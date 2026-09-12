„De ce să pună presiune pe arbitri?” Burcă a dezvăluit ce l-a supărat pe Șumudică la pauză: „Asta i-am zis”

SEPSI - CFR CLUJ 3-1. Ovidiu Burcă (46 de ani), antrenorul covăsnenilor, a dezvăluit motivul supărării lui Marius Șumudică (55 de ani).

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La finalul partidei, extrem de supărat, tehnicianul formației din Gruia i-a reproșat ceva omologului său și l-a lăsat cu mâna întinsă.

Burcă a dezvăluit ce i-a spus lui Șumudică: „De ce să pună presiune pe arbitri?”

Burcă spune că totul a pornit de la o discuție pe care Marius Șumudică o purta cu arbitrul la pauza meciului.

„La pauză, Șumudică avea o discuție cu arbitrul, a fost o simplă… I-am zis că de ce să pună presiune pe arbitri, că nu era momentul, atât, am plecat.

I-am înțeles supărarea. Șumi nu se schimbă, face o treabă foarte bună, sunt sigur că va readuce CFR unde îi e locul. E încă destul de cald, o să iau legătura cu el”, a declarat Ovidiu Burcă la Prima Sport.

Întrebați-l pe el ce s-a întâmplat la pauză. Eu nu pot da mâna cu cineva dacă se întâmplă ceva. Eu l-am respectat mereu, nu am avut niciun conflict. Nu vreau să povestesc acum ce s-a întâmplat la pauză. Nu pot fi fairplay când tu nu ești fairplay cu mine. Marius Șumudică, antrenor la CFR

Tehnicianul lui Sepsi a vorbit și despre conflictul pe care Christopher Braun (35 de ani), fundașul central al lui CFR Cluj, l-a avut cu un membru din staff-ul său.

„Nu știu, s-a certat puțin cu cineva din stafful nostru. Nu-mi plac chestiile astea, le știu deja, le cer scuze dacă cineva s-a simțit jignit. Din păcate, s-a întâmplat la final meleul ăla”.

După victoria cu CFR Cluj, Sepsi a urcat provizoriu pe locul 6, cu 13 puncte.

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