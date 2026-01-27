Ivan Savvidis, proprietarul lui PAOK Salonic, și premierul grec Kyriakos Mitsotakis au reacționat după ce șapte fani ai echipei lui Răzvan Lucescu și-au pierdut viața marți în accidentul din România.

Steagurile lui PAOK, în bernă la stadionul Toumba.

Decizia luată de UEFA legat de meciul Lyon - PAOK.

Tragedia din România, accidentul rutier înfiorător care a provocat șapte victime și alți trei răniți grav într-un grup de fani ai lui PAOK, în drum spre Lyon, pentru meciul de joi din Europa League, a lovit cumplit Salonicul, Grecia.

Mesajul lui PAOK: „Am contactat UEFA. Amânarea jocului cu Lyon este imposibilă”

Steagurile alb-negre sunt în bernă la stadionul Toumba, potrivit Gazzetta.gr.

Iar Sport24.gr a scris cum a reacționat PAOK legat de partida cu Lyon: „Am contactat UEFA. Amânarea jocului este imposibilă. Suntem în contact cu forul european, facem tot ce este necesar pentru a ne putea exprima durerea înaintea meciului”.

În anul în care PAOK împlinește centenarul, pe 20 aprilie, gruparea din Salonic nu uită că pe 4 octombrie comemorează 27 de ani de la precedentul accident tragic:

6 suporteri ai „vulturilor”, între 17 și 25 de ani, au murit în drum spre casă, de la Atena, după duelul cu Panathinaikos.

Steagurile în bernă la arena din Salonic Foto: Gazzetta.gr

Savvidis: „Acești copii, fiii lui PAOK, sunt copiii noștri, membri ai unei mari familii”

Ivan Savvidis, proprietarul clubului lui Răzvan Lucescu, a transmis un mesaj postat pe pagina de internet și pe cele de social media.

„O tragedie de nedescris ne-a bătut astăzi la ușă. Sunt devastat de pierderea nedreaptă a tinerilor, fani ai echipei noastre iubite, care călătoreau pentru a fi alături de PAOK.

Jelesc alături de familii și milioane de compatrioți. Dumnezeu să le odihnească sufletele!

Η δήλωση του Προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, για την τραγωδία με τους φίλους της ομάδας στη Ρουμανία — PAOK FC (@PAOK_FC) January 27, 2026

Acești copii, fiii lui PAOK, sunt copiii noștri, membri ai unei mari familii. Facem totul pentru familie și nu lăsăm pe nimeni singur.

Gândurile mele sunt alături de cei dragi. Mă rog ca totul să fie bine pentru cei răniți, care duc o luptă critică în aceste ore”.

Premierul Mitsotakis: „Guvernul elen cooperează direct cu autoritățile locale”

La rândul său, prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis a scris pe Facebook.

Premierul grec Mitsotakis Foto: Imago

„Sunt șocat de când am aflat despre tragicul accident din România, care le-a curmat viața celor șapte tineri compatrioți.

Guvernul elen și ambasada noastră cooperează direct cu autoritățile locale, oferind tot sprijinul posibil.

În aceste vremuri dificile, împreună cu toți grecii, transmit cele mai sincere condoleanțe rudelor victimelor și familiei PAOK. Cu dorința ca răniții să își revină cât mai repede. Gândurile noastre sunt alături de ei”.

