binele vine din altă parte, dacă nu au câştigat campionatul şi nici Cupa, poate asta e şansa lor să câştige Champions League. Nu vreau să dau un pronostic, poate e o superstiţie.

O să fie altceva, niciun meci nu seamănă cu celălalt. Ţine doar de ele şi de dorinţa lor, şi-au dorit foarte mult să ajungă în Final Four, sunt jucătoare care… de exemplu Omoregie, e de atâţia ani şi nu a reuşit să se califice.

Îşi doresc foarte mult, dar totul ţine de ele, o să fie un meci foarte greu. Dacă vor fi la fel de motivate cum au fost la meciul cu Esbjerg, cred că pot învinge, pot trece peste orice”, a declarat Oana Manea, conform as.ro.

Oana Manea a evoluat la CSM București în perioada 2015-2019, fiind ultima echipă pentru care a jucat înainte să se retragă din activitate.

Fostul pivot a mai jucat pentru Oltchim Râmnicu Vâlcea și Krim Mercator (Slovenia).

Programul Final Four-ului din MVM Dome, Budapesta

EHF a stabilit ca meciul dintre CSM București și Metz să deschidă balul Final Four-ului, într-o partidă programată sâmbătă, 6 iunie, de la ora 16:00.

Cea de-a doua semifinală va avea loc de la ora 19:00, în timp ce finalele se vor juca duminică, 7 iunie, la aceleași ore.

Sâmbătă, 6 iunie

  • Ora 16:00 - CSM București – Metz
  • Ora 19:00 - Gyor – Brest

Duminică, 7 iunie

  • Ora 16:00 - Finala mică
  • Ora 19:00 - Finala mare

liga campionilor handbal feminin Oana Manea Final Four csm bucuresti metz
