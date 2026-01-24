„Așteptăm să facă diferența” Constantin Gâlcă, laude pentru Moruțan: „Are multă calitate” + Ce spune despre meciul cu UTA +6 foto
Constantin Gâlcă, laude pentru Moruțan: „Are multă calitate" + Ce spune despre meciul cu UTA

  • Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul Rapidului, a vorbit despre Olimpiu Moruțan (26 de ani), noul jucător al „giuleștenilor”, dar și despre meciul cu UTA Arad.
  • UTA Arad - Rapid se joacă luni, de la 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Olimpiu Moruțan a fost prezentat la Rapid în cadrul unei conferințe de presă la care a participat și tehnicianul alb-vișiniilor.

Constantin Gâlcă, despre Olimpiu Moruțan: „Toți așteptăm să facă diferența”

Întrebat despre Olimpiu Moruțan, noul jucător al Rapidului, Constantin Gâlcă a declarat:

„Sunt bucuros că avem un nou jucător de valoare, un jucător care o să aducă un plus echipei noastre. Toți îl așteptăm cu nerăbdare să intre și să facă diferența.

E foarte bine, a făcut primul antrenament, dar mai are de căpătat ritm de joc. Am vorbit destul de mult cu el și i-am spus că are nevoie de jocuri.

Eu vreau să joace jucătorii care sunt în formă. O să avem jucători de mare valoare și pe bancă, și în teren, dar toți trebuie să ne dea soluții, să vină cu un plus.

Știm că Olimpiu e un jucător de valoare. A avut accidentări, dar toți știm că are calitate. E un jucător care poate fi chemat la echipa națională, dar asta după ce va căpăta ritm. Cum v-am spus, e important să demonstreze și să ajute echipa”, a declarat Constantin Gâlcă.

Cel care a ținut legătura cu el și cel care l-a convins a fost domnul Angelescu. Constantin Gâlcă, antrenor Rapid

Constantin Gâlcă, despre meciul cu UTA Arad: „Am în plan să îl introduc pe Moruțan”

În cadrul conferinței de presă, tehnicianul Rapidului a prefațat și meciul de la Arad, contra UTA-ei, din etapa #23 a Ligii 1:

„UTA e o echipă bună, o echipă care în ultimele trei meciuri de acasă n-a pierdut. Ne așteptăm la un joc de mare intensitate, dar e important ca noi să ne putem impune stilul de joc, pentru că e o echipă care are jucători agresivi și care pot face diferența.

Va trebui să fim constanți, inspirați. Depinde doar de echipă, de forma jucătorilor, ce vom face în următoarele meciuri.

Pe Olimpiu am în plan să îl introduc, dar vom vedea, depinde foarte mult de joc, de cum se vor desfășura lucrurile”, a mai spus Constantin Gâlcă.

FOTO. Imagini de la conferința de prezentare a lui Olimpiu Moruțan

Olimpiu Moruțan, prezentat oficial la Rapid Foto Iosif Popescu GOLAZO.ro.jpeg Olimpiu Moruțan, prezentat oficial la Rapid Foto Iosif Popescu GOLAZO.ro.jpeg Olimpiu Moruțan, prezentat oficial la Rapid Foto Iosif Popescu GOLAZO.ro.jpeg Olimpiu Moruțan, prezentat oficial la Rapid Foto Iosif Popescu GOLAZO.ro.jpeg Olimpiu Moruțan, prezentat oficial la Rapid Foto Iosif Popescu GOLAZO.ro.jpeg
