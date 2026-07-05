„Eu aș fi luat 4 cartonașe roșii” Zlatan Ibrahimovic, iritat de jocul agresiv al naționalei din Paraguay: „Francezii au avut de înfruntat o provocare diferită”
Ibrahimovic a criticat stilul dur de joc al naționalei din Paraguay în fața Franței
Campionatul Mondial

„Eu aș fi luat 4 cartonașe roșii” Zlatan Ibrahimovic, iritat de jocul agresiv al naționalei din Paraguay: „Francezii au avut de înfruntat o provocare diferită”

alt-text Publicat: 05.07.2026, ora 11:16
alt-text Actualizat: 05.07.2026, ora 11:16
  • Zlatan Ibrahimovic (44 de ani) a criticat stilul dur de joc al naționalei din Paraguay în fața Franței.
  • Reprezentativa lui Didier Deschamps s-a impus cu 1-0, în optimile de finală ale Campionatului Mondial, dar meciul a fost unul dintre cele mai tensionate ale turneului din cauza agresivității paraguayenilor.
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Golul calificării a fost înscris de Kylian Mbappe din penalty ('70).

După meci, atenția s-a mutat asupra stilului extrem de agresiv al sud-americanilor și asupra arbitrajului, contestat inclusiv de presa internațională.

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Ibrahimovic, iritat de jocul paraguayenilor: „Eu aș fi luat 4 cartonașe roșii”

Printre cei mai vocali critici s-a numărat fostul mare atacant suedez Zlatan Ibrahimovic, analist Fox Sports pe durata Campionatului Mondial.

„Astăzi, francezii au avut de înfruntat o provocare diferită. A fost mai mult vorba de a nu te lăsa provocat, de a-ți păstra calmul, de a nu-ți pierde echilibrul și de a nu cădea în capcana trucurilor pe care le foloseau paraguayenii.

E greu să faci față unor astfel de momente? Da, este. Eu aș fi luat patru cartonașe roșii în meciul ăsta și poate aș trimite pe cineva la… hmm. Zlatan Ibrahimovic

Dar da, asta e situația și îmi place să joc așa, îmi place fotbalul adevărat. Nu-mi place când cineva încearcă să te provoace. Dar face parte din joc și, în același timp, nu face parte din joc.

Francezii au dat dovadă de calm, au fost relaxați, au făcut ce trebuia să facă, le-au zâmbit. Ăsta e cel mai bun mod de a răspunde. Zâmbește, înscrie goluri, câștigă meciul, du-te la fanii tăi și sărbătorește. Ăsta e cel mai bun mod de a răspunde”.

Un joc dur, dar fără sancțiuni pentru Paraguay

Statisticile oficiale ale partidei alimentează controversele.

Paraguay a comis 13 faulturi, față de 11 ale Franței, însă echipa sud-americană nu a primit niciun cartonaș galben pe durata celor 90 de minute.

În schimb, toate cele trei avertismente acordate de arbitrul uzbec Ilgiz Tantașev au fost încasate de francezi.

Cifrele arată că Franța a dominat categoric jocul:

  • posesie: 76% – 24%
  • șuturi: 15 – 5
  • șuturi pe poartă: 5 – 1
  • cornere: 12 – 2
  • xG (goluri așteptate): 1,36 – 0,15.

Potrivit datelor Opta, Paraguay a terminat un meci de Cupă Mondială fără niciun cartonaș pentru prima dată din 1998, deși a fost una dintre cele mai agresive echipe.

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