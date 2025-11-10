PAOK, eșec cu Panathinaikos Seria de invincibilitate a lui Răzvan Lucescu, întreruptă de Rafa Benitez: „Ne-am bătut singuri”
Panathinaikos FOTO: IMAGO
PAOK, eșec cu Panathinaikos Seria de invincibilitate a lui Răzvan Lucescu, întreruptă de Rafa Benitez: „Ne-am bătut singuri"

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 10.11.2025, ora 18:10
alt-text Actualizat: 10.11.2025, ora 18:10
  • Seria de invincibilitate a lui PAOK, formație antrenată de Răzvan Lucescu (56 de ani), a fost oprită chiar de către rivala Panathinaikos, echipă antrenată de Rafa Benitez (65 de ani), scor 1-2.
  • Partida cu PAOK a reprezentat primul derby pentru tehnicianul spaniol pe banca celor de la Panathinaikos.

PAOK a început extrem de prost meciul, fiind dominată la toate capitolele până în minutul 20, atunci când Milos Pantovic a deschis scorul în favoarea lui Panathinaikos.

Seria de invincibilitate a lui PAOK a fost oprită de Rafa Benitez

În minutul 31, Panathinaikos a majorat diferența grație reușitei lui Tin Jedvaj.

În repriza secundă, PAOK a revenit în joc, reușind să reducă din diferență, în minutul 61, prin Konstantelias, cel care avea să părăsească terenul accidentat 15 minute mai târziu.

Deși a arătat mult mai bine și a dominat jocul în partea a doua, PAOK nu a reușit să restabilească egalitatea și s-a văzut învinsă, după o serie de 7 victorii consecutive în toate competițiile.

Răzvan Lucescu: „Cu tot respectul pentru adversar, dar noi am pierdut meciul”

Tehnicianul lui PAOK este de părere că evoluția foarte modestă a echipei sale din prima repriză a dus la înfrângere, nu un joc bun al celor de la Panathinaikos.

„Când ai atâtea meciuri câștigate, s-ar putea să-ți lipsească ceva la nivelul mental. Cu tot respectul pentru adversar, dar ne-am bătut singuri. Am pierdut prima repriză, nu am făcut nimic din ce am pregătit.

În repriza secundă am arătat fața pe care ar fi trebuit să o avem de la început. Am dominat adversarul, dar așa e fotbalul, când ai un program atât de solicitant”, a declarat Răzvan Lucescu, conform gazzetta.gr.

Întrebat despre arbitraj, Lucescu a declarat: „Astăzi au fost mai multe lucruri în afara regulamentului. Aceasta este treaba arbitrilor, să-i protejeze pe acești jucători, precum Konstantelias.

În mai multe cazuri în care jucătorii adverși l-au marcat pe Konstantelias, arbitrul nu a arătat cartonaș galben”.

23:46
