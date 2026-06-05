„Nu aș fi acum aici” Miriuță, mesaj dur pentru contestatari: „Sunt mai român decât 90% din țara asta!”
Vasile Miriuță/ Foto: captură Youtube @Superscore România
Liga 3

„Nu aș fi acum aici” Miriuță, mesaj dur pentru contestatari: „Sunt mai român decât 90% din țara asta!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 05.06.2026, ora 23:14
alt-text Actualizat: 06.06.2026, ora 09:22
  • Vasile Miriuță (57 de ani), antrenorul celor de la Sănătatea Cluj, a dezvăluit motivul pentru care a ales să antrenene în Liga 3.
  • Tehnicianul a avut și un mesaj pentru contestatari, după ce a fost criticat că a ales să joace pentru naționala Ungariei.
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Miriuță a declarat că preferă să lucreze într-un mediu în care se simte respectat și dorit de cei din jur.

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Vasile Miriuță: „Niciodată nu contează liga”

„Niciodată nu contează liga. Voi merge mereu acolo unde sunt dorit 100%, fie că e vorba de Liga 4, Superliga sau Bundesliga. Important este să-ți placă ceea ce faci.

Pe unde am fost, am cucerit vestiarul și nu am avut niciodată probleme cu jucătorii”, a declarat Miriuță, citat de frf.ro.

2025
este anul în care Miriuță a preluat-o pe Sănătatea Cluj
  • În sezonul recent încheiat din Liga 3, Sănătatea Cluj a încheiat pe locul 4, în grupa 4, cu 24 de puncte, la 8 în spatele liderului Poli Timișoara, care a promovat în Liga 2.

Vasile Miriuță: „Nemții joacă fotbalul ăla direct pe poartă”

Miriuță a dezvăluit că una dintre cele mai dificile misiuni din cariera sa de antrenor în România a fost implementarea disciplinei și a principiilor învățate în Germania într-un mediu cu o mentalitate diferită.

„Cât am fost la CFR Cluj, am implementat acest stil și ne-am clasat pe locul doi.

Din minutul 70 ne dominam clar adversarul și atunci marcam cele mai multe goluri. Nemții joacă fotbalul ăla direct pe poartă”, a adăugat fostul mijlocaș ofensiv.

  • Energie Cottbus și Duisburg sunt echipele din Germania pentru care a evoluat Miriuță

Vasile Miriuță: „Sunt mai român decât 90% din țara asta!”

Născut în România, la Baia Sprie, în județul Maramureș, Miriuță a ales să reprezinte Ungaria, iar această decizie i-a atras destule critici de-a lungul timpului.

Acum, tehnicianul a ținut să le răspundă contestatarilor:

„Eu, de unde vin, din Baia, cred că sunt mai român decât 90% din țara asta. Altfel nu aș fi acum aici, aș fi rămas în Ungaria”.

9 selecții
și un gol a bifat Miriuță în tricoul naționalei din Ungaria

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