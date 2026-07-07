Kahn ironizează FIFA Fostul portar neamț, după cazul Balogun de la CM 2026: „Dacă tot rescriem istoria fotbalului...” +6 foto
Oliver Kahn. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro / Imago
Campionatul Mondial

Kahn ironizează FIFA Fostul portar neamț, după cazul Balogun de la CM 2026: „Dacă tot rescriem istoria fotbalului...”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 07.07.2026, ora 20:04
alt-text Actualizat: 07.07.2026, ora 23:03
  • Oliver Kahn (57 de ani), fostul mare portar al Germaniei și al lui Bayern Munchen, a ironizat FIFA după controversa provocată de decizia în cazul lui Folarin Balogun, atacantul Statelor Unite.
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La presiunile președintelui Donald Trump, FIFA a suspendat aplicarea sancțiunii primite de Folarin Balogun, eliminat în meciul SUA - Bosnia și Herțegovina, din 16-imile Campionatului Mondial.

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Kahn ironizează FIFA după cazul Balogun: „Dacă tot rescriem istoria fotbalului...”

Fostul portar al Germaniei a publicat un mesaj în care a făcut trimitere la unul dintre cele mai dureroase episoade din cariera lui Michael Ballack: cartonașul galben primit în semifinala Cupei Mondiale din 2002, Germania - Coreea de Sud.

„Dacă tot rescriem istoria fotbalului, am și eu o mică sugestie: aș vrea ca FIFA să anuleze cartonașul galben primit de Michael Ballack în semifinala Cupei Mondiale din 2002, cel care l-a scos din finală.

Și, dacă tot suntem aici, am putea rejuca și finala cu Brazilia”, a scris Oliver Kahn.

Jucătorul Statelor Unite a primit o suspendare de un meci în urma cartonașului roșu încasat în partida cu Bosnia, scor 2-0.

În meciul cu Belgia, Balogun a fost titular. Totuși, Vârful în vârstă de 25 de ani, care marcase trei goluri în trei partide, nu a mai fost jucătorul decisiv din primele meciuri.

Singurul lucru reușit a fost obținerea loviturii libere în urma căreia a egalat naționala lui Mauricio Pochettino:
În minutul 31, șutul lui Tillman a fost deviat în proprie poartă de Vanaken, păcălindu-l pe Courtois.

În minutul 82, Balogun a ratat cea mai mare ocazie a gazdelor. Scăpat singur, a tras din unghi, direct în Courtois, aflat la colțul scurt. A fost înlocuit în prelungiri (90+2), iar belgienii s-au impus cu 4-1.

FOTO. Eliminarea lui Balogun din meciul SUA - Bosnia 2-0

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Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat. Fotografii: capturi TV Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat
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Kahn a folosit momentul pentru a readuce în discuție un episod celebru de la Mondialul din 2002.

În semifinala cu Coreea de Sud, Ballack a primit un cartonaș galben după un fault tactic asupra lui Lee Chun-soo, într-un moment în care gazdele aveau o acțiune periculoasă.

Mijlocașul știa că un nou avertisment îl va face indisponibil pentru meciul din finală, dar a oprit atacul.

Câteva minute mai târziu, a marcat golul victoriei Germaniei, scor 1-0. Ulterior, nemții au pierdut finala în fața Braziliei, scor 0-2.

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