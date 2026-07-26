„Îi puteți spune Tobi” VIDEO. FC Argeș și-a prezentat jucătorul cu nume imposibil printr-un videoclip inedit: „Nu pot să-l pronunț!”
Oluwatobiloba Alagbe. Foto: Captură Facebook / Fotbal Club Arges Pitesti
Superliga

„Îi puteți spune Tobi” VIDEO. FC Argeș și-a prezentat jucătorul cu nume imposibil printr-un videoclip inedit: „Nu pot să-l pronunț!”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 26.07.2026, ora 15:40
alt-text Actualizat: 26.07.2026, ora 15:41
  • Oluwatobiloba Alagbe Adefunyibomi (26 de ani), cunoscut drept Tobi Alagbe, este noul jucător al celor de la FC Argeș.
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Tobi Alagbe are 1,87 metri și evoluează în principal ca mijlocaș defensiv, dar poate fi folosit și în centrul apărării.

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FC Argeș a făcut haz de numele noului transfer: „Sunt un vultur”

Clubul piteștean a profitat de numele dificil de pronunțat al fotbalistului nigerian și a pregătit un clip de prezentare haios.

În imagini, Delia Rădulescu, membră a staff-ului clubului, încearcă să îi rostească numele, dar nu reușește. Microfonul ajunge apoi la Michael Idowu, conaționalul și noul său coleg, însă nici acesta nu oferă varianta corectă.

În cele din urmă, Alagbe intervine, își pronunță numele și încheie mesajul cu: „Sunt un vultur”.

Fotbalistul a ajuns la FC Argeș din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de Asteras Aktor, club la care se afla din vara lui 2019.

În perioada petrecută în Grecia, nigerianul a adunat 101 de apariții și patru goluri în prima ligă.

În sezonul precedent a disputat 26 de meciuri și a înscris o dată în toate competițiile.

Alagbe a evoluat și în Luxemburg, sub formă de împrumut, la Jeunesse Esch și Progres Niederkorn.

După aceste experiențe, a revenit la Asteras și a devenit o prezență constantă în echipă.

600.000 de euro
este cota de piață a lui Tobi Alagbe, potrivit Transfermarkt

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