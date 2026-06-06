Radu Drăgușin (24 de ani), fundașul lui Tottenham, ar fi intrat din nou în vizorul Fiorentinei.

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Viitorul lui Drăgușin la Tottenham este incert. Fundașul român a prins puține minute după revenirea pe gazon, iar Fiorentina ar intenționa să profite de această situație pentru a-l readuce în Serie A

Radu Drăgușin ar fi dorit de Fiorentina

Fabio Paratici, noul director sportiv al grupării viola, ar insista pentru mutarea lui Radu.

Drăgușin se numără printre preferații oficialului clubului de pe Stadio „Artemio Franchi”, însă suma de 20 de milioane de euro cerută de Tottenham reprezintă un obstacol important, scrie La Nazione, citat de firenzeviola.it.

„Directorul sportiv Paratici studiază amănunțit piața italiană și în special cea internațională, lucrând și în afara Serie A. Printre jucătorii monitorizați se numără fundașul central Radu Drăgușin, o țintă de lungă durată a acestuia.

Totuși, evaluarea pe care Tottenham i-a făcut-o fundașului central român rămâne o problemă complicată: cel puțin 20 de milioane de euro” , a scris sursa citată.

Fiorentina și-a manifestat interesul pentru internaționalul român încă din perioada de mercato din iarnă, când traversa un moment dificil și ocupa ultimul loc în clasamentul din Serie A, însă lucrurile nu s-au concretizat.

2030 este anul în care îi expiră contractul lui Drăgușin cu Tottenham

16.000.000 de euro este cota lui Radu Drăgușin, potrivit transfermarkt.ro

Crescut la academia celor de la Juventus, fundașul român a evoluat la seniori pentru bianconeri, iar ulterior a fost împrumutat la mai multe echipe din Italia: Sampdoria, Salernitana și Genoa, club care îl transfera în 2023, în schimbul sumei de 9,7 milioane.

În iarna lui 2024, Drăgușin ajungea la Tottenham pentru suma de 28 de milioane de euro.

48 de meciuri a bifat Drăgușin pentru Tottenham

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