Drăgușin, dorit în Serie A Ce club ar insista pentru transferul românului! Prețul stabilit de Tottenham
Radu Drăgușin/ Foto: IMAGO
Stranieri

Drăgușin, dorit în Serie A Ce club ar insista pentru transferul românului! Prețul stabilit de Tottenham

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 06.06.2026, ora 18:08
alt-text Actualizat: 06.06.2026, ora 18:08
  • Radu Drăgușin (24 de ani), fundașul lui Tottenham, ar fi intrat din nou în vizorul Fiorentinei.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Viitorul lui Drăgușin la Tottenham este incert. Fundașul român a prins puține minute după revenirea pe gazon, iar Fiorentina ar intenționa să profite de această situație pentru a-l readuce în Serie A

Țintarul Serie A a fost stabilit! Împotriva cui va debuta Inter Milano în noul sezon » Programul complet al echipei lui Chivu
Citește și
Țintarul Serie A a fost stabilit! Împotriva cui va debuta Inter Milano în noul sezon » Programul complet al echipei lui Chivu
Citește mai mult
Țintarul Serie A a fost stabilit! Împotriva cui va debuta Inter Milano în noul sezon » Programul complet al echipei lui Chivu

Radu Drăgușin ar fi dorit de Fiorentina

Fabio Paratici, noul director sportiv al grupării viola, ar insista pentru mutarea lui Radu.

Drăgușin se numără printre preferații oficialului clubului de pe Stadio „Artemio Franchi”, însă suma de 20 de milioane de euro cerută de Tottenham reprezintă un obstacol important, scrie La Nazione, citat de firenzeviola.it.

„Directorul sportiv Paratici studiază amănunțit piața italiană și în special cea internațională, lucrând și în afara Serie A. Printre jucătorii monitorizați se numără fundașul central Radu Drăgușin, o țintă de lungă durată a acestuia.

Totuși, evaluarea pe care Tottenham i-a făcut-o fundașului central român rămâne o problemă complicată: cel puțin 20 de milioane de euro”, a scris sursa citată.

Fiorentina și-a manifestat interesul pentru internaționalul român încă din perioada de mercato din iarnă, când traversa un moment dificil și ocupa ultimul loc în clasamentul din Serie A, însă lucrurile nu s-au concretizat.

2030
este anul în care îi expiră contractul lui Drăgușin cu Tottenham
  • 16.000.000 de euro este cota lui Radu Drăgușin, potrivit transfermarkt.ro

Crescut la academia celor de la Juventus, fundașul român a evoluat la seniori pentru bianconeri, iar ulterior a fost împrumutat la mai multe echipe din Italia: Sampdoria, Salernitana și Genoa, club care îl transfera în 2023, în schimbul sumei de 9,7 milioane.

În iarna lui 2024, Drăgușin ajungea la Tottenham pentru suma de 28 de milioane de euro.

48 de meciuri
a bifat Drăgușin pentru Tottenham

Citește și

Dorinel Munteanu, negocieri finale Antrenorul e la un pas de a semna: „Proiectul e important”
Liga 2
15:55
Dorinel Munteanu, negocieri finale Antrenorul e la un pas de a semna: „Proiectul e important”
Citește mai mult
Dorinel Munteanu, negocieri finale Antrenorul e la un pas de a semna: „Proiectul e important”
Papa Leon al XIV-lea, savuros în avion VIDEO. Suveranul Pontif a trebuit să aleagă între Real Madrid și Barcelona
Superliga
14:55
Papa Leon al XIV-lea, savuros în avion VIDEO. Suveranul Pontif a trebuit să aleagă între Real Madrid și Barcelona
Citește mai mult
Papa Leon al XIV-lea, savuros în avion VIDEO. Suveranul Pontif a trebuit să aleagă între Real Madrid și Barcelona

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

De ce nu îl dau afară pesediștii pe „bolojenistul” din partid, în ciuda unui nou atac la adresa lui Sorin Grindeanu: „Îl mai chinuim puțin”
De ce nu îl dau afară pesediștii pe „bolojenistul” din partid, în ciuda unui nou atac la adresa lui Sorin Grindeanu: „Îl mai chinuim puțin”
De ce nu îl dau afară pesediștii pe „bolojenistul” din partid, în ciuda unui nou atac la adresa lui Sorin Grindeanu: „Îl mai chinuim puțin”
serie a fiorentina transfer tottenham radu dragusin
Știrile zilei din sport
„S-a văzut că se poate!”  Gică Hagi, după victoria cu Țara Galilor: „Fanii trebuie să știe asta”
Nationala
00:00
„S-a văzut că se poate!” Gică Hagi, după victoria cu Țara Galilor: „Fanii trebuie să știe asta”
Citește mai mult
„S-a văzut că se poate!”  Gică Hagi, după victoria cu Țara Galilor: „Fanii trebuie să știe asta”
Drum liber spre FCSB? Florinel Coman și-a anunțat plecarea din Golf: „Nu mai vreau! Câți știau asta?”
Nationala
00:30
Drum liber spre FCSB? Florinel Coman și-a anunțat plecarea din Golf: „Nu mai vreau! Câți știau asta?”
Citește mai mult
Drum liber spre FCSB? Florinel Coman și-a anunțat plecarea din Golf: „Nu mai vreau! Câți știau asta?”
Hagi, agitație continuă! VIDEO.  Cum a trăit selecționerul primul meci acasă: scandal pe bancă după golul galezilor! Ce a reproșat staff-ului
Nationala
06.06
Hagi, agitație continuă! VIDEO. Cum a trăit selecționerul primul meci acasă: scandal pe bancă după golul galezilor! Ce a reproșat staff-ului
Citește mai mult
Hagi, agitație continuă! VIDEO.  Cum a trăit selecționerul primul meci acasă: scandal pe bancă după golul galezilor! Ce a reproșat staff-ului
„Vă opriți sau vă opresc eu?” VIDEO. Crina Pintea, scoasă din sărite după eșecul cu Metz: „M-am săturat! Scandal, asta caută!”
Handbal
06.06
„Vă opriți sau vă opresc eu?” VIDEO. Crina Pintea, scoasă din sărite după eșecul cu Metz: „M-am săturat! Scandal, asta caută!”
Citește mai mult
„Vă opriți sau vă opresc eu?” VIDEO. Crina Pintea, scoasă din sărite după eșecul cu Metz: „M-am săturat! Scandal, asta caută!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:30
Drum liber spre FCSB? Florinel Coman și-a anunțat plecarea din Golf: „Nu mai vreau! Câți știau asta?”
Drum liber spre FCSB? Florinel Coman și-a anunțat plecarea din Golf: „Nu mai vreau! Câți știau asta?”
00:00
„S-a văzut că se poate!” Gică Hagi, după victoria cu Țara Galilor: „Fanii trebuie să știe asta”
„S-a văzut că se poate!”  Gică Hagi, după victoria cu Țara Galilor: „Fanii trebuie să știe asta”
23:41
Dan Udrea Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Dan Udrea Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
00:15
„Am fost șocat” VIDEO. Cătălin Cîrjan a aflat din presă de plecarea lui Zeljko Kopic: „Sunt dezamăgit”
„Am fost șocat” VIDEO. Cătălin Cîrjan a aflat din presă de plecarea lui Zeljko Kopic: „Sunt dezamăgit”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească
Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Top stiri
Dinamo are antrenor!  Nicolescu a făcut anunțul: „Da, am semnat!” » Cine e înlocuitorul lui Kopic
Superliga
06.06
Dinamo are antrenor! Nicolescu a făcut anunțul: „Da, am semnat!” » Cine e înlocuitorul lui Kopic
Citește mai mult
Dinamo are antrenor!  Nicolescu a făcut anunțul: „Da, am semnat!” » Cine e înlocuitorul lui Kopic
Întoarcerea „Regelui” VIDEO. 25.000 de spectatori în Ghencea pentru primul meci acasă ca selecționer
Nationala
06.06
Întoarcerea „Regelui” VIDEO. 25.000 de spectatori în Ghencea pentru primul meci acasă ca selecționer
Citește mai mult
Întoarcerea „Regelui” VIDEO. 25.000 de spectatori în Ghencea pentru primul meci acasă ca selecționer
Campioană la Roland Garros VIDEO. A eliminat-o pe Sorana Cîrstea în sferturi, iar acum a bătut și marea surpriză de la Paris în finală! Primul Grand Slam din carieră
Tenis
06.06
Campioană la Roland Garros VIDEO. A eliminat-o pe Sorana Cîrstea în sferturi, iar acum a bătut și marea surpriză de la Paris în finală! Primul Grand Slam din carieră
Citește mai mult
Campioană la Roland Garros VIDEO. A eliminat-o pe Sorana Cîrstea în sferturi, iar acum a bătut și marea surpriză de la Paris în finală! Primul Grand Slam din carieră
UPDATE | Un accident între un buldoexcavator și un tramvai s-a produs pe Calea Văcărești. STB: Linia 10, blocată
B365
05.06
UPDATE | Un accident între un buldoexcavator și un tramvai s-a produs pe Calea Văcărești. STB: Linia 10, blocată
Citește mai mult
UPDATE | Un accident între un buldoexcavator și un tramvai s-a produs pe Calea Văcărești. STB: Linia 10, blocată

Echipe/Competiții

fcsb 42 CFR Cluj 5 dinamo bucuresti 30 rapid 5 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
07.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share