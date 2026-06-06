Ovidiu Mihăilă (52 de ani), selecționerul naționalei de handbal feminin, a comentat eliminarea CSM-ului din Final-Four-ul Ligii Campionilor.

„Tigroaicele” au pierdut meciul cu Metz, scor 27-32, ratând calificarea în ultimul act al competiției. CSM va juca duminică în finala mică cu Brest.

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Selecționerul a anunțat o posibilă revenire la echipa națională a Crinei Pintea, una dintre cele mai experimentate jucătoare din România, care n-a mai evoluat în „tricolor” de la finalul lui 2023.

Ovidiu Mihăilă, anunț despre posibila revenire la națională a Crinei Pintea

La finalul partidei, antrenorul naționalei a vorbit despre evoluția „tigroaicelor”, dar și despre discuțiile pe care le-a avut cu Crina Pintea, jucătoare care ia în calcul revenirea la națională.

„M-am uitat și eu la acest joc, din păcate nu am putut să fiu în sală din motive personale. Mi-a părut joc de rezultat în primul rând, am observat că a fost puțină teamă.

Nu a fost o exprimare liberă, pentru că au jucătoare de valoare. M-am bucurat că am văzut jucătoarele echipei naționale în teren, mai mult sau mai puțin ca și timp.

Am avut multe discuții cu ele la echipa națională, am vorbit și cu Crina anumite lucruri despre viitor și cu siguranță își doresc și ele să iasă pe ușa din față, mai ales Crina, care e posibil să se retragă la anul și și-a dorit foarte mult să câștige Liga Campionilor.

Am avut o discuție despre revenirea la națională. O să mai port una cu ea, Crina este o jucătoare care poate să aducă un aport important în competiția pe care o vom organiza.

Ea s-a retras, la fel ca Dindiligan, dar Dindi a revenit și m-am bucurat că a făcut-o. Voi mai discuta și cu Crina”, a spus Ovidiu Mihăilă la Digi Sport.

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