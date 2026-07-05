Când Maradona avea 39 de ani, cariera sa de fotbalist profesionist era deja încheiată. La aceeași vârstă, Messi continuă să joace la nivel de elită și să fie decisiv pentru Argentina la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada.

O comparație între cei doi, la aceeași vârstă, în rândurile de mai jos. Nu este o comparație despre cine a fost mai talentat, ci despre două moduri radical diferite de a-și manageria cariera și viața.

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Diego Maradona și-a anunțat retragerea în octombrie 1997, imediat după un Superclasico dintre Boca Juniors și River Plate. Avea 37 de ani.

Decizia a venit într-un context dificil, marcat de accidentări, probleme fizice și un nou episod legat de controlul antidoping.

La 39 de ani, Maradona se retrăsese deja din fotbal

Publicația spaniolă AS a readus în atenție imagini cu Diego la vârsta la care Messi încă joacă pentru naționala Argentinei.

Maradona și-a dorit să joace până la 40 de ani, dar problemele cu care s-a confruntat nu i-au mai permis.

În următorii ani, a participat doar la meciuri demonstrative, evenimente caritabile și partide organizate pentru foști jucători.

Potrivit ESPN, la aniversarea de 39 de ani a avut un meci între prieteni disputat la Tortuguitas, în apropiere de Buenos Aires.

Lupta cu dependența de droguri devenise publică. Într-un interviu acordat revistei Rolling Stone, preluat de El Pais și alte publicații internaționale, Maradona vorbea deschis despre dependența sa de cocaină.

Vreau să mă opresc, dar nu există nicio pastilă și nicio injecție care să vindece această boală. Diego Maradona

În același interviu, fostul căpitan al Argentinei mărturisea că se teme pentru propria viață și spunea că uneori simte că alege moartea prin faptul că nu reușește să renunțe la droguri.

Pentru legenda argentiniană nu era o problemă nouă. Fusese suspendat pentru consum de cocaină în 1991, iar la Mondialul din 1994 fusese exclus după un test pozitiv pentru efedrină. Aceste episoade au marcat ultimii ani ai carierei sale sportive.

La 39 de ani, Maradona a fost la un pas de moarte

În ianuarie 2000, la puțin timp după aniversarea de 39 de ani, Maradona a fost internat de urgență în Punta del Este, Uruguay.

Medicii l-au diagnosticat cu o criză hipertensivă și aritmii severe, iar investigațiile au identificat urme de cocaină în organism.

Mai multe relatări ulterioare ale medicilor și presei internaționale descriu episodul drept unul în care viața fostului fotbalist a fost în pericol iminent.

După externare, Maradona s-a mutat în Cuba pentru un program de recuperare destinat tratării dependenței.

Messi, un model complet diferit de longevitate

Comparativ, parcursul lui Lionel Messi la aceeași vârstă este opus.

Messi continuă să evolueze la nivel înalt, fiind titular la națională și unul dintre liderii Argentinei. Chiar dacă stilul său de joc s-a schimbat față de perioada în care domina prin accelerații și driblinguri explozive, el compensează prin poziționare, viziune, economie de efort și eficiență.

Specialiștii pun această longevitate pe seama mai multor factori: evoluția medicinei sportive, monitorizarea permanentă a efortului fizic, stilul modern de alimentație și recuperarea, un stil de viață mult mai disciplinat decât cel al generațiilor anterioare.

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