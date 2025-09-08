Omar El Sawy (21 de ani), mijlocașul celor de la Rapid, a fost împrumutat la Universitatea Cluj.

Acordul dintre cele două cluburi este valabil până la finalul acestui sezon de Liga 1.

Omar El Sawy, împrumutat de Rapid la Universitatea Cluj

După ce, în sezonul trecut, a fost împrumutat la Sepsi OSK, formație alături de care a retrogradat în liga secundă, Omar El Sawy nu va rămâne în lotul guleștenilor nici în acest sezon.

Rapid a anunțat că a ajuns la un acord cu Universitatea Cluj pentru împrumutul tânărului fotbalist, până la finalul acestui sezon.

El Sawy nu va putea fi folosit de ardeleni în confruntările cu Rapid, din cauza unei clauze impuse de formația bucureșteană în înțelegerea pentru împrumut.

„Vă mulțumesc tuturor pentru această perioadă scurtă, dar frumoasă, după revenirea mea la Rapid. Vă doresc mult succes în acest sezon și să vă îndepliniți obiectivele!”, a transmis Omar El Sawy, la despărțirea de Rapid.

Omar El Sawy, doar 16 minute jucate la Rapid în acest sezon

De la revenirea din împrumut, El Sawy a jucat doar 16 minute în tricoul alb-vișiniu, în acest sezon.

Cotat la 550.000 de euro, conform Transfermarkt, Omar El Sawy a mai jucat la Csikszereda, debutând la nivel de seniori de la formația din Miercurea Ciuc.

De la venirea la Rapid, El Sawy a jucat 12 meciuri în tricoul alb-vișiniu, fără să înscrie vreun gol sau să ofere vreo pasă decisivă. Cele mai multe meciuri le-a jucat la Sepsi, 24, reușind să marcheze de 6 ori.

