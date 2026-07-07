Kahn ironizează FIFA Fostul portar neamț, după cazul Balogun de la CM 2026: „Dacă tot rescriem istoria fotbalului...”

Oliver Kahn (57 de ani), fostul mare portar al Germaniei și al lui Bayern Munchen, a ironizat FIFA după controversa provocată de decizia în cazul lui Folarin Balogun, atacantul Statelor Unite.

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La presiunile președintelui Donald Trump, FIFA a suspendat aplicarea sancțiunii primite de Folarin Balogun, eliminat în meciul SUA - Bosnia și Herțegovina, din 16-imile Campionatului Mondial.

Kahn ironizează FIFA după cazul Balogun: „Dacă tot rescriem istoria fotbalului...”

Fostul portar al Germaniei a publicat un mesaj în care a făcut trimitere la unul dintre cele mai dureroase episoade din cariera lui Michael Ballack: cartonașul galben primit în semifinala Cupei Mondiale din 2002, Germania - Coreea de Sud.

„Dacă tot rescriem istoria fotbalului, am și eu o mică sugestie: aș vrea ca FIFA să anuleze cartonașul galben primit de Michael Ballack în semifinala Cupei Mondiale din 2002, cel care l-a scos din finală.

Și, dacă tot suntem aici, am putea rejuca și finala cu Brazilia”, a scris Oliver Kahn.

If we're rewriting football history now, I have a small suggestion:

I'd like FIFA to rescind the yellow card shown to Michael Ballack in the 2002 World Cup semifinal, the one that ruled him out of the final.

And while we're at it, we might as well replay the final against Brazil. pic.twitter.com/Z69fJfH8cz — Oliver Kahn (@OliverKahn) July 7, 2026

Jucătorul Statelor Unite a primit o suspendare de un meci în urma cartonașului roșu încasat în partida cu Bosnia, scor 2-0.

În meciul cu Belgia, Balogun a fost titular. Totuși, Vârful în vârstă de 25 de ani, care marcase trei goluri în trei partide, nu a mai fost jucătorul decisiv din primele meciuri.

Singurul lucru reușit a fost obținerea loviturii libere în urma căreia a egalat naționala lui Mauricio Pochettino:

În minutul 31, șutul lui Tillman a fost deviat în proprie poartă de Vanaken, păcălindu-l pe Courtois.

În minutul 82, Balogun a ratat cea mai mare ocazie a gazdelor. Scăpat singur, a tras din unghi, direct în Courtois, aflat la colțul scurt. A fost înlocuit în prelungiri (90+2), iar belgienii s-au impus cu 4-1.

FOTO. Eliminarea lui Balogun din meciul SUA - Bosnia 2-0

Kahn a folosit momentul pentru a readuce în discuție un episod celebru de la Mondialul din 2002.

În semifinala cu Coreea de Sud, Ballack a primit un cartonaș galben după un fault tactic asupra lui Lee Chun-soo, într-un moment în care gazdele aveau o acțiune periculoasă.

Mijlocașul știa că un nou avertisment îl va face indisponibil pentru meciul din finală, dar a oprit atacul.

Câteva minute mai târziu, a marcat golul victoriei Germaniei, scor 1-0. Ulterior, nemții au pierdut finala în fața Braziliei, scor 0-2.

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