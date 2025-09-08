„Mai bun decât înainte” Calvarul fotbalistului de la Rapid: „Operația a durat 4 ore și ceva în loc de una” + cum decurge recuperarea +7 foto
Cristi Ignat foto: Sport Pictures
Superliga

„Mai bun decât înainte” Calvarul fotbalistului de la Rapid: „Operația a durat 4 ore și ceva în loc de una” + cum decurge recuperarea

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 08.09.2025, ora 15:09
alt-text Actualizat: 08.09.2025, ora 15:09
  • Cristian Ignat (22 de ani) a vorbit despre accidentarea la umăr care l-a scos din joc la finalul sezonului trecut.
  • Fundașul central de la Rapid a povestit dificultățile pe care i le-a adus această perioadă și cum decurge recuperarea la care respectă un program bine pus la punct.

Cristi Ignat s-a accidentat în primele minute ale partidei cu CFR Cluj, în ultima etapă a sezonului precedent, însă problemele sale la umăr erau mai vechi.

Ulterior, a participat și Euro U21 în iunie, unde bifat un total de 59 de minute în trei partide, urmând apoi să se opereze.

„Gaza? Am încredere în soldați” Selecționerul Israelului șochează înaintea jocului cu Italia: „Îi susțin total pentru ce fac”
Citește și
„Gaza? Am încredere în soldați” Selecționerul Israelului șochează înaintea jocului cu Italia: „Îi susțin total pentru ce fac”
Citește mai mult
„Gaza? Am încredere în soldați” Selecționerul Israelului șochează înaintea jocului cu Italia: „Îi susțin total pentru ce fac”

Cristi Ignat: „Oamenii nu știu cum e atunci când ești accidentat”

Fotbalistul a vorbit despre cum decurge perioada de recuperare și care sunt provocările cu care se confruntă.

„Sunt într-un proces destul de îndelungat de recuperare, dar mă simt bine și există progrese zi de zi. Le simt și le văd și abia aștept să revin pe teren.

Oamenii nu știu cum e atunci când ești accidentat, că treci printr-o perioadă grea. Și fizic, că e o durere fizică, dar e și psihică foarte mult. Și, mai ales atunci când vin la meciuri, simt că nu sunt pe teren și că trec printr-o perioadă mai grea, dar încerc să rămân pozitiv, să muncesc zi de zi și să mă concentrez pe procesul de recuperare și o să vină și revenirea mult așteptată.

La un moment dat, cam la o lună, îmi sărea umărul și mă antrenam în continuare, chiar dacă aveam dureri, pentru că îmi doream foarte mult să joc. A fost un risc pe care mi l-am asumat. Dar am avut și Campionatul European în vară și cumva am decis că la începutul sezonului o să-mi asum câteva luni de recuperare, dar în schimb o să mă fac bine”, a spus Ignat, într-un interviu postat de Rapid pe canalul de Youtube.

Cristi Ignat, interviu despre accidentare și recuperare
Cristi Ignat, interviu despre accidentare și recuperare

Galerie foto (7 imagini)

Cristi Ignat, interviu despre accidentare și recuperare Cristi Ignat, interviu despre accidentare și recuperare Cristi Ignat, interviu despre accidentare și recuperare Cristi Ignat, interviu despre accidentare și recuperare Cristi Ignat, interviu despre accidentare și recuperare
+7 Foto
labels.photo-gallery

Cristi Ignat, despre operație și programul de recuperare

Fundașul rapidist s-a operat în urmă cu două luni, iar apoi a urmat o perioadă de recuperare cu un program foarte strict.

„A fost o operație foarte bună, cu toate că a durat destul de mult. Trebuia să stau o oră în operație și am stat 4 ore, 4 ore și ceva.

Erau niște probleme destul de delicate pentru că am și ținut perioada asta de un an de zile, jucând și sărind umărul încontinuu. De fiecare dată când sărea, cumva se distrugea acolo încă puțin și trebuia făcută operația pentru că după aia putea să fie mai rău.

O zi de recuperare e mult mai încărcată decât atunci când făceam antrenamente normale. Dimineața mă duc la sală, fac exerciții pentru picioare.

Mi-a și recomandat doctorul, pentru mentalul meu și pentru partea psihică, să mă duc la sală, să descarc totul acolo, să-mi fac un program bine stabilit și abia după să mănânc.

Merg direct la recuperare, unde stau vreo 5 ore în general, cu tot cu terapie, kinetoterapie și exercițiile, plus perioada de refacere după și așa, vreo 5-6 ore și ziua se termină la 8-9 seara. Apoi mănânc și la somn direct. Și următoarea zi la fel.

Cel mai greu, vreau să fiu sincer, a fost la început, primele zile după operație, aveam niște dureri foarte mari, nu puteam să fac nimic, asta era chestia, nu puteam să merg.

Efectiv, la trecerea de pietoni pe stradă, dacă mergea mașina și făcea puțin așa (n.r. - altă mișcare la frână), mă durea umărul, adică mi-l țineam cu mâna singur. Au fost niște dureri destul de mari, după aia, după primele două săptămâni, am început să mă mișc, să fac chestii și cumva a trecut mai ușor.

Am avut timp să lucrez și la mentalul meu, să mă gândesc ce vreau, ce obiective îmi propun, cum vreau să fiu când revin și așa mai departe”, a mai spus Ignat.

Rapid - CFR Cluj, meci/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
Rapid - CFR Cluj, meci/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg

Galerie foto (60 imagini)

Rapid - CFR Cluj, meci/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg Rapid - CFR Cluj, meci/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg Rapid - CFR Cluj, meci/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg Rapid - CFR Cluj, meci/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg Rapid - CFR Cluj, meci/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
+60 Foto
labels.photo-gallery

Cristi Ignat: „Vreau să arăt că pot să fiu mai bun după accidentare”

Tânărul jucător este nerăbdător să revină pe gazon și să demonstreze că o accidentare nu-l poate scoate din ritm.

„Vreau să fiu mai puternic decât înainte de operație, adică și mai bine pregătit, și mai încrezător, și mai bine pregătit fizic, din toate punctele de vedere. Și să nu se vadă că am stat perioada asta și că n-am avut meciuri. Vreau să fiu atât de bun încât să nu se vadă.

Mulți spun că n-ai jucat, că n-ai avut meciuri. Eu vreau să demonstrez contrariul, vreau să arăt că, de fapt, pot să fiu mai bun după ce revin din accidentare”, a concluzionat Ignat.

30 de meciuri
a bifat Ignat pentru Rapid în sezonul precedent, într-un total de 2267 de minute

Cristi Ignat este cel mai vechi jucător al Rapidului, ajungând la clubul giuleștean în 2018, atunci când a venit ca junior, fiind împrumutat în această perioadă pentru un sezon la CS Mioveni și o jumătate de sezon la Unirea Constanța.

Când Rapid evolua în eșalonul secund, Ignat a fost inclusiv căpitanul echipei.

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

Programul etapei #10 FC Botoșani - FCSB, meciul care deschide runda din Superliga
Superliga
13:52
Programul etapei #10 FC Botoșani - FCSB, meciul care deschide runda din Superliga
Citește mai mult
Programul etapei #10 FC Botoșani - FCSB, meciul care deschide runda din Superliga
De ce i-a cedat Piastri locul lui Norris Șeful McLaren a venit cu explicații după tensiunile de la Monza: „Așa a fost corect”
Formula 1
13:12
De ce i-a cedat Piastri locul lui Norris Șeful McLaren a venit cu explicații după tensiunile de la Monza: „Așa a fost corect”
Citește mai mult
De ce i-a cedat Piastri locul lui Norris Șeful McLaren a venit cu explicații după tensiunile de la Monza: „Așa a fost corect”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Bolojan vrea creșterea vârstei de pensionare. Vârsta reală la care se pensionează românii și clasamentul în care suntem pe ultimul loc în UE
Bolojan vrea creșterea vârstei de pensionare. Vârsta reală la care se pensionează românii și clasamentul în care suntem pe ultimul loc în UE
Bolojan vrea creșterea vârstei de pensionare. Vârsta reală la care se pensionează românii și clasamentul în care suntem pe ultimul loc în UE
rapid bucuresti accidentare liga 1 recuperare cristi ignat
Știrile zilei din sport
Lucescu, decizie neașteptată Cum arată echipa de start pentru meciul cu Cipru » Selecționerul a surprins o țară întreagă
Nationala
14:24
Lucescu, decizie neașteptată Cum arată echipa de start pentru meciul cu Cipru » Selecționerul a surprins o țară întreagă
Citește mai mult
Lucescu, decizie neașteptată Cum arată echipa de start pentru meciul cu Cipru » Selecționerul a surprins o țară întreagă
Șocanta Bulgarie. Haos total Analiză GOLAZO.ro: din vârf în prăpastie. Cădere fără sfârșit a naționalei vecine » Decizii-dezastru, eșecuri incredibile
Campionatul Mondial
12:52
Șocanta Bulgarie. Haos total Analiză GOLAZO.ro: din vârf în prăpastie. Cădere fără sfârșit a naționalei vecine » Decizii-dezastru, eșecuri incredibile
Citește mai mult
Șocanta Bulgarie. Haos total Analiză GOLAZO.ro: din vârf în prăpastie. Cădere fără sfârșit a naționalei vecine » Decizii-dezastru, eșecuri incredibile
De ce a picat transferul lui Fică Rapid a refuzat solicitările impresarului » Cifrele mutării care nu s-a mai întâmplat
Superliga
13:11
De ce a picat transferul lui Fică Rapid a refuzat solicitările impresarului » Cifrele mutării care nu s-a mai întâmplat
Citește mai mult
De ce a picat transferul lui Fică Rapid a refuzat solicitările impresarului » Cifrele mutării care nu s-a mai întâmplat
Cipru - România LIVE de la 21:45, în preliminariile CM 2026 » Meci crucial pentru „tricolori”
Campionatul Mondial
11:47
Cipru - România LIVE de la 21:45, în preliminariile CM 2026 » Meci crucial pentru „tricolori”
Citește mai mult
Cipru - România LIVE de la 21:45, în preliminariile CM 2026 » Meci crucial pentru „tricolori”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:42
„Eram deja foarte nervoși” Victor Angelescu a povestit, pas cu pas, de ce a picat transferul lui Alin Fică de la CFR Cluj la Rapid: „Sunt foarte multe inepții”
„Eram deja foarte nervoși”  Victor Angelescu a povestit, pas cu pas, de ce a picat transferul lui Alin Fică de la CFR Cluj la Rapid: „Sunt foarte multe inepții”
17:31
Reacție după reportajul GOLAZO.ro Ce spune Administrația Porturilor Constanța despre dezastrul de la stadionul „Portul” » Cumpără gazon artificial de 620.000 de euro
Reacție după reportajul GOLAZO.ro Ce spune Administrația Porturilor Constanța despre dezastrul de la stadionul „Portul” » Cumpără gazon artificial de 620.000 de euro
18:09
Postecoglou a revenit în Premier League Fostul antrenor al lui Radu Drăgușin, prezentat oficial la Nottingham Forest
Postecoglou a revenit în Premier League Fostul antrenor al lui Radu Drăgușin, prezentat oficial la Nottingham Forest
11:47
Cipru - România LIVE de la 21:45, în preliminariile CM 2026 » Meci crucial pentru „tricolori”
Cipru - România LIVE de la 21:45, în preliminariile CM 2026 » Meci crucial pentru „tricolori”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Top stiri din sport
Ze Roberto, aspect de invidiat la 51 de ani FOTO. Fostul jucător de la Real și Bayern și-a uimit urmăritorii: „Ești un monstru!” » Cu ce se ocupă
Campionate
11:31
Ze Roberto, aspect de invidiat la 51 de ani FOTO. Fostul jucător de la Real și Bayern și-a uimit urmăritorii: „Ești un monstru!” » Cu ce se ocupă
Citește mai mult
Ze Roberto, aspect de invidiat la 51 de ani FOTO. Fostul jucător de la Real și Bayern și-a uimit urmăritorii: „Ești un monstru!” » Cu ce se ocupă
Decizie-șoc la FCSB Ce s-a întâmplat cu Vlad Chiricheș în ultima zi de mercato » Noi detalii și despre Dawa. Când revine
Superliga
11:20
Decizie-șoc la FCSB Ce s-a întâmplat cu Vlad Chiricheș în ultima zi de mercato » Noi detalii și despre Dawa. Când revine
Citește mai mult
Decizie-șoc la FCSB Ce s-a întâmplat cu Vlad Chiricheș în ultima zi de mercato » Noi detalii și despre Dawa. Când revine
CFR Cluj nu se oprește! VIDEO. Jucătorul cu 260 de meciuri în prima ligă din Franța a fost prezentat în Gruia
Superliga
11:42
CFR Cluj nu se oprește! VIDEO. Jucătorul cu 260 de meciuri în prima ligă din Franța a fost prezentat în Gruia
Citește mai mult
CFR Cluj nu se oprește! VIDEO. Jucătorul cu 260 de meciuri în prima ligă din Franța a fost prezentat în Gruia
Constanța, fără stadioane! Farul așteaptă o arenă nouă, alta zace în degradare. Reportaj la „Portul”, transformat în spital modular
Special
08.09
Constanța, fără stadioane! Farul așteaptă o arenă nouă, alta zace în degradare. Reportaj la „Portul”, transformat în spital modular
Citește mai mult
Constanța, fără stadioane! Farul așteaptă o arenă nouă, alta zace în degradare. Reportaj la „Portul”, transformat în spital modular

Echipe/Competiții

fcsb 38 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 13 rapid 15 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
09.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share