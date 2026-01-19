„Doar asta îl interesează” Andrei Nicolescu a explicat de ce întârzie transferul lui Blănuță » Clauza cerută de Dinamo Kiev

Andrei Nicolescu (49 de ani) a venit cu noi detalii despre posibilul transfer al lui Vladislav Blănuță la Dinamo.

Cele două cluburi, Dinamo București și Dinamo Kiev, se află încă în negocieri, iar „câinii” nu au ajuns la un acord final nici cu fotbalistul.

Dinamo a înaintat oferta pentru Blănuță în urmă cu aproape o săptămână, însă fostul atacant de la FCU Craiova pare să nu fie o țintă atât de ușoară pentru „alb-roșii”, care sunt în căutarea unui înlocuitor pentru Stipe Perica.

Andrei Nicolescu: „Pe Blănuță îl interesează doar împrumutul”

Acum, președintele „câinilor” a transmis că încă nu s-a ajuns la un acord între cluburi, iar Blănuță s-ar opune unui transfer definitiv.

„E o discuție deschisă, nu știu cât de mult va avansa. În primul rând, ar trebui să cădem de acord cu Dinamo Kiev. Pentru că noi am trimis o variantă, ei au răspuns cu altă variantă, adică cu opțiune obligatorie de cumpărare, indiferent de ce se întâmplă.

Cred că o să ne întâlnim undeva la mijloc, apropo și de minute și de altceva, dar trebuie negociat și cu jucătorul. Da, în principiu îl interesează, am discutat și cu el, dar pe el îl interesează doar împrumutul.

Trebuie să ne mai gândim și la asta. Adică pe limita maximă a împrumutului ne dorim. Pentru că nu credem că în cele 4 sau 5 luni care mai sunt putem să scoatem ceva extraordinar din împrumutul acesta. Deci, ori un împrumut pe un an, ori, dacă nu, nu știu, vedem”, a declarat Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Vladislav Blănuță nu a mai jucat un meci oficial din data de 9 noiembrie 2025, fiind lăsat de patru ori consecutiv în afara lotului.

Blănuță, transfer complicat de Craiova

Situația fostului internațional de tineret este însă extrem de complicată, deoarece el apare că a evoluat deja pentru două cluburi în acest sezon, FCU Craiova și Dinamo Kiev.

Potrivit regulamentelor FIFA și UEFA, un jucător se poate transfera la trei cluburi într-un sezon competițional, dar nu poate evolua în meciuri oficiale pentru mai mult de două echipe.

Șansa lui Vladislav Blănuță ar putea fi excluderea FCU Craiova din toate competițiile FRF, survenită după doar două etape din Liga 3, decizie care a dus la anularea rezultatelor echipei patronate de Adrian Mititelu.

Conform Regulamentului de Organizare a Activității Fotbalistice (ROAF), în situația în care o echipă este exclusă din competiție înainte de finalul turului sau al sezonului regular, rezultatele meciurilor disputate se anulează și nu mai apar în clasament.

Blănuță speră ca această prevedere să fie aplicată și în cazul său, astfel încât meciul jucat pentru FCU Craiova în Liga 3, înainte de excluderea clubului, să nu mai fie luat în calcul din punct de vedere competițional.

O astfel de interpretare i-ar putea permite să fie legitimat și să obțină drept de joc la un alt club în acest sezon, însă situația urmează să fie clarificată oficial de FRF.

Sursele federale au explicat pentru GOLAZO.ro situația în care se află Vladislav Blănuță: „Meciul jucat de Blănuță la FCU Craiova la începutul sezonului actual în Liga 3 nu se șterge. În schimb, jucătorul se poate legitima la un al treilea club în acest sezon.

Dreptul de joc este discutabil. Blănuță poate obține o derogare de la FIFA, dar este complicat și depinde exclusiv de decizia FIFA”.

