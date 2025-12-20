Rapid și-a stabilit prima țintă a iernii Giuleștenii vor un jucător format de rivala FCSB 

Alexandru Șuteu (21 de ani), fundaș stânga crescut la academia FCSB și, în prezent, jucător în Liga 2 la FC Voluntari, ar putea ajunge la Rapid în această iarnă.

Rapid se pregătește intens pentru perioada de mercato din iarnă, iar una dintre țintele giuleștenilor ar fi Alexandru Șuteu, jucător de mare perspectivă, trecut și prin curtea rivalei FCSB.

Alexandru Șuteu, dorit de Rapid

Jucătorul celor de la FC Voluntari măsoară 1.80, iar Rapid s-ar fi interesat deja de tot ceea ce înseamnă pregătirea și parametrii fizici ai fotbalistului și sunt gata să demareze negocierile cu formația din Ilfov, scrie digisport.ro.

Potrivit sursei citate, motivul pentru care Constantin Gâlcă îl vrea pe Alexandru Șuteu este faptul că Robert Bădescu (20 de ani) nu dă randamentul dorit.

Cine este Alexandru Șuteu

Născut în Târgu Mureș, Alexandru Șuteu ajungea în academia celor de la FCSB în anul 2018, dar trei ani mai târziu i-a părăsit pe roș-albaștri.

Fundașul a fost printre juniorii cedați de Gigi Becali la Unirea Constanța, echipă care preluase locul Farului în Liga 2.

Ulterior, fotbalistul a mai evoluat pentru FC Buzău și Unirea Dej înainte de a ajunge la FC Voluntari, în vara lui 2024.

Dacă va ajunge Rapid, Șuteu se va bate pentru un loc de titular cu Andrei Borza (20 de ani), titularul de drept al postului de fundaș stânga.

În acest sezon de Liga 1 fiecare echipă este obligată să aibă în primul „11” un jucător născut după 1 ianuarie 2004.

Alexandru Șuteu este eligibil pentru regula U21, fiind născut pe 3 martie 2004.

