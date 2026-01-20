A semnat cu U Cluj Echipa lui Cristiano Bergodi a anunțat transferul unui fotbalist de bandă dreaptă

Oucasse Mendy (24 de ani), extrema celor de la RAAL La Louviere, a semnat cu U Cluj.

Ieri, un jurnalist belgian a anunțat pe rețeaua X că fotbalistul urma să ajungă la CFR Cluj.

Surpriză, însă, Oucasse Mendy a fost prezentat azi de Universitatea Cluj.

Oucasse Mendy a semnat cu U Cluj!

Jucătorul francez cu origini senegaleze a jucat ultima dată la RAAL La Louviere, în Belgia.

„Oucasse Mendy, extrema dreapta din Marseille, de la RAAL La Louviere este așteptat să părăsească Jupiler Pro League pentru a se alătura lui CFR Cluj în România” , scria Sacha Tavolieri, pe X, în urmă cu aproape 24 de ore.

🇫🇷🐺🟢 Oucasse Mendy, l'ailier droit marseillais de la RAAL La Louvière, devrait quitter le club de Jupiler Pro League pour rejoindre le CFR Cluj en Roumanie 🇷🇴#mercato #JPL #MHSC pic.twitter.com/GP9vaRXbPb — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) January 19, 2026

În cele din urmă, echipa lui Bergodi a anunțat azi transferul lui Mendy:

„FC Universitatea Cluj a ajuns la un acord cu formația RAAL La Louvière, care evoluează în prima ligă belgiană, pentru transferul jucătorului francez de bandă dreaptă Oucasse Mendy (24 de ani)”.

Cariera lui Oucasse Mendy

„Pe numele său complet Oucasse N'Dayanthane Mendy, jucătorul care deține și cetățenie senegaleză a evoluat la grupele de juniori ale celor de la Olimpique de Marseille, echipa din orașul său natal.

Ulterior, Mendy a făcut trecerea la Montpellier, unde a jucat atât pentru echipa U19, cât și pentru formația secundă a campioanei din 2012, pentru care a strâns 20 de prezențe la nivelul ligii a patra, marcând de două ori.

Mai mult, pe data de 30 ianuarie 2021, Mendy a făcut parte din lotul primei echipe, la o partidă de Ligue 1, pierdută cu Lens (1-2), dar nu a fost folosit de către Michel der Zakarian, antrenorul de atunci al lui Montpellier.

În a doua parte a stagiunii 2021-2022, fotbalistul care poate evolua pe toate pozițiile din tridentul ofensiv a fost jucătorul celor de la Marignane, jucând doar în șase meciuri, după care, în vara lui 2023 a semnat cu formația din al treilea eșalon, FC Martigues.

În urma unui sezon în care a strâns 19 prezențe în Cupa Franței și Championnat National, Mendy a reușit promovarea în Ligue 2, alături de Martigues, iar evoluțiile sale au trecut la următorul nivel.

Astfel, în primul său an la liga secundă, noua achiziție a „studenților" a marcat cinci goluri și a oferit o pasă decisivă în cele 29 de confruntări în care și-a făcut apariția pe teren.

Prestațiile lui Mendy nu au fost trecute cu vederea, iar acesta a atras atenția nou-promovatei în prima ligă belgiană, RAAL La Louviere.

În tricoul „alb-verzilor", francezul a evoluat în nu mai puțin de 17 partide în prima parte a acestei stagiuni și a contribuit cu un gol și o pasă decisivă”.

Cifrele jucătorului:

17 meciuri în prima ligă belgiană: un gol, o pasă decisivă

29 de meciuri în Ligue 2: cinci goluri, o pasă decisivă

17 meciuri în liga a treia franceză

26 de meciuri în liga a patra franceză: două goluri

Echipe pentru care a evoluat până în prezent: SC Air Bel (juniori), Olimpique de Marseille (juniori), Montpellier U19, Montpellier B, Marignane GFC, FC Martigues, RAAL La Louviere.

600.000 de euro este cota de piață a lui Oucasse Mendy, conform transfermarkt.com

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport