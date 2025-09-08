Din Game of Thrones, în Cartea Recordurilor Performanță fabuloasă a unui actor! A doborât recordul la haltere

Hafthor Bjornsson (36 de ani), cunoscut drept „The Mountain” din celebrul serial „Game of Thrones”, a stabilit un nou record mondial la proba de deadlift.

Celebrul actor a reușit să ridice o halteră de 510 kg, depășind recordul anterior stabilit tot de el.

Hafthor Bjornsson, record mondial la haltere

Sub privirile a mii de oameni, Hafthor Bjornsson a intrat în istorie, după ce a doborât recordul mondial la proba de deadlift.

Acesta a reușit să ridice o halteră de 510 kilograme, recordul anterior fiind de 505, stabilit tot de islandez, la începutul acestui an.

Deadlift este un exercițiu de antrenament de forță în care sportivul ridică o halteră cu greutăți de la podea la înălțimea șoldurilor.

Totul s-a petrecut la Campionatul Mondial de Deadlift, competiție desfășurată la Birmingham.

„Thor” a ridicat haltera de peste jumătate de tonă fără prea mari probleme, semn că, în viitor, ar putea depăși și acest record.

Game of Thrones star 'The Mountain' has set a new world deadlift record of 510 kg (1,124 lbs) pic.twitter.com/UPXWlR2TJd — Dexerto (@Dexerto) September 7, 2025

„Imaginea recordului meu mondial la îndreptări de 510 kg! Incredibil cât de ușor a fost. Sincer, cred că aș fi putut ridica 530 kg ieri. Ce părere aveți?”, a scris Bjornsson pe Instagram, la scurt timp de la doborârea recordului mondial.

