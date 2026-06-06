Întoarcerea „Regelui” VIDEO. 25.000 de spectatori în Ghencea pentru primul meci acasă ca selecționer +30 foto
O inimă în tribune pentru Gică Hagi. Foto: Raed Krishan
Nationala

Întoarcerea „Regelui” VIDEO. 25.000 de spectatori în Ghencea pentru primul meci acasă ca selecționer

alt-text Theodor Jumătate , Răzvan Teodorescu , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 06.06.2026, ora 20:32
alt-text Actualizat: 07.06.2026, ora 00:43
  • ROMÂNIA - ȚARA GALILOR. Stadionul Steaua a fost aproape plin sâmbătă seară la primul amical al lui Gică Hagi în noul mandat de selecționer. Toți fanii au strigat pe o singură voce: „Hagiiii!”.
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Gică Hagi, înapoi în Ghencea ca selecționer după aproape 25 de ani. S-a terminat trist un mandat atunci, acum începe altul.

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Pe 14 noiembrie 2001, România antrenată de el se împiedica în noroiul de pe „Steaua” și nu putea mai mult decât un 1-1 dramatic cu Slovenia, în returul barajului, rezultat care ne tăia calea spre CM 2002, după 1-2 în tur, la Ljubljana.

Pe 6 iunie 2026, Hagi are primul meci acasă, tot în Ghencea, dar pe altă arenă. Amical contra Țării Galilor, echipa de la care se lansa Generația de Aur a noastră în 1992-1993 (5-1 și 2-1 în preliminariile CM) spre un Mondial rămas în istorie în 1994.

Peste 1.000 de galezi. În aceeași peluză, Uniți sub Tricolor

Se aștepta o atmosferă frumoasă, specială. 25.000 de spectatori pentru revenirea lui Hagi și peste 1.000 de suporteri galezi, care au venit la stadion după mai multe ore petrecute în Centrul Vechi. Încălzirea.

Britanicii au cântat cum au coborât din autobuze, au fost aplaudați de români și ei au făcut același gest.

România - Țara Galilor, înainte de meci FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (9).jpeg
România - Țara Galilor, înainte de meci FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (9).jpeg

Galerie foto (30 imagini)

România - Țara Galilor, înainte de meci Foto GOLAZO.ro (1).jpeg România - Țara Galilor, înainte de meci Foto GOLAZO.ro (2).jpeg România - Țara Galilor, înainte de meci Foto GOLAZO.ro (3).jpeg România - Țara Galilor, înainte de meci Foto GOLAZO.ro (4).jpeg România - Țara Galilor, înainte de meci Foto GOLAZO.ro (5).jpeg
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Au ocupat jumătate din primul inel al peluzei dinspre bulevardul Ghencea. Deasupra lor era gol. Tot la inelul 2, dar în lateral, ultrașii în negru Uniți sub Tricolor.

Toți pentru întoarcerea selecționerului. Toți pe o singură voce: „Hagiiiii!”

În tribune, mulți tineri și copii. Unii veniseră cu afișe scrise de acasă: „Olaru, vreau tricoul tău” sau „Târnovanu, vreau tricoul tău”.

Și multe „inimi” pe mici bannere dedicate lui Hagi.

Când l-a prezentat pe selecționer, crainicul a strigat ”Gheorghe” și „Zidul Galben” i-a răspuns pe o singură voce, o voce răsunătoare: „Hagiiiii!”.

Un imn din 25.000 de inimi. Dar vocea lui Cezar Ouatu i-a acoperit

La imn, toți fanii galezi au cântat. Apoi, 25.000 de suporteri au dat viață imnului nostru.

Nu s-au auzit însă atât de bine. De data aceasta, s-a auzit foarte tare vocea tenorului Cezar Ouatu. Acum, sonorizarea a funcționat.

Stadionul a erupt la finalul imnului. Și toți spectatorii au strigat din nou: „Hagiiiii!”. Era meciul lui.

Așa a început amicalul România - Țara Galilor, în Ghencea. După ce galezii au făcut tradiționala lor poză de grup deosebită: 7 cu 4!

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