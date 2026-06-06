METZ - CSM BUCUREȘTI 32-27. Crina Pintea (36 de ani), pivotul formației din Capitală, a răbufnit la conferința de presă de la finalul partidei.

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Un jurnalist român prezent la Budapesta i-a amintit Crinei Pintea de un moment petrecut în repriza secundă, când era foarte nervoasă.

METZ - CSM BUCUREȘTI 32-27 . Crina Pintea: „Puteți să vă opriți, vă rog, sau vă opresc eu?”

În momentul în care i s-a spus că sta și departe de antrenoare, aflată și ea la conferință, și i s-au enumerat trofeele ratate de CSM, Pintea nu s-a mai putut abține:

„Puteți să vă opriți, vă rog, sau vă opresc eu? Dacă voi căutați scandal, nu suntem aici pentru asta.

Dacă am ceva de zis, o să vorbesc doar eu cu ea. Nu, nu a vrut să mă calmeze pentru absolut nimic. Pur și simplu eram entuziasmată… Nu, nu entuziasmată, îmi doream foarte tare să reușim să ne adunăm.

Asta a fost totul. Nu vreau acum să… M-am săturat! Cred că ar fi bine să vedeți lucruri frumoase care s-au întâmplat și să nu mai căutăm scandal. Asta e rugămintea mea”.

VIDEO. Crina Pintea, scoasă din sărite după eșecul cu Metz: „ M-am săturat! Scandal, asta caută!”

Când i s-a spus din nou că stă la 2 metri de antrenoare, Crina Pintea s-a ridicat și s-a mutat lângă Bojana Popovic.

Dalogul a continuat: „Credeți că după asemenea rezultate, Primăria București va mai susține o asemenea echipă?”.

Pintea a replicat din nou: „Credeți că întrebarea asta e pentru mine? Eu acum am ieșit de la meci, nu cred că e vorba despre mine. Nu are nicio legătură cu răbufnirea de pe teren!”.

Nedumerită de nervozitatea elevei, Bojana Popovic a întrebat-o ce se întâmplă, iar Crina nu s-a cenzurat: „Scandal, da! Asta caută ei”.

Învinsă în penultimul act, CSM va juca finala mică cu Brest. Meciul se va disputa duminică, de la ora 16:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

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