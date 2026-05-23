„Plângeam disperat” Neymar, trei Mondiale de eșecuri, accidentări și suferință. Îl salvează al 4-lea CM?
Neymar, imaginea suferinței la CM 2014, după ce a fost lovit în spate în „sfertul” Brazilia - Columbia 2-1. Foto: Imago
alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 23.05.2026, ora 09:19
  • Neymar, 34 de ani, la ultimul turneu final. Brazilia încă așteaptă ceva extraordinar de la el, dar starul paulista a suferit mult la naționala auriverde în toate Mondialele la care a participat. 

Brazilia a răsuflat ușurată când l-a auzit pe Carlo Ancelotti pronunțându-i numele printre cei 26 de jucători pentru Campionatul Mondial.

O țară întreagă a reacționat cu bucurie. Neymar va fi la CM 2026.

Selecționerul a apreciat că decarul a evoluat în ultimul timp la Santos și e în formă ascendentă.

Neymar, record de goluri și assisturi la Selecao. Dar nu a impresionat la Mondial

Va fi foarte probabil ultimul turneu final al extremei în vârstă de 34 de ani. Internaționalul cu cele mai bune cifre în istoria Selecao.

138 de goluri
a influențat Neymar în 128 de selecții pentru Brazilia: record de reușite (79), record de pase decisive (59)

Dar cum a fost Ney la cele trei participări precedente la Mondial? Ce a făcut, cum a jucat, ce a realizat cu naționala auriverde?

În afara driblingurilor spectaculoase, nu a oferit ce așteptau fanii brazilieni. Nici multe goluri, nici multe pase decisive. Cu atât mai puțin titlul.

8 goluri și 4 assisturi
are Neymar în 13 partide la Mondial (4-1 în 5 meciuri la CM 2014, 2-2 în 5 jocuri la CM 2018, 2-1 în 3 dueluri la CM 2022)

Accidentarea gravă a lui Neymar în 2014. A riscat paralizia

Mondialele lui au fost mai mult o imagine a eșecului, a accidentărilor, a suferinței, a punctat Marca.com.

La primul său turneu final, în 2014, acasă, în Țara Cafelei, într-un moment când juca foarte bine la Barcelona, a terminat în lacrimi.

În „sferturi”, la 2-1 contra Columbiei, a fost rănit de Zuniga, care l-a lovit violent cu genunchiul în spate în minutul 88, provocându-i o accidentare gravă. Sfârșitul acelei competiții pentru el.

  • Fractură la a 3-a vertebră lombară. Doctorii au spus că, dacă leziunea ar fi fost la o distanță de 2 cm, putea rămâne paralizat. 

„A fost unul dintre cele mai grele momente ale carierei. Mi-a distrus visul de a juca într-o semifinală sau finală de Mondial”, spunea Neymar la DAZN.

Marcelo a încercat să mă ridice, dar nu am putut. Nu-mi puteam mișca picioarele, nu aveam putere să mă ridic. Un picior era îndoit și doctorii l-au îndreptat. Am simțit un șoc. Nu-mi puteam mișca picioarele. Plângeam disperat Neymar, internațional brazilian

Fără el, Brazilia a fost nimicită de Germania în semifinale: 1-7. În finala mică a fost 0-3 cu Olanda.

Alte două Mondiale încheiate în lacrimi de Neymar

În Rusia 2018, nu s-a accidentat. A evoluat 90 de minute în fiecare din cele cinci meciuri ale Braziliei.

Nu a impresionat. Iar în „sferturi”, 1-2 cu Belgia, chiar și cu el pe teren.

Neymar a terminat CM 2018 în genunchi. Foto: Imago

În Qatar 2022, a fost lovit încă din start. Entorsă de gleznă la 2-0 cu Serbia, în prima partidă.

A revenit la 4-1 în fața Coreei de Sud, în „optimi”, când a înscris și a pasat decisiv.

Tacklingul sârbului Milenkovic i-a răsucit glezna lui Ney la începutul CM 2022. Foto: Imago

În „sferturi”, neșansă: gol în prelungiri, însă Croația a egalat (1-1), învingând la penaltyuri, 4-2.

Ney urma să execute a cincea lovitură de pedeapsă. Brazilia a pierdut după patru serii la 11 metri!

A părăsit și acel turneu în lacrimi, la fel ca în 2014 și 2018.

