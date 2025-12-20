„Îi văd cu prima șansă” VIDEO.  Ovidiu Herea a prefațat FCSB - Rapid + Semnal de alarmă pentru campioană

Ovidiu Herea (40 de ani), fost mijlocaș la Rapid, îi vede favoriți pe elevii lui Costel Gâlcă în derby-ul cu FCSB.

Meciul FCSB - Rapid e programat duminică, de la ora 20:00, pe Arena Națională, în etapa #21 din Liga 1, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Herea crede că Rapid este favorită, în ciuda formei slabe pe care o parcurg ambele echipe.

Ovidiu Herea, înainte de FCSB - Rapid: „Îi văd cu prima șansă”

„FCSB nu trece printr-o perioadă foarte bună pentru că sunt foarte mulți accidentați, foarte mulți jucători care nu pot juca.

Nici Rapidul nu are o perioadă foarte bună, dar parcă-i văd cu prima șansă în acest derby ”, a spus Ovidiu Herea.

Fostul mijlocaș își dorește ca fosta lui echipă, la care a jucat șase sezoane, să se impună:

„Mi-aș dori pentru Rapid să câștige, pentru că a stat foarte mult pe prima poziție în clasament. Rapidiștii au fost, până în momentul ăsta, destul de constanți în evoluții și sper să câștige acest derby”.

Ovidiu Herea: „Sunt șanse destul de mari ca FCSB să nu prindă play-off -ul”

Întrebat cât crede că va conta revenirea lui Daniel Bîrligea în lotul celor de la FCSB, Ovidiu Herea a răspuns:

„E foarte important pentru că acolo sufereau foarte mult, mai ales că și Denis Alibec are niște probleme de sănătate. Odată cu revenirea lui, FCSB va fi mai puternică”.

Aflată pe locul 9 cu 28 de puncte acumulate, FCSB riscă să rateze calificarea în play-off-ul Ligii 1.

„FCSB nu a avut evoluții convingătoare și nici rezultatele nu au fost pe măsură. Vom vedea dacă își vor rezolva aceste probleme. Pentru că sunt șanse destul de mari să nu prindă acest play-off.

Vom avea echipe-surpriză cărora, la începutul campionatului, nu le dădeai o șansă reală să prindă acest play-off”, a spus Ovidiu Herea.

VIDEO. Ovidiu Herea a prefațat FCSB - Rapid

Detalii interesante despre FCSB - Rapid

FCSB şi Rapid sunt singurele echipe care, de-a lungul timpului, s-au confruntat în cinci competiţii majore diferite: Liga 1, Cupa României, Supercupa, Cupa Ligii şi cupele europene.

Campioana României se află pe locul 9 și se luptă pentru calificarea în play-off-ul încampionatului. De partea cealaltă, Rapid se află pe prima poziție a Ligii 1, cu 39 de puncte.

27 aprilie 2024, Rapid - FCSB 1-2: a fost ultimul succes bifat de gazdele din această rundă în duelurile cu giuleștenii

27 mai 2023, FCSB - Rapid 1-5: cea mai clară victorie bifată în derby de către giuleşteni din postura de vizitatori.

Cea mai recentă dispută directă din Liga 1: 17 august 2025, Rapid - FCSB 2-2.

Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid, a obținut „tripla” alături de FCSB, în sezonul 2014-2015, câștigând Liga 1, Cupa României și Cupa Ligii.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport