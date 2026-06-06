Ricardo Pădurariu (19 ani) a revenit la FCSB după împrumutul la Corvinul Hunedoara și poate deveni una dintre soluțiile U21 ale roș-albaștrilor pentru noul sezon.

Fundașul stânga a avut un sezon bun la Hunedoara, unde a pus umărul la promovarea Corvinului în Superliga.

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Acum, Pădurariu se întoarce la FCSB, club la care a crescut, iar conducerea fostei campioane îi pregătește un nou contract valabil pe 4 ani

Ricardo Pădurariu, contract pe 4 ani cu FCSB: „Am prins foarte multă încredere”

Tânărul fundaș a vorbit despre perioada petrecută la Corvinul, pentru care a bifat 33 de meciuri în sezonul recent încheiat.

„Mă bucur foarte mult că revin la FCSB, e un lucru minunat să ajung acolo. A fost bine la Corvinul, am jucat din prima și am evoluat în toate partidele.

M-am adaptat foarte bine, am avut libertate din partea lui Florin Maxim și am încercat să joc cum știu eu și asta m-a ajutat foarte mult.

Am jucat și la naționala U19 și până acum am fost la toate loturile de tineret. Am prins foarte mult încredere după această perioadă la Hunedoara și sunt foarte sigur pe mine când în urc în atac”, a spus fotbalistul, conform fanatik.ro.

Pădurariu a reușit 3 goluri și o pasă decisivă la Corvinul, cifre bune pentru un fundaș lateral.

Sunt un profil mai ofensiv, mai degrabă. Nu stau rău nici defensiv, dar mai am puțin de lucru la mingile aeriene și cele care ajung în spatele meu. Îmi place să ofer centrări pentru colegii mei și lovesc bine cu ambele picioare. Pot să intru în interior și îmi fac mingea pe stângul, am mai multă libertate dacă joc în dreapta. Mijlocaș stânga am jucat doar când aveam nevoie să atacăm mai mult. Îmi place să împing jocul. Ricardo Pădurariu, fundaș lateral

Pădurariu ar putea deveni a doua opțiune pe postul de fundaș stângă după veteranul Risto Radunovic, David Kiki fiind aproape de plecare:

„Îl apreciez foarte mult pe Risto pentru că mereu a vorbit cu mine și m-a învățat cum să stau în teren, ce să fac. Vorbea cu mine destul de des”.

Gigi Becali a anunțat recent că Pădurariu va merge în cantonamentul celor de la FCSB.

Tocmai am citit declarațiile dânsului și îi mulțumesc. Cred că este al treilea cantonament de vară în care o să merg cu echipa mare. Am mai fost la 15 și la 16 ani, deci cunosc jucătorii. Îi știu pe băieți, Ngezana, Dawa, Miculescu, Tavi, toți m-au primit foarte bine. După ce mă întorc din cantonament voi semna un contract nou pe 4 ani din ce am înțeles, nu sunt sigur. Ricardo Pădurariu, fundaș lateral

Pădurariu, gata să lupte pentru un loc la FCSB: „Oriunde mă bagă, voi încerca să dau totul”

Pădurariu a vorbit și despre susținerea primită de la Mihai Stoica, cel care l-a urmărit încă din perioada junioratului.

„Mă apreciază și i-a plăcut de mine de când eram la juniori. M-a urmărit, venea la meciuri să mă vadă. Îmi dădea câte un mesaj și îmi spunea că vine să mă vadă să mă ambiționeze să joc bine.

Am văzut ce a spus de mine, îi mulțumesc și mă motivează și mai mult să cresc. Oriunde mă bagă și oricât voi juca voi încerca să dau totul.

Bunicul meu a fost cel care m-a dus prima oară la fotbal și apoi el cu tata m-au adus la FCSB. Eu sunt din București, de aici din cartier, și toată familia se bucură că mă întorc la echipă”, a mai spus acesta.

Fundașul a debutat deja pentru FCSB, într-un derby cu Rapid, când avea doar 16 ani. Acum, obiectivul său este să prindă minute și în cupele europene.

FCSB se pregătește pentru preliminariile Conference League, după ce și-a salvat sezonul pe final, învingându-le pe Botoșani și Dinamo la barajul pentru Conference League.

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