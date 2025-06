Întăriri de la Real Madrid PAOK a adus în staff un analist tactic al „galacticilor”

PAOK a adus în staff-ul echipei un analist tactic de la Real Madrid.

Panagiotis Tsiknas a semnat astăzi cu echipa din Salonic și va ocupa o nouă poziție.

Panagiotis Tsiknas este noul director tehnic adjunct al celor de la PAOK Salonic. Grecul a ocupat funcția de analist tactic la Real Madrid.

PAOK are un nou director tehnic adjunct

Echipa antrenată de Răzvan Lucescu a oficializat, astăzi, începutul colaborării cu Panagiotis Tsiknas.

Grecul va ocupa poziția de director tehnic adjunct, fiind astfel „secundul” lui Christos Karypidis. Cei doi se vor ocupa de jucătorii de la academia clubului și de la echipa a doua, pentru a asigura tranziția eficientă la prima echipă.

Panagiotis Tsiknas are o experiență vastă în domeniu. A devenit analist tactic al Realului încă din 2018, la echipa U17, apoi la seniori, iar în 2022 a făcut pasul spre Real Madrid Castilla.

Grecul cunoaște foarte bine infrastructura clubului din capitala Spaniei și va încerca să implementeze câteva dintre tacticile Realului, la PAOK, conform gazzetta.gr

Anunțul oficial al lui PAOK

„PAOK FC anunță începutul colaborării cu Panagiotis Tsiknas, care va prelua sarcinile de Director Tehnic Adjunct.

Panagiotis Tsiknas s-a născut în Kavala în 1993 și are o experiență vastă în fotbalul internațional, cu 7 sezoane consecutive în staff-ul lui Real Madrid, pe postul de Analist Tactic, atât la academie, cât și la Castilla (echipa B).

În trecut, a mai lucrat la Getafe, unde era antrenor secund la U17, în timp ce făcea parte și din staff-ul de la SKODA Xanthi.

Este specializat în analiză tactică, evaluarea individuală și la nivel de echipă, planuri de antrenament și în procesul de scouting, folosind excelent unelte precum Hudl, SportsCode, NacSports și Longo Match.

Este absolvent al Facultății de Management al fotbalului și sportului «Democritus of Thrace» și are diplome de studii superioare de la facultăți spaniole, în domenii precum metodologia fotbalului, scouting sau managementul organizațiilor sportive. Are licența UEFA B și este pe cale să obțină și licența A”, potrivit aceleiași surse.

