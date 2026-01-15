„Sunt mai apreciat în străinătate” Dan Petrescu, dezamăgit de reacțiile din România: „Am primit din Rusia, Italia, Anglia. Asta e realitatea” 

Dan Petrescu (58 de ani) a vorbit despre mesajele de susținere pe care le-a primit din străinătate, mai ales din Anglia, țară în care a jucat timp de 8 ani.

Fostul antrenor de la CFR Cluj traversează o perioadă dificilă, în care se confruntă cu probleme de sănătate.

Mai multe zvonuri despre un posibil diagnostic de cancer au circulat în ultimele luni, în legătură cu Dan Petrescu, însă jurnalistul Neil Barnett a transmis că recent că fostul jucător de la Chelsea nu a avut astfel de probleme.

Dan Petrescu: „Am fost mai mult apreciat în străinătate decât aici”

Acum, fostul internațional român a reacționat după multiplele mesaje de încurajare pe care le-a primit din partea străinilor, după zvonurile apărute despre el, comparativ cu cele din România, care ar fi în număr mult mai mic.

„În momentele astea, când au ieșit multe istorii despre mine în presă, am primit atâtea clipuri din Rusia, din Italia, din Anglia. Mai puțin din România, dar eu știam asta.

Am fost mai mult apreciat în străinătate decât aici. Asta este realitatea! Dar mergem înainte. Și în România sunt mulți care sunt alături de mine, dar parcă nu la fel de mulți ca cei din străinătate”, a spus Dan Petrescu, potrivit sport.ro.

Dan Petrescu: „ M-a surprins puțin Chelsea”

Petrescu a avut parte și de o surpriză din partea lui Chelsea, fosta sa echipă, care a invitat-o pe fiica acestuia, Beatrice-Chelsea, la partida de miercuri din Cupa Ligii, pierdută, scor 2-3, contra lui Arsenal.

„M-au surprins puțin, pentru că în ultima perioadă de când patroni sunt americanii, am înțeles că e mult mai greu să pătrunzi la meciuri și biletele sunt mult mai scumpe.

Poate s-au gândit că o să aducă puțin noroc la acest meci, într-adevăr, cel mai bun meci al meu cred a fost cel cu Arsenal.

M-am bucurat foarte mult pentru Beatrice, mai ales că poate să aleagă un coleg, o colegă și am ales eu colegul! Fostul meu scouter de la CFR.

I-am rugat să-mi dea și mie niște poze și imagini de la meci, am rugat-o pe Beatrice să fie norocoasă și să aducă victoria”, a mai spus Dan Petrescu.

În 1998, Dan Petrescu marca tot într-un derby cu Arsenal, scor 4-3 la general, și ajungea cu Chelsea în finala Cupei Ligii, pe care a și câștigat-o.

