„În România e un fotbal mai sănătos" Analiza unui fost jucător sârb, trecut prin Liga 1: „E nevoie de multe schimbări aici"
Novak Martinovic foto: Sport Pictures
„În România e un fotbal mai sănătos” Analiza unui fost jucător sârb, trecut prin Liga 1: „E nevoie de multe schimbări aici”

Publicat: 10.11.2025, ora 16:51
Actualizat: 10.11.2025, ora 16:51
  • Novak Martinovic (40 de ani), fostul jucător al celor de la FCSB, e de părere că fotbalul din România funcționează mai bine decât cel din Serbia, în ciuda rezultatelor mai bune ale sârbilor, din ultimii ani.

Problemele pe care Martinovic le aduce în discuție, în ceea ce privește fotbalul sârb, l-au determinat pe acesta să părăsească definitiv lumea acestui sport.

Novak Martinovic: „În România este un fotbal mai sănătos decât în Serbia”

Retras în 2019 de la OFK Beograd, Martinovic a transmis acum că s-a retras definitiv din fenomen, din cauza problemelor pe care le are fotbalul sârb, în ciuda performanțelor reușite atât de cluburi, cât și de națională.

„Fotbalul rămâne cea mai mare iubire din viața mea. Fie că este în teren, fie în afara lui. În ultimele luni am ieșit total din fotbal.

Din punctul meu de vedere, fotbalul din Serbia nu este chiar sănătos. Are nevoie de multe schimbări, mă refer aici la conducători și la strategii. Nu funcționează bine.

Mi se pare că Europa merge mai departe, iar noi stăm pe loc.

Acest lucru se vede și în rezultatele naționalei, dar și ale echipelor de club. Steaua Roșie mai face câte ceva pentru că își permite jucători din afara țării. Au fost momente în care în primul 11 se regăseau doar doi sârbi. În ultimii ani, fotbalul din Serbia a decăzut.

În România este un fotbal mai sănătos decât în Serbia. Ai cluburi și oameni care sunt mai deschiși la schimbare. Sunt curajoși să încerce altceva și asta e foarte important ca să te dezvolți”, a spus Novak Martinovic, potrivit digisport.ro.

Novak Martinovic, în tricoul celor de la Steau Roșie / foto: IMAGO Novak Martinovic, în tricoul celor de la Steau Roșie / foto: IMAGO
Novak Martinovic, în tricoul celor de la Steau Roșie / foto: IMAGO

Comparativ cu echipele din România, Steaua Roșie a reușit în ultimii ani să bifeze apariții pe tabloul principal din Liga Campionilor, în timp ce echipa națională a Serbiei a bifat apariții la turneele finale, inclusiv la CM 2022, față de reprezentativă noastră.

Novak Martinovic: „FCSB are o șansă importantă”

În plus, fostul fundaș a vorbit și despre duelul dintre Steaua Roșie și FCSB din Europa League, acesta evoluând în trecut pentru ambele formații.

„Acum o lună aș fi spus că Steaua Roșie Belgrad pornește cu prima șansă, pentru că are o echipă mai bună, jucători mai scumpi. În ultima perioadă însă nu au fost în cea mai bună formă. Totuși, este un club mare, cu multă calitate și cred că se poate întâmpla orice.

Pot prinde o zi bună, dar și FCSB are o șansă importantă. FCSB a început și ea rău, dar și-a revenit. Este clubul meu (n.r. - FCSB) și mă bucură să-i văd atunci când câștigă.

Steaua Roșie are multă calitate pe toate compartimentele, are jucători cu mare experiență, cum ar fi Arnautovic. Îți poate decide de unul singur un meci, în 3 secunde.

Pot să spun că cel mai mare pericol pentru FCSB vine din partea suporterilor de la Steaua Roșie. În ultimele jocuri nu a fost stadionul plin din cauza rezultatelor. Depinde și de vreme. Eu spun că o să vină lume cu FCSB”, a mai spus Martinovic.

