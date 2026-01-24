Ce va face Moruțan dacă e chemat să înjure Steaua Răspuns fără ezitare al noului fotbalist de la Rapid: „Sunt un băiat educat. Nu-mi doresc să fac asta”

Olimpiu Moruțan (26 de ani) a fost chestionat în privința relației cu suporterii de la Rapid și despre cum va reacționa când va fi chemat să înjure Steaua/FCSB.

La prima conferință de presă la care a fost prezent în calitate de jucător al alb-vișiniilor, Olimpiu Moruțan a vorbit despre atmosfera din Giulești.

Ce va face Moruțan dacă e chemat să înjure Steaua

„Suporterii minunați, atmosferă e foarte frumoasă. Abia aștept să jucăm acasă, pe Giulești! Abia aștept să debutez, îmi doresc să am un succes foarte mare la Rapid”.

Va merge în fața fanilor să înjure Steaua/FCSB atunci când va fi chemat de suporteri?

Moruțan a răspuns fără să stea pe gânduri:

„O să merg în fața galeriei, nu o să înjur, sunt bine crescut sunt un băiat educat, nu-mi doresc să fac asta.

Eu sunt un băiat liniștit, nu vreau să supăr pe nimeni, doar să-mi fac treaba”, a explicat mijlocașul.

Olimpiu Moruțan a semnat un contract valabil un sezon și jumătate, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

Am mai avut niște oferte, dar am ales să vin aici pentru că am fost foarte încântat de proiectul prezentat de Victor Angelescu. Ofertele au fost din Arabia Saudita și China, dar nu am vrut să merg la vârsta asta acolo, cred în mine, îmi doresc să-mi cresc nivelul. Am nevoie să fiu liniștit, să-mi văd de fotbal, să progresez Olimpiu Moruțan

