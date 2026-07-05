Trucuri murdare la CM 2026 FOTO. Cum a încercat Paraguayul să-i facă pe francezi să se enerveze și să greșească + momente tensionate după fluierul de final

PARAGUAY - FRANȚA 0-1. Kylian Mbappe (27 de ani) a fost inamicul principal al sud-americanilor pe toată durata partidei din optimile CM 2026.

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După ce a eliminat Germania în 16-imi, Paraguay a încercat din răsputeri să producă un nou șoc prin scoaterea din competiție a Franței.

Jucătorii selecționatei pregătite de Gustavo Alfaro au apelat la tot felul de tertipuri, unele de-a dreptul murdare.

Au jucat extrem de agresiv și au căutat să-i provoace în permanență pe francezi. Principala țintă a sud-americanilor a fost Kylian Mbappe.

Kylian Mbappe, inamicul principal al Paraguayului

Planul paraguayenilor a fost facilitat și de indulgența lui Ilgiz Tantashev, „centralul” uzbec al partidei, care a arătat trei cartonașe galbene pe tot parcursul meciului. Culmea, toate în tabăra Franței.

Francezii știau încă dinaintea meciului că paraguayenii vor încerca să îi provoace și să îi scoată din ritm. Cu toate acestea, elevii lui Didier Deschamps au rămas lucizi în cea mai mare parte a partidei și au evitat să răspundă provocărilor.

Au existat doar două momente tensionate, în minutele 35 și 74, când spiritele s-au încins și s-a ajuns la îmbrânceli.

La cea de-a doua pauză de hidratare, Didier Deschamps și-a mustrat jucătorii, observând că începuseră să răspundă provocărilor adversarilor, scrie L'Equipe.

Cu doar câteva clipe înainte, selecționerul francez intervenise pentru a-i calma pe „cocoși”, după ce mai mulți paraguayeni îl înconjuraseră pe Kylian Mbappe.

Francezii au reușit să își stăpânească frustrarea, în ciuda provocărilor constante ale sud-americanilor. Un exemplu concret a fost Desire Doue.

Intrat pe teren în repriza secundă, acesta ar fi putut primi o lovitură liberă la marginea careului în minutul 62, însă nu a protestat.

Trei minute mai târziu, a obținut penalty-ul din care Franța a marcat unicul gol al meciului, prin Mbapee.

Orlando Gill: „ M-am enervat pe moment”

Au fost momente tensionate și după fluierul de final al partidei, când Kylian Mbappe a refuzat să dea mâna cu Orlando Gill, goalkeeperul sud-american.

Imediat după gestul superstarului de la Real Madrid, portarul i-a aruncat mingea în spate, dar francezul a continuat să sărbătorească victoria alături de fani.

Întrebat despre cele întâmplate, Gill a replicat:

„I-am întins mâna ca să-l felicit, dar m-a ignorat și chiar m-am enervat pe moment. A fost doar atât, după aceea m-am liniștit.

Voiam doar să-l felicit, pentru că au făcut o campanie excelentă și sunt printre principalii candidați la câștigarea trofeului”, a declarat Gill, citat de as.com.

Pentru Franța urmează duelul cu Maroc din sferturi, programat joi, cu începere de la ora 23:00 (ora României).

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