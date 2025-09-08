Revine după 6 săptămâni FCSB l-a inclus din nou în lot pe jucătorul accidentat după meciul cu Dinamo. În ce competiții este eligibil

Ionuț Cercel (18 ani) lipsește de la FCSB de aproape 6 săptămâni, iar acum este pregătit să revină în lot.

Tânărul fundaș a avut probleme medicale după derby-ul cu Dinamo, pierdut scor 3-4.

FCSB se va deplasa duminică la Csikszereda pentru meciul din etapa viitoare, iar Charalambous va putea conta pe încă un jucător U21.

Ionuț Cercel revine în lot la FCSB după 6 săptămâni

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, tânărul fundaș s-a recuperat după problemele medicale și va reprezenta soluția U21 a celor de la FCSB chiar din etapa viitoare.

Ionuț Cercel va reprezenta, însă, o variantă doar în meciurile de Liga 1 și în Cupa României, acesta nefiind eligibil nici pentru partidele din Europa League ale campioanei, nici pentru cele din Youth League ale echipei de juniori.

Ultima apariție pe teren a jucătorului adus de la Farul a fost pe 2 august, în derby-ul cu Dinamo, scor 3-4. A evoluat ca titular și a fost înlocuit de Mihai Toma în minutul 78.

Cercel a fost integralist și în eșecul celor de la FCSB, cu o etapă mai înainte, împotriva fostei sale echipe, scor 1-2.

500.000 de euro a plătit FCSB către Farul, pentru transferul lui Cercel, în februarie 2025

