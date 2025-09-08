Din Game of Thrones, în Cartea Recordurilor Performanță fabuloasă a unui actor! A doborât recordul la haltere

- Hafthor Bjornsson (36 de ani), cunoscut drept „The Mountain” din celebrul serial „Game of Thrones”, a stabilit un nou record mondial la proba de deadlift.
Celebrul actor a reușit să ridice o halteră de 510 kg, depășind recordul anterior stabilit tot de el.
Hafthor Bjornsson, record mondial la haltere
Sub privirile a mii de oameni, Hafthor Bjornsson a intrat în istorie, după ce a doborât recordul mondial la proba de deadlift.
Acesta a reușit să ridice o halteră de 510 kilograme, recordul anterior fiind de 505, stabilit tot de islandez, la începutul acestui an.
- Deadlift este un exercițiu de antrenament de forță în care sportivul ridică o halteră cu greutăți de la podea la înălțimea șoldurilor.
Totul s-a petrecut la Campionatul Mondial de Deadlift, competiție desfășurată la Birmingham.
„Thor” a ridicat haltera de peste jumătate de tonă fără prea mari probleme, semn că, în viitor, ar putea depăși și acest record.
„Imaginea recordului meu mondial la îndreptări de 510 kg! Incredibil cât de ușor a fost. Sincer, cred că aș fi putut ridica 530 kg ieri. Ce părere aveți?”, a scris Bjornsson pe Instagram, la scurt timp de la doborârea recordului mondial.