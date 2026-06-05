Cine transmite România - Țara Galiilor Unde se vede la TV revenirea selecționerului Gică Hagi în Ghencea +17 foto
România - Țara Galiilor/ Foto: sportpictures.eu, IMAGO -montaj GOLAZO.ro
Nationala

Cine transmite România - Țara Galiilor Unde se vede la TV revenirea selecționerului Gică Hagi în Ghencea

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 05.06.2026, ora 22:46
alt-text Actualizat: 05.06.2026, ora 22:46
  • România va înfrunta Țara Galiilor, în cel de-al doilea meci de la revenirea lui Gică Hagi (61 de ani) pe banca „tricolorilor”.
  • Partida se joacă sâmbătă, de la ora 20:45, și va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro, dar și în direct la TV. Detalii mai jos.
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După remiza din amicalul cu Georgia (1-1), România va găzdui Țara Galiilor pe Stadionul Steaua din București.

Va fi prima partidă disputată de națională pe teren propriu în cel de-al doilea mandat al lui Hagi.

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„Regele” se va întoarce astfel în locul în care a scris istorie alături de Steaua. Alături de „militari”, Hagi a câștigat 3 titluri de campion, 3 Cupe ale României și o Supercupă a Europei.

România - Țara Galiilor va fi transmis pe Prima TV

Dacă partida contra Georgiei a fost transmisă de Antena 1, duelul cu Țara Galiilor se va vedea la Prima TV.

Este ultimul an în care cele două posturi împart meciurile naționalei. Începând din 2027, meciurile României se vor vedea exclusiv la Antena 1.

FOTO. Georgia - România 1-1

Echipa de start a Romaniei de la meciul cu Georgia (foto: Sport Pictures)
Echipa de start a Romaniei de la meciul cu Georgia (foto: Sport Pictures)

Galerie foto (17 imagini)

Ianis Hagi (foto: Sport Pictures) Răzvan Marin (foto: Sport Pictures) David Matei a debutat la naționala României în amicalul cu Georgia (foto: Sport Pictures) Andrei Borza a debutat la naționala României în amicalul cu Georgia (foto: Sport Pictures) Ianis Hagi (foto: Sport Pictures)
+17 Foto
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Lotul României pentru meciul cu Țara Galiilor

  • Portari: Marian Aioani, Otto Hindrich, Ștefan Târnovanu
  • Fundași: Deian Sorescu, Tony Strata, Adrian Rus, Andrei Coubiș, Andrei Burcă, Matei Ilie, Lisav Eissat, Mihai Popescu, Andrei Borza
  • Mijlocași: Vladimir Screciu, Tudor Băluță, Nicolae Stanciu, Vlad Dragomir, David Matei, Darius Olaru, Cătălin Cîrjan
  • Atacanți: Olimpiu Moruțan, Ștefan Baiaram, Alexandru Dobre, Louis Munteanu, Florinel Coman, Denis Drăguș

Radu Drăgușin, Răzvan Marin, Ianis Hagi, Virgil Ghiță, Valentin Mihăilă, Alexandru Cicâldău și Florin Tănase nu vor face parte din lotul pentru partida cu Țara Galilor.

Dintre aceștia, Tănase nu a făcut nici deplasarea în Georgia, pentru amicalul încheiat 1-1, din cauza unor probleme medicale acuzate încă de la sosirea în cantonament.

Programul României în 2026

  • 2 iunie: Georgia - România 1-1 (amical)
  • 6 iunie: România - Țara Galilor (Stadionul Steaua, amical), ora 20:45
  • 25 septembrie: Suedia - România (Nations League)
  • 28 septembrie: România - Bosnia (Nations League)
  • 2 octombrie: Polonia - România (Nations League)
  • 5 octombrie: România - Suedia (Nations League)
  • 14 noiembrie: România - Polonia (Nations League)
  • 17 noiembrie: Bosnia - România (Nations League)

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