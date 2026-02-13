„Decizie eronată” CCA reacționează după haosul de la Petrolul - FC Argeș: „Golul ar fi trebuit să fie  validat!”

FRF a emis un comunicat oficial după faza controversată din meciul Petrolul - FC Argeș, scor final 2-1

În minutul 86, arbitrul Radu Petrescu a oprit jocul în timp ce Micovschi executa lovitura liberă din care Sierra a marcat, însă mingea se afla încă în aer la momentul fluierului și nu a putut fi identificat niciun motiv pentru care golul nu era valabil.

Comunicat CCA: „Nu a existat poziție de ofsaid și nici fault în atac”

„Comisia Centrală a Arbitrilor a analizat faza controversată petrecută în minutul 86 al partidei dintre Petrolul și FC Argeș, disputată vineri, 13 februarie.

În urma examinării imaginilor video și a discuțiilor purtate cu oficialii jocului, s-a stabilit că decizia luată în minutul 86 al meciului a fost eronată. Nu a existat poziție de ofsaid și nici fault în atac, astfel că golul ar fi trebuit să fie validat.

Din păcate, conform protocolului VAR, intervenția arbitrajului video nu a mai fost posibilă, întrucât fluierul arbitrului a fost auzit înainte ca mingea să intre în poartă, fapt ce a eliminat posibilitatea revizuirii și corectării deciziei.

Comisia Centrală a Arbitrilor recunoaște impactul semnificativ pe care astfel de erori îl pot avea asupra desfășurării și rezultatului unei partide.

În consecință, arbitrul va suporta măsurile care se impun în urma acestei greșeli majore.

Totodată, CCA își reafirmă sprijinul față de arbitri și înțelege complexitatea deciziilor luate în timp real, însă subliniază angajamentul ferm pentru menținerea celor mai înalte standarde de arbitraj.

Comisia rămâne dedicată principiilor de corectitudine, transparență și îmbunătățire continuă”, informează site-ul frf.ro.

Brigada de la Petrolul - FC Argeș

Arbitru: Radu Petrescu (Bucureşti)

Asistenți: Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti), Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe)

VAR: Iulian Dima (Bucureşti), AVAR: Stelian Slabu (Braşov)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport