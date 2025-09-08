„Mai bun decât înainte” Calvarul fotbalistului de la Rapid: „Operația a durat 4 ore și ceva în loc de una” + cum decurge recuperarea

Cristian Ignat (22 de ani) a vorbit despre accidentarea la umăr care l-a scos din joc la finalul sezonului trecut.

Fundașul central de la Rapid a povestit dificultățile pe care i le-a adus această perioadă și cum decurge recuperarea la care respectă un program bine pus la punct.

Cristi Ignat s-a accidentat în primele minute ale partidei cu CFR Cluj, în ultima etapă a sezonului precedent, însă problemele sale la umăr erau mai vechi.

Ulterior, a participat și Euro U21 în iunie, unde bifat un total de 59 de minute în trei partide, urmând apoi să se opereze.

Cristi Ignat: „Oamenii nu știu cum e atunci când ești accidentat”

Fotbalistul a vorbit despre cum decurge perioada de recuperare și care sunt provocările cu care se confruntă.

„Sunt într-un proces destul de îndelungat de recuperare, dar mă simt bine și există progrese zi de zi. Le simt și le văd și abia aștept să revin pe teren.

Oamenii nu știu cum e atunci când ești accidentat, că treci printr-o perioadă grea. Și fizic, că e o durere fizică, dar e și psihică foarte mult. Și, mai ales atunci când vin la meciuri, simt că nu sunt pe teren și că trec printr-o perioadă mai grea, dar încerc să rămân pozitiv, să muncesc zi de zi și să mă concentrez pe procesul de recuperare și o să vină și revenirea mult așteptată.

La un moment dat, cam la o lună, îmi sărea umărul și mă antrenam în continuare, chiar dacă aveam dureri, pentru că îmi doream foarte mult să joc. A fost un risc pe care mi l-am asumat. Dar am avut și Campionatul European în vară și cumva am decis că la începutul sezonului o să-mi asum câteva luni de recuperare, dar în schimb o să mă fac bine”, a spus Ignat, într-un interviu postat de Rapid pe canalul de Youtube.

Cristi Ignat, despre operație și programul de recuperare

Fundașul rapidist s-a operat în urmă cu două luni, iar apoi a urmat o perioadă de recuperare cu un program foarte strict.

„A fost o operație foarte bună, cu toate că a durat destul de mult. Trebuia să stau o oră în operație și am stat 4 ore, 4 ore și ceva.

Erau niște probleme destul de delicate pentru că am și ținut perioada asta de un an de zile, jucând și sărind umărul încontinuu. De fiecare dată când sărea, cumva se distrugea acolo încă puțin și trebuia făcută operația pentru că după aia putea să fie mai rău.

O zi de recuperare e mult mai încărcată decât atunci când făceam antrenamente normale. Dimineața mă duc la sală, fac exerciții pentru picioare.

Mi-a și recomandat doctorul, pentru mentalul meu și pentru partea psihică, să mă duc la sală, să descarc totul acolo, să-mi fac un program bine stabilit și abia după să mănânc.

Merg direct la recuperare, unde stau vreo 5 ore în general, cu tot cu terapie, kinetoterapie și exercițiile, plus perioada de refacere după și așa, vreo 5-6 ore și ziua se termină la 8-9 seara. Apoi mănânc și la somn direct. Și următoarea zi la fel.

Cel mai greu, vreau să fiu sincer, a fost la început, primele zile după operație, aveam niște dureri foarte mari, nu puteam să fac nimic, asta era chestia, nu puteam să merg.

Efectiv, la trecerea de pietoni pe stradă, dacă mergea mașina și făcea puțin așa (n.r. - altă mișcare la frână), mă durea umărul, adică mi-l țineam cu mâna singur. Au fost niște dureri destul de mari, după aia, după primele două săptămâni, am început să mă mișc, să fac chestii și cumva a trecut mai ușor.

Am avut timp să lucrez și la mentalul meu, să mă gândesc ce vreau, ce obiective îmi propun, cum vreau să fiu când revin și așa mai departe”, a mai spus Ignat.

Cristi Ignat: „Vreau să arăt că pot să fiu mai bun după accidentare”

Tânărul jucător este nerăbdător să revină pe gazon și să demonstreze că o accidentare nu-l poate scoate din ritm.

„Vreau să fiu mai puternic decât înainte de operație, adică și mai bine pregătit, și mai încrezător, și mai bine pregătit fizic, din toate punctele de vedere. Și să nu se vadă că am stat perioada asta și că n-am avut meciuri. Vreau să fiu atât de bun încât să nu se vadă.

Mulți spun că n-ai jucat, că n-ai avut meciuri. Eu vreau să demonstrez contrariul, vreau să arăt că, de fapt, pot să fiu mai bun după ce revin din accidentare”, a concluzionat Ignat.

30 de meciuri a bifat Ignat pentru Rapid în sezonul precedent, într-un total de 2267 de minute

Cristi Ignat este cel mai vechi jucător al Rapidului, ajungând la clubul giuleștean în 2018, atunci când a venit ca junior, fiind împrumutat în această perioadă pentru un sezon la CS Mioveni și o jumătate de sezon la Unirea Constanța.

Când Rapid evolua în eșalonul secund, Ignat a fost inclusiv căpitanul echipei.

