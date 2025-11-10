Titlu câștigat pe viscol FOTO. Portarul campioanei a deszăpezit terenul + Cine a marcat un gol fabulos

Atletico Ottawa - Cavalry FC 2-1. Echipa gazdă a devenit, pentru prima dată, campioana Canadei, la capătul unui meci desfășurat pe un teren acoperit de zăpadă.

David Rodriguez (23 de ani) a semnat ambele reușite ale învingătoarei.

Meciul pentru titlu dintre Atletico Ottawa și Cavalry FC s-a desfășurat în condiții meteo dificile.

Atletico Ottawa a câștigat titlul pe viscol

Meciul decisiv pentru titlul de campioană a Canadei a coincis cu un viscol puternic în capitală.

Deși suprafața de joc a fost acoperită cu un strat consistent de zăpadă, organizatorii au decis ca meciul să se dispute.

Gazdele au intervenit cu pluguri pe teren pentru a putea fi vizibile liniile de marcaj.

Mai mult, la un moment dat, Nathan Ingham, portarul celor de la Atletico Ottawa, a luat o lopată și i-a ajutat pe organizatori să deszăpezească terenul.

Nathan Ingham, în timp ce ajuta la deszăpezirea terenului (FOTO: Captură - Reddit)

Începutul partidei a fost amânat, însă vestea nu a fost comunicată tuturor jucătorilor și a născut un conflict între cei doi antrenori.

Fanii au criticat disputarea meciului: „Cum e permis?”

După ce au apărut imaginile cu meciul jucat pe viscol, fanii au criticat, pe rețelele de socializare, decizia de a se disputa finala campionatului:

„Pot măcar să vadă mingea?”.

„Ce naiba e asta, de ce joacă în condițiile astea?”

„Oriunde altundeva, acest meci ar fi amânat. O nebunie, dar ce gol totuși.”

„Cum naibii nu s-a amânat meciul?”

„Stai puțin, cum e permis jocul ăsta?”

David Rodriguez, eroul lui Atletico Ottawa în drumul spre titlu

Cavalry a deschis scorul, în minutul 33, când Fraser Aird a transformat un penalty. Totuși, avantajul oaspeților nu a durat mult.

Șase minute mai târziu, după mai multe mingi înalte ajunse în careul celor de la Cavalry, balonul a ajuns la David Rodriguez.

Americanul a executat o „foarfecă”, mingea a lovit violent bara transversală și a ricoșat între buturile apărate de Marco Carducci.

În minutul 107, Aparicio a recuperat un balon în propria jumătate și l-a lansat pe contraatac pe același David Rodriguez.

Acesta a avansat spre poartă și a trimis o minge peste Carducci. Reușita sa i-a adus formației Atletico Ottawa primul titlu de campioană a Canadei.

