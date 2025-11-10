„Neymar e o rușine!” Superstarul lui Santos, pus la zid de o legendă a Braziliei, după eșecul cu Flamengo: „Doar te-ai plimbat pe teren”

Neto (59 de ani), fost fotbalist la Santos și la naționala Braziliei în anii '90, l-a criticat dur pe Neymar (33 de ani).

Atacantul brazilian a avut o prestație modestă în Santos - Flamengo 2-3, primind o notă mai mică decât media echipei.

„Neymar e o rușine!”. Superstarul lui Santos, pus la zid de o legendă a Braziliei

După înlocuirea lui Neymar cu Benjamin Rollheiser, echipa pregătită de Juan Pablo Vojvoda a marcat două goluri într-o tentativă de a obține un punct.

La finalul meciului, fostul internațional brazilian de la începutul anilor '90 l-a arătat cu degetul pe Neymar pentru un nou eșec suferit de Santos.

„ N-ai jucat nimic, la dracu'! Doar te-ai plimbat pe teren. Ai fost la Formula 1, i-ai întâlnit pe piloți acolo (n.r. - la Rio), ai fost titular și n-ai jucat deloc. E o rușine că joci fotbal! ”, a declarat Neto, la Radio Craque Neto, potrivit as.com.

Fostul mijlocaș ofensiv crede că schimbarea lui Neymar mai devreme ar fi crescut șansele gazdelor de a schimba soarta partidei.

„Și ce s-a întâmplat? Santos a marcat două goluri când au intrat Junior și ceilalți. Dacă nu ar fi jucat aceeași echipă care a jucat în a doua repriză, ar fi câștigat meciul? Ar fi făcut egal?”, a mai spus Neto.

Santos, amenințată cu retrogradarea

Neto crede că prezența lui Neymar pe teren este în defavoarea celor de la Santos și îi acuză pe conducătorii clubului că acceptă acest lucru.

„ În timp ce voi, fanii lui Santos, credeți că tipul ăsta o va conduce pe Santos spre glorie… voi veți retrograda în Serie B din cauza lui și a președintelui .

E vina lui Neymar și a celor care-l lingușesc. Uitați-vă cât de diferit e Santos fără el”, a conchis Neto.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport