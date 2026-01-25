Încă o dată se dovedește că jucătorul român nu e pregătit la nivel de comunicare.

Rapid l-a prezentat sâmbătă pe Olimpiu Moruțan, vedeta campaniei de achiziții din această iarnă. Și, printre multele întrebări pe care le-a primit, a fost și cea care era obligatoriu de adresat: „o să înjuri rivalele la salutul tradițional pe care îl cere galeria Rapidului?”.

Moruțan a răspuns: „Merg în fața galeriei, dar nu o să înjur. Sunt bine crescut, sunt un băiat educat și nu îmi doresc să fac chestia asta”.

Cine înjură e lipsit de educație, adică Dobre!

Că va înjura sau nu rivala ține de alegerea lui. Să argumentezi însă că nu o faci pentru că ești educat și bine crescut, acest lucru chiar e o gafă de comunicare. Pentru că, implicit, spui că cine înjură la îndemnul suporterilor e lipsit de educație și mai e și prost crescut. Categorie în care îl incluzi direct pe cel care e căpitan acum la Rapid.

Alex Dobre nu doar că a dat curs solicitării peluzei, dar vă amintiți imaginile cu el când o înjura pe Dinamo, înaintea derby-ului din toamnă, pe un ton de reușea chiar să acopere și vocea peluzei.

Cum va reacționa căpitanul Dobre?

Acum, puneți-vă în locul lui Dobre. Credeți că ar fi îndreptățit să-i ceară explicații lui Moruțan pentru că l-a făcut needucat?

„La cine te-ai referit, măi Olimpiu, când ai zis că tu nu înjuri pentru că ești bine crescut?”, ar putea să sune reproșul lui Dobre.

Încă o dată s-a dovedit că fotbalistul român și clubul, în aceeași măsură, nu sunt pregătiți la nivel de comunicare.

Moruțan și Rapid trebuiau să anticipeze că va exista această întrebare și răspunsul „corect politic”, în avantajul fotbalistului și el echipei, era indicat să fie cu totul altul.

În niciun caz unul în care să spui aproape direct că cine înjură la îndemnul fanilor e lipsit de educație. Pentru că tocmai l-ai făcut prost crescut pe cel care poartă banderola.

În teorie, Moruțan are dreptate, dar există un „dar”

Declarația lui Moruțan sună bine, în teorie e corectă, el are dreptate în ce spune, doar că la fotbal e necesar câteodată să declari ce trebuie, nu doar ce e corect și moral. Așa au stat mereu lucrurile.

Din acest moment, Moruțan și-a creat singur o presiune suplimentară.

Momentul cel mai așteptat va fi mai degrabă cel când va fi chemat de ultrașii Rapidului, la „salutul” tradițional, decât cel al debutului ca jucător în tricoul alb-vișiniu.