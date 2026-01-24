„Ei joacă totul pe atac” Olimpiu Moruțan a identificat vulnerabilitatea Turciei, în vederea barajului pentru CM 2026

Olimpiu Moruțan (26 de ani) a vorbit despre șansele României în barajul din martie, cu Turcia, pentru CM 2026.

Noul jucător de la Rapid speră ca prestațiile pe care le va avea în tricoul alb-vișiniu să-l aducă din nou la echipa națională.

Barajul Turcia - România se joacă pe 16 martie, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Câștigătoarea din acest meci va da peste învingătoarea partidei Slovacia - Kosovo.

Olimpiu Moruțan a identificat vulnerabilitatea Turciei, în vederea barajului pentru CM 2026

Moruțan a jucat în Turcia la Galatasaray și Ankaragucu și a analizat jocul naționalei pregătite de Vincenzo Montella.

Mijlocașul crede că tricolorii pot profita de vulnerabilitățile din defensiva Turciei:

„Am timp să ajung în lotul naționalei. Sper să fiu acolo, la baraj. Am jucat 2 ani în Turcia, știu fotbalul de acolo.

Cred că putem face un meci bun contra lor. Au echipă foarte puternică, au jucători la echipe din Europa.

Dacă o să fim compacți și o să stăm bine pe teren, o să avem șansa noastră. Ei joacă totul pe atac, în apărare…”.

Posibilul program al naționalei de fotbal, dacă se va califica la CM 2026:

Sâmbătă, 13 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 14 iunie 2026) vs Australia (Vancouver)

Vineri, 19 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 20 iunie 2026) vs Paraguay (San Francisco)

Joi, 25 iunie 2026, ora locală 19:00 (5:00 în România, în 26 iunie 2026) vs SUA (Los Angeles)

