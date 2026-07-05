El e geniul din spatele fenomenului de la CM FOTO+VIDEO. S-a aflat cine a creat scandarea care a făcut înconjurul planetei: „Am vrut să fie ceva unic”

Ole Froystad, un învățător norvegian, este omul din spatele fenomenului „Viking Row”, scandarea care a cucerit Cupa Mondială din 2026.

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Mii de fani ai Norvegiei au fost filmați pe stadioane, în avioane, în baruri sau chiar în Times Square, legănându-se la unison ca într-o barcă vikingă și strigând „RO!”. Mișcarea s-a viralizat rapid pe rețelele de socializare, devenind unul dintre simbolurile acestui Mondial.

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Froystad, cunoscut acum pe rețelele sociale drept „Mr. Row Row”, a povestit pentru publicația spaniolă Marca cum a apărut ideea.

„Mă uitam la Rosenborg, echipa norvegiană de fotbal. Ei au un cântec în care strigă «Rosenborg», dar îl împart în trei părți: RO-SEN-BORG.

Mi-a plăcut mereu partea cu «RO» și m-am gândit: de ce să nu facem doar «RO» și ceva spectaculos cu asta?

Am petrecut săptămâni întregi gândindu-mă cum să creez un cântec unic pentru Mondial. Am vrut ca Norvegia să aducă ceva special, ceva cultural, ceva în stil viking”, a declarat acesta, conform marca.com.

Ideea a fost prezentată, apoi, celor de la Oljeberget, grupul oficial al suporterilor Norvegiei.

„Am început să ascult muzică, să fredonez posibile cântece... După săptămâni de pregătiri, înregistrări și schițe, dintr-odată, bum!, mi-a venit inspirația.

Le-am propus ideea celor de la Oljeberget, iar ei, împreună cu federația, au adăugat cornul viking și toba mare. Restul... e istorie.

Cu fanii a fost un pic dificil la început, dar apoi a început să le placă. Acest cântec nu ar fi nimic fără suporterii norvegieni. Mă face fericit că oamenii se distrează cu ceea ce am creat”, a mai spus Froystad.

Norvegia a revenit la Cupa Mondială după 28 de ani de absență, iar parcursul echipei lui Erling Haaland a transformat scandarea într-un simbol național.

Aproximativ două milioane de norvegieni au urmărit partida cu Coasta de Fildeș (2-1, în șaisprezecimi), aproape 40% din populația țării.

Adevărul este că niciun jucător nu mi-a scris ca să mă felicite pentru scandare, dar știu că le place, așa cum s-a văzut după meciul din șaisprezecimi. Ole Froystad

Norvegia va întâlni Brazilia în optimile de finală ale Cupei Mondiale, astăzi, de la 23:00, iar Froystad spune că nu se teme de duelul cu cvintupla campioană mondială.

„Nu mi-e teamă de Brazilia. Cred că Norvegia o poate învinge, pentru că suntem într-o formă foarte bună, iar echipa este complet sincronizată cu suporterii.

Vom vâsli împreună și îi vom învinge. La urma urmei, sunt fericit că oamenii se distrează cu lucrurile pe care le creez și că sunt uniți. Se întâmplă asta și în țară.

Nu i-am mai văzut pe norvegieni așa de mult timp și cred că acest Mondial ne schimbă puțin cultura, ne unește mai mult decât eram înainte”, a spus Ole Froystad, conform Marca.

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