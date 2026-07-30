Decizii controversate și la retur! FOTO. Fără VAR, FCSB a avut un gol anulat și un posibil penalty neacordat! Ce s-a văzut pe reluări

Auda - FCSB. Două faze controversate în prima repriză a returului din turul 2 preliminar al Conference League, ambele judecate în favoarea letonilor.

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Elevii lui Marius Baciu sunt nevoiți să răstoarne rezultatul de 2-3 din turul de la București pentru a continua aventura europeană, însă manșa secundă nu a fost lipsită de faze controversate.

Auda - FCSB. Ofsaid discutabil și penalty cerut de roș-albaștrii

FCSB a reușit să trimită mingea în poartă încă din minutul 4, prin Daniel Bîrligea, care s-a aflat la capătul unei pase foarte bune a lui Juri Cisotti.

Reușita a fost anulată imediat pentru un ofsaid discutabil, conform reluărilor. Cum sistemul VAR nu există în această fază a competiției, decizia luată pe teren a rămas în picioare.

Faza golului anulat pentru ofsaid. Foto: captură Tiesraide

Apoi, în minutul 29, Florin Tănase a primit o pasă în partea dreaptă, a pătruns periculos în careu și a fost izbit în plin de un adversar.

FCSB a cerut penalty, însă arbitrul a lăsat jocul să continue.

FCSB s-a confruntat cu probleme similare și în turul de la București. Roș-albaștrii au cerut lovitură de la 11 metri în două rânduri.

Prima dată în minutul 61, la duelul dintre Ouedraogo și Octavian Popescu, iar apoi în prelungirile partidei, când Daniel Bîrligea a fost călcat în mod clar de adversar, fault surprins pe imaginile fotoreporterului GOLAZO.ro, Raed Krishan.

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