Rapid și-a stabilit prima țintă a iernii Giuleștenii vor un jucător format de rivala FCSB 
Dan Șucu și Victor Angeșescu/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Rapid și-a stabilit prima țintă a iernii Giuleștenii vor un jucător format de rivala FCSB

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 20.12.2025, ora 20:01
alt-text Actualizat: 20.12.2025, ora 20:01
  • Alexandru Șuteu (21 de ani), fundaș stânga crescut la academia FCSB și, în prezent, jucător în Liga 2 la FC Voluntari, ar putea ajunge la Rapid în această iarnă.
  • FCSB - Rapid se joacă duminică, de la ora 20:00, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Rapid se pregătește intens pentru perioada de mercato din iarnă, iar una dintre țintele giuleștenilor ar fi Alexandru Șuteu, jucător de mare perspectivă, trecut și prin curtea rivalei FCSB.

Nu vrea remiză în derby Alex Dobre, înainte de FCSB - Rapid: „Nu cred că ar mulțumi pe nimeni un egal”
Citește și
Nu vrea remiză în derby Alex Dobre, înainte de FCSB - Rapid: „Nu cred că ar mulțumi pe nimeni un egal”
Citește mai mult
Nu vrea remiză în derby Alex Dobre, înainte de FCSB - Rapid: „Nu cred că ar mulțumi pe nimeni un egal”

Alexandru Șuteu, dorit de Rapid

Jucătorul celor de la FC Voluntari măsoară 1.80, iar Rapid s-ar fi interesat deja de tot ceea ce înseamnă pregătirea și parametrii fizici ai fotbalistului și sunt gata să demareze negocierile cu formația din Ilfov, scrie digisport.ro.

Potrivit sursei citate, motivul pentru care Constantin Gâlcă îl vrea pe Alexandru Șuteu este faptul că Robert Bădescu (20 de ani) nu dă randamentul dorit.

Alexandru Șuteu/ Foto: sportpictures.eu Alexandru Șuteu/ Foto: sportpictures.eu
Alexandru Șuteu/ Foto: sportpictures.eu

Cine este Alexandru Șuteu

Născut în Târgu Mureș, Alexandru Șuteu ajungea în academia celor de la FCSB în anul 2018, dar trei ani mai târziu i-a părăsit pe roș-albaștri.

Fundașul a fost printre juniorii cedați de Gigi Becali la Unirea Constanța, echipă care preluase locul Farului în Liga 2.

Ulterior, fotbalistul a mai evoluat pentru FC Buzău și Unirea Dej înainte de a ajunge la FC Voluntari, în vara lui 2024.

Dacă va ajunge Rapid, Șuteu se va bate pentru un loc de titular cu Andrei Borza (20 de ani), titularul de drept al postului de fundaș stânga.

În acest sezon de Liga 1 fiecare echipă este obligată să aibă în primul „11” un jucător născut după 1 ianuarie 2004.

Alexandru Șuteu este eligibil pentru regula U21, fiind născut pe 3 martie 2004.

Citește și

„Cum să transferi un astfel de jucător?”  Blănuță, distrus în presa din Ucraina de fostul jucător din Liga 1: „Nu pot înțelege așa ceva”
Stranieri
19:42
„Cum să transferi un astfel de jucător?” Blănuță, distrus în presa din Ucraina de fostul jucător din Liga 1: „Nu pot înțelege așa ceva”
Citește mai mult
„Cum să transferi un astfel de jucător?”  Blănuță, distrus în presa din Ucraina de fostul jucător din Liga 1: „Nu pot înțelege așa ceva”
„Victorie și atât” Florin Tănase, motivat înainte de FCSB - Rapid: „Avem șansa de a ne apropia de play-off”
Superliga
19:26
„Victorie și atât” Florin Tănase, motivat înainte de FCSB - Rapid: „Avem șansa de a ne apropia de play-off”
Citește mai mult
„Victorie și atât” Florin Tănase, motivat înainte de FCSB - Rapid: „Avem șansa de a ne apropia de play-off”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
transfer rapid fc voluntari fcsb alexandru suteu
Știrile zilei din sport
Se încinge Arena la FCSB - Rapid! Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul de diseară + Giuleștenii, prezență masivă pe cel mai mare stadion al țării
Superliga
12:06
Se încinge Arena la FCSB - Rapid! Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul de diseară + Giuleștenii, prezență masivă pe cel mai mare stadion al țării
Citește mai mult
Se încinge Arena la FCSB - Rapid! Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul de diseară + Giuleștenii, prezență masivă pe cel mai mare stadion al țării
Africanii au impresionat din nou FOTO: Apariții spectaculoase ale jucătorilor naționalelor de la Cupa Africii din Maroc
Campionate
10:39
Africanii au impresionat din nou FOTO: Apariții spectaculoase ale jucătorilor naționalelor de la Cupa Africii din Maroc
Citește mai mult
Africanii au impresionat din nou FOTO: Apariții spectaculoase ale jucătorilor naționalelor de la Cupa Africii din Maroc
„Tu le cultivi, șefu’!” Ce e în spatele uriașului scandal al drogurilor în care e anchetat președintele lui Fenerbahce
Diverse
11:43
„Tu le cultivi, șefu’!” Ce e în spatele uriașului scandal al drogurilor în care e anchetat președintele lui Fenerbahce
Citește mai mult
„Tu le cultivi, șefu’!” Ce e în spatele uriașului scandal al drogurilor în care e anchetat președintele lui Fenerbahce
Pleacă Vinicius de la Real Madrid? FOTO: Ce a făcut imediat după meciul cu Sevilla, după ce a fost huiduit de propriii fani, pe „Bernabeu”
Campionate
10:17
Pleacă Vinicius de la Real Madrid? FOTO: Ce a făcut imediat după meciul cu Sevilla, după ce a fost huiduit de propriii fani, pe „Bernabeu”
Citește mai mult
Pleacă Vinicius de la Real Madrid? FOTO: Ce a făcut imediat după meciul cu Sevilla, după ce a fost huiduit de propriii fani, pe „Bernabeu”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:03
FCSB - Rapid 2-1 „Roș-albaștrii” se apropie de play-off după ce câștigă dramatic ultimul derby din acest an
FCSB - Rapid 2-1 „Roș-albaștrii” se apropie de play-off după ce câștigă dramatic ultimul derby din acest an
21:11
GOLAZO în derby VIDEO+FOTO. Darius Olaru și-a revenit! Gol de senzație, în derby-ul cu Rapid
GOLAZO în derby VIDEO+FOTO. Darius Olaru și-a revenit!  Gol de senzație, în derby-ul cu Rapid
21:39
Prezență surpriză la derby FOTO. Jucătorul dorit de FCSB și Rapid a venit pe Arena Națională
Prezență surpriză la derby FOTO. Jucătorul  dorit de FCSB și Rapid a venit pe Arena Națională
21:00
Spectacol ca pe vremuri pe Arenă VIDEO+FOTO. FCSB - Rapid incendiar! Două scenografii și omagiu pentru eroii de la Revoluție: peste 30.000 de fani în tribune!
Spectacol ca pe vremuri pe Arenă VIDEO+FOTO. FCSB - Rapid incendiar! Două scenografii și omagiu pentru eroii de la Revoluție: peste 30.000 de fani în tribune!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Top stiri din sport
„Barcelona va trebui să-mi explice” Un puști de 10 ani, viral pe social media: „Nu știu ce a pățit Lamine. Are 18 ani și se crede Messi”
Diverse
15:13
„Barcelona va trebui să-mi explice” Un puști de 10 ani, viral pe social media: „Nu știu ce a pățit Lamine. Are 18 ani și se crede Messi”
Citește mai mult
„Barcelona va trebui să-mi explice” Un puști de 10 ani, viral pe social media: „Nu știu ce a pățit Lamine. Are 18 ani și se crede Messi”
„Favoruri pentru voturi” Schimbarea radicală a lui Infantino la FIFA. Comisii triplate, diurne grase, călătorii, hoteluri: „Face ca Blatter!”
Campionate
13:52
„Favoruri pentru voturi” Schimbarea radicală a lui Infantino la FIFA. Comisii triplate, diurne grase, călătorii, hoteluri: „Face ca Blatter!”
Citește mai mult
„Favoruri pentru voturi” Schimbarea radicală a lui Infantino la FIFA. Comisii triplate, diurne grase, călătorii, hoteluri: „Face ca Blatter!”
A pariat pe Jake Paul și a pierdut! Drake a irosit o  sumă uriașă la meciul câștigat de Anthony Joshua!
Diverse
13:18
A pariat pe Jake Paul și a pierdut! Drake a irosit o sumă uriașă la meciul câștigat de Anthony Joshua!
Citește mai mult
A pariat pe Jake Paul și a pierdut! Drake a irosit o  sumă uriașă la meciul câștigat de Anthony Joshua!
Schimbat la pauză  Dennis Man, repriză sub așteptări în Utrecht - PSV + A fost certat de colegi
Stranieri
15:44
Schimbat la pauză Dennis Man, repriză sub așteptări în Utrecht - PSV + A fost certat de colegi
Citește mai mult
Schimbat la pauză  Dennis Man, repriză sub așteptări în Utrecht - PSV + A fost certat de colegi

Echipe/Competiții

fcsb 54 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 29 rapid 30 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 11 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
21.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share