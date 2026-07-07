Kahn ironizează FIFA Fostul portar neamț, după cazul Balogun de la CM 2026: „Dacă tot rescriem istoria fotbalului...”

- Oliver Kahn (57 de ani), fostul mare portar al Germaniei și al lui Bayern Munchen, a ironizat FIFA după controversa provocată de decizia în cazul lui Folarin Balogun, atacantul Statelor Unite.
La presiunile președintelui Donald Trump, FIFA a suspendat aplicarea sancțiunii primite de Folarin Balogun, eliminat în meciul SUA - Bosnia și Herțegovina, din 16-imile Campionatului Mondial.
Kahn ironizează FIFA după cazul Balogun: „Dacă tot rescriem istoria fotbalului...”
Fostul portar al Germaniei a publicat un mesaj în care a făcut trimitere la unul dintre cele mai dureroase episoade din cariera lui Michael Ballack: cartonașul galben primit în semifinala Cupei Mondiale din 2002, Germania - Coreea de Sud.
„Dacă tot rescriem istoria fotbalului, am și eu o mică sugestie: aș vrea ca FIFA să anuleze cartonașul galben primit de Michael Ballack în semifinala Cupei Mondiale din 2002, cel care l-a scos din finală.
Și, dacă tot suntem aici, am putea rejuca și finala cu Brazilia”, a scris Oliver Kahn.
Jucătorul Statelor Unite a primit o suspendare de un meci în urma cartonașului roșu încasat în partida cu Bosnia, scor 2-0.
În meciul cu Belgia, Balogun a fost titular. Totuși, Vârful în vârstă de 25 de ani, care marcase trei goluri în trei partide, nu a mai fost jucătorul decisiv din primele meciuri.
Singurul lucru reușit a fost obținerea loviturii libere în urma căreia a egalat naționala lui Mauricio Pochettino:
În minutul 31, șutul lui Tillman a fost deviat în proprie poartă de Vanaken, păcălindu-l pe Courtois.
În minutul 82, Balogun a ratat cea mai mare ocazie a gazdelor. Scăpat singur, a tras din unghi, direct în Courtois, aflat la colțul scurt. A fost înlocuit în prelungiri (90+2), iar belgienii s-au impus cu 4-1.
FOTO. Eliminarea lui Balogun din meciul SUA - Bosnia 2-0
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Kahn a folosit momentul pentru a readuce în discuție un episod celebru de la Mondialul din 2002.
În semifinala cu Coreea de Sud, Ballack a primit un cartonaș galben după un fault tactic asupra lui Lee Chun-soo, într-un moment în care gazdele aveau o acțiune periculoasă.
Mijlocașul știa că un nou avertisment îl va face indisponibil pentru meciul din finală, dar a oprit atacul.
Câteva minute mai târziu, a marcat golul victoriei Germaniei, scor 1-0. Ulterior, nemții au pierdut finala în fața Braziliei, scor 0-2.