Nu se teme de Bîrligea Antrenorul de la Rapid a prefațat meciul cu FCSB:  „Suntem datori”

Constantin Gâlcă/ Foto: captura ecran Youtube @Rapid
Superliga

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 20.12.2025, ora 18:24
alt-text Actualizat: 20.12.2025, ora 18:24
  • FCSB - RAPID. Constantin Gâlcă (53 de ani) a comentat revenirea lui Daniel Bîrligea, atacant recuperat după accidentarea suferită la meciul cu Steaua Roșie Belgrad, pe 27 noiembrie.
  • FCSB - Rapid se joacă duminică, de la ora 20:00, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Constantin Gâlcă spune că echipa sa este datoare suporterilor, în urma ultimelor rezultate înregistrate: eșecurile cu FC Argeș (1-2, în Cupa României) și Oțelul Galați (0-2), precum și remiza albă, 0-0, cu FC Botoșani.

FCSB - RAPID. Constantin Gâlcă: „Suntem datori”

Antrenorul giuleștenilor își dorește ca Rapid să încheie anul cu un rezultat pozitiv, dar este conștient de forța lotului celor de la FCSB.

„E ultimul meci de din an. Pentru noi este important. Este un derby, venim după niște jocuri mai puțin bune, și ca joc și ca rezultat. Și atunci suntem datori în fața fanilor pentru a face un meci bun și pentru a avea un rezultat pozitiv.

FCSB are un lot valoros. Chiar dacă au lipsit mulți jucători, au reușit să facă meciuri bune și să câștige”.

Constantin Gâlcă: „Bîrligea este un jucător valoros, dar vine după accidentare”

Daniel Bîrligea a lipsit la ultimele 5 partide disputate de FCSB, după ce a acuzat probleme medicale la înfrângerea cu Steaua Roșie Belgrad, scor 0-1.

Atacantul campioanei suferise o entorsă la gleznă, dar s-a recuperat la timp pentru a fi apt la ultimul meci al anului.

Întrebat despre revenirea lui Bîrligea, Gâlcă a spus:

„Da, e un jucător important, un jucător care este valoros, dar să nu uităm că vine după accidentare”.

Ulterior, antrenorul a fost chestionat și cu problemele de lot pe care le are Rapid înaintea partidei de pe Arena Națională.

„Sunt probleme pe care le știți dinainte. În rest, nu există. Borza a revenit, dar v-am spus, după o perioadă foarte lungă în care n-a jucat. Și bineînțeles că nu cred că este la nivelul celorlalți”, a adăugat Gâlcă.

Jucătorii Rapidului indisponibili pentru meciul cu FCSB:

  • Antoine Baroan - scos din lot pentru indisciplină
  • Borislav Burmaz - accidentat încă din luna iunie, când a suferit o leziune de ligament încrucișat anterior
  • Drillon Hazrollaj - accidentat chiar în meciul tur cu FCSB (2-2, pe 17 august)
  • Alexandru Pașcanu - accidentat după ce a suferit o entorsă la glezna piciorului drept la sfârșitul lunii noiembrie

Constantin Gâlcă: „Nu mi-aș fi dorit să ne oprim”

După partida cu FCSB, jucătorii lui Constatin Gâlcă vor intra în vacanță până pe 3 ianuarie, când Rapid va pleca în cantonamentul de iarnă, în Turcia, însă pauza nu îi pică deloc bine antrenorului.

„Eu vă spun sincer că nu mi-aș dori să mă opresc. Poate o pauză competițională, da, dar mi-aș și dori să îi am continuare, să corectăm ceea ce avem de corectat, ce nu am făcut bine până acum”, a concluzionat Gâlcă.

rapid constantin galca fcsb superliga
