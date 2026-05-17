George Pușcaș. Foto: Sportpictures
Dinamo, vești înainte de baraj Andrei Nicolescu anunță reveniri importante în echipa „câinilor”. Ce se întâmplă cu Pușcaș

alt-text Publicat: 17.05.2026, ora 16:33
alt-text Actualizat: 17.05.2026, ora 16:35
  • Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a oferit detalii noi despre accidentarea suferită de George Pușcaș (30 de ani).
  • Atacantul a ieșit de pe teren în prima repriză a meciului cu CFR Cluj, scor 0-0.

După remiza cu CFR Cluj, scor 0-0, Dinamo nu mai poate părăsi locul 4 și va disputa finala barajului pentru Conference League cu învingătoarea meciului dintre FCSB și FC Botoșani.

Andrei Nicolescu, detalii despre accidentarea lui George Pușcaș

În minutul 38 al partidei cu CFR, Pușcaș a acuzat probleme medicale și a făcut semn că nu mai poate continua partida. Zeljko Kopic s-a conformat și l-a trimis imediat pe teren pe Alexandru Musi.

Nicolescu se așteaptă ca atacantul să se recupereze la timp pentru finala barajului pentru Europa. Și a venit și cu alte vești bune pentru fanii „câinilor”.

„Pușcaș a simțit o contractură. Cred că va fi disponibil pentru baraj. Sunt șanse să joace. Cam în 7 zile își revine.

El nu a forțat, de aceea a ieșit. A luat decizia corectă în timpul jocului și e foarte important pentru noi să fie prezent la baraj. Am aflat că și Karamoko poate fi disponibil pentru baraj, deși nu garantez.

Pușcaș are o problemă musculară, era foarte încărcat. Mărginean revine și el, ceea ce este bine!”, a spus Nicolescu, potrivit fanatik.ro.

În acest sezon de Superliga, Pușcaș a bifat 6 meciuri, un gol și o pasă decisivă.

George Pușcaș, după meci: „Am simțit o înțepătură”

După ce a părăsit terenul, Pușcaș a fost surprins cu un pansament și o pungă cu gheață la coapsa piciorului drept.

„Am simțit o înțepătură pe coapsă, având în vedere că s-au acumulat și minute la mine. Am mai și forțat în ultimul timp, cu problemele pe care le am, și am zis să ies preventiv, ca să nu fie mai rău.

Să vedem ce părere mai au și alți doctori, dacă pot să o rezolv fără operație sau dacă trebuie să mă operez de hernie.

Nu e ceva dificil, dar ar trebui să o rezolv, că nu pot să continui să o duc pe antiinflamatoare, medicamente și așa mai departe”, a declarat George Pușcaș la Digi Sport.

Pe 29 mai, Dinamo va disputa finala barajului pentru calificarea în preliminariile Conference League.

FCSB - FC Botoșani, semifinala barajului, se va disputa într-o singură manșă, pe 23 sau 24 mai, pe stadionul Steaua, din Ghencea. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

