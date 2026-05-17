Lacrimi și nervi în Nascar Femeia pilot  a răbufnit și a abandonat cursa: „Sunt atâtea lucruri urâte pe care le-aș putea spune”. Mesaje dure ale fanilor
Natalie Decker. Foto: Imago
alt-text Publicat: 17.05.2026, ora 16:22
alt-text Actualizat: 17.05.2026, ora 16:22
  • Natalie Decker (30 de ani) a avut o cursă extrem de complicată la Dover Motor Speedway, în NASCAR Craftsman Truck Series.
  • Americanca a abandonat după 81 de tururi, în urma mai multor penalizări și a unui schimb emoțional de replici cu echipa sa prin radio.

Aflată la volanul mașinii Ford F-150 cu numărul 22, Decker (echipa Reaume Brothers Racing) a avut probleme încă de la începutul cursei, când a fost penalizată pentru o încălcare a procedurii de start.

Ulterior, când a intrat la boxe pentru penalizare, a mai fost sancționată o dată, pentru depășirea vitezei pe linia boxelor.

Natalie Decker a abandonat cursa după 81 de tururi: „Sunt atâtea lucruri urâte pe care le-aș putea spune”

Situația s-a complicat și mai mult în turul 81, când oficialii NASCAR au arătat steagul negru pentru că Decker nu a reușit să mențină viteza minimă impusă pe circuit.

În acel moment, Natalie Decker a devenit vizibil afectată și a transmis echipei sale că îi este greu să continue.

„Încerc din răsputeri să mă țin tare, dar nu mai vreau să continui”, a spus Decker la radioul echipei, potrivit presei americane.

Șeful său de echipă a încercat să o calmeze și i-a transmis că poate trece peste penalizare și poate continua cursa.

„Sunt atât de multe lucruri urâte pe care le-aș putea spune acum și încerc să mă abțin. Despre nenorocitul de director al seriei”, a răspuns aceasta.

Ulterior, conducătorul echipei i-a sugerat că, dacă nu mai dorește să rămână pe circuit, poate aduce mașina la boxe. Decker a răspuns că s-ar simți ca un eșec dacă ar face acest lucru, însă a continuat să spună că este frustrată de situație.

M-aș simți ca un eșec total dacă aș face asta. Sunt atât de multe lucruri pe care vreau să le spun și probabil voi fi suspendată. Nici nu ai idee! Natalie Decker, pilot Nascar

În cele din urmă, Decker a decis să abandoneze cursa.

Într-un mesaj adresat proprietarului echipei, Josh Reaume, pilotul a spus că nu mai vrea să revină în Truck Series și că va continua în O’Reilly Auto Parts Series.

„Îmi pare rău, Josh. Nu mă mai întorc în Truck Series. Rămân în O’Reilly Series. Seria asta este groaznică”, a spus Decker.

După cursă, reacțiile fanilor au fost împărțite. O parte dintre utilizatorii de pe rețelele sociale au criticat-o dur pentru abandon și pentru lipsa de ritm, cerându-i să nu mai revină niciodată, conform dailymail.co.uk.

  • „Natalie Decker n-are ce căuta pe un circuit de curse! De fiecare dată când deschide gura, toți se simt prost. M-am săturat de prezența ei în NASCAR”
  • „De ce ar vrea cineva, în afară de cei care își doresc să susțină o femeie pilot atrăgătoare, să o sponsorizeze pe Natalie Decker după asta? Ea vrea, pur și simplu, să se oprească în timpul cursei”
  • „Este extrem de îngrijorător faptul că un pilot nu numai că este prea lent pentru a concura, dar este mai preocupat de «ura» de pe rețelele sociale decât de siguranța celor din jur”.

Au existat și internauți care au cerut mai multă empatie pentru Decker:

  • „Sincer, e dezgustător să vezi cât de cruzi sunt oamenii față de Natalie Decker, care pare să fi suferit un atac de panică sau o criză de sănătate mintală în timpul cursei. Puteți să credeți ce vreți despre ea ca pilot, recunosc deschis că nu consideră că are talentul necesar pentru acest nivel, dar totuși este un om”.
Ulterior, Natalie Decker a explicat pe Instagram ce s-a întâmplat din perspectiva sa. Aceasta a recunoscut că a fost dezamăgită de propria evoluție și că nu a reușit să își revină mental după penalizările primite la începutul cursei.

„Nu o să mint, sunt foarte dezamăgită de mine, pentru că, după toate acele penalizări, mental nu mi-am mai revenit.

Știu că va exista multă ură în jurul prestațiilor mele din ultimele mele două weekenduri, iar nimic din ce puteți spune nu este mai dur decât felul în care mă critic eu însămi acum.

Dar o să mă forțez să trec peste asta, să controlez ceea ce pot controla pe viitor și să mă prezint la următoarea cursă cu zâmbetul pe buze și cu dorința aprinsă de a continua să fac ceea ce iubesc”, a notat aceasta, pe rețelele de socializare.

Natalie Decker este una dintre puținele femei care au concurat în seriile naționale NASCAR.

În 2020, ea a obținut locul 5 la Daytona în Truck Series, cel mai bun rezultat reușit de o femeie în istoria competiției.

După ce a devenit mamă în 2025, Decker a revenit în curse în același an, iar în 2026 a continuat să concureze în NASCAR, conform nypost.com.

