Florin Tănase foto: Sport Pictures
Superliga

Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO: Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”

alt-text Ștefan Neda , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 08.02.2026, ora 22:03
alt-text Actualizat: 08.02.2026, ora 22:54
  • Oțelul - FCSB 1-4. Florin Tănase (31 de ani) a fost omul meciului în partida de duminică, de la Galați.

Golgheterul campioanei a fost în formă maximă la meciul vital de la Galați, prin care FCSB rămâne cu șanse reale pentru accederea în play-off.

Oțelul - FCSB. Florin Tănase, MVP-ul partidei de la Galați

Gălățenii au deschis scorul în minutul 25 prin Zhelev, însă Bîrligea a fost cel care a răsturnat rezultatul în doar 8 minute, înainte de pauză.

Florin Tănase a fost cel care l-a găsit perfect pe atacant la fiecare reușită.

După eliminarea lui Zivulic din minutul 54, Tănase și-a arătat din nou clasa, centrând perfect pentru Darius Olaru, care a venit lansat din afara careului și l-a învins pe Dur-Bozoancă printr-un șut din prima, din câțiva metri.

În minutul 79, după trei assist-uri bifate, decarul de la FCSB și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor, cu un gol din 6 metri, finalizând o centrare din lateral a lui Valentin Crețu.

Oțelul - FCSB, golul lui Florin Tănase. Capturi Prima Sport (2).jpg
Oțelul - FCSB, golul lui Florin Tănase. Capturi Prima Sport (2).jpg

După partida de la Galați, Tănase a ajuns la un total de 11 goluri și 7 pase decisive, în 25 de apariții în actualul sezon al Ligii 1.

VIDEO. Golul reușit de Florin Tănase în Oțelul - FCSB 1-4

Florin Tănase: „Cea mai importantă victorie a sezonului”

La finalul meciului, Florin Tănase a catalogat victoria de la Galați drept „cea mai importantă a sezonului”, în condițiile în care FCSB s-a apropiat la doar două puncte de locurile de play-off.

„Mă bucur că am reușit să îmi ajut echipa. Am dat dovadă de o mentalitate puternică și am revenit de la 1-0, în deplasare, contra unei echipe foarte bune.

Cred că această victorie e cea mai importantă a sezonului, ținând cont că astăzi, dacă nu reușeam, șansele noastre erau aproape nule pentru a intra în play-off”, a declarat Florin Tănase la Digi Sport.

Întrebat despre „dubla” cu Universitatea Craiova din cupă și campionat, „decarul” campioanei a răspuns:

„Da, ei sunt pe primul loc. Sunt multe meciuri de jucat, dar va fi o dublă cu o echipă foarte bună. Îi știm și sperăm să facem două meciuri foarte bune.

Clar, mergem să câștigăm, cum am făcut-o de foarte multe ori. Avem patru zile să ne refacem și trebuie să jucăm la victorie, pentru că avem nevoie să ne calificăm și în Cupa României”, a concluzionat Tănase.

