„La CFR, spirit de campioni” Iuliu Mureșan, entuziasmat după 11 victorii la rând: „Asta este rețeta succesului”

CFR Cluj - Dinamo 2-0. Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele formației din Gruia, este încântat de jocul echipei antrenate de Daniel Pancu (48 de ani) și este optimist înainte de începerea play-off-ului.

În prima etapă, CFR se va duela cu marea rivală U Cluj, luni, 16 martie, de la ora 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

CFR Cluj a obținut a 11-a victorie consecutivă în Liga 1 odată cu succesul în fața lui Dinamo, scor 2-0.

Pentru echipa antrenată de Daniel Pancu au înscris Karlo Muhar ('6) și Alibek Aliev ('43).

CFR Cluj - Dinamo 2-0 . Iuliu Mureșan: „Abia aşteptăm meciurile adevărate din play-off ”

Iuliu Mureșan, președintele clubului CFR, a vorbit despre victoria obținută în fața lui Dinamo. Oficialul clujenilor este nerăbdător înainte de începerea meciurilor din play-off.

„Ţinând cont că am pornit de pe locul al 14-lea, da, de la baraj (n.r. - de retrogradare/menținere), e bine că am crescut etapă de etapă şi că avem 11 victorii consecutive.

Jucăm la U Cluj (n.r. - luni, 16 martie), abia aşteptăm meciul şi aţi văzut că azi (n.r. - luni) am beneficiat şi de suportul publicului. Ne-am bucurat că au susţinut echipa, ceilalţi au susţinut Dinamo şi am văzut o atmosferă frumoasă.

Noi am jucat bine, am controlat jocul şi ne bucurăm pentru 2-0 şi locul al patrulea. Felicit echipa, jucătorii au realizat aceste lucruri şi sper să continuăm aşa. Abia aşteptăm meciurile adevărate din play-off, derby-urile te fac să simţi că trăieşti în fotbal.

Dacă avem 11 victorii consecutive, de ce să nu sperăm că putem obţine încă opt sau nouă? Trebuie să luăm fiecare meci şi să câştigăm”, a declarat Iuliu Mureșan, citat de orangesport.ro.

Cred că echipa care ne va învinge prima va avea mult de suferit, că va fi un meci greu. Va veni şi o înfrângere la un moment dat, dar sper să vină în ultima etapă a play-off-ului Iuliu Mureșan, președinte CFR Cluj

VIDEO. Penalty-ul ratat de Cătălin Cîrjan în CFR - Dinamo 2-0

Iuliu Mureșan: „Se vede acest spirit de campioni la CFR”

Iuliu Mureșan a vorbit și despre lupta la titlu în Liga 1, obiectiv pe care CFR este foarte motivată să-l obțină.

„Craiova, o echipă foarte bună şi am simţit asta, U Cluj are şanse şi e o echipă puternică, iar Bergodi e un antrenor foarte bun şi au condiţii pentru a obţine performanţe în acest campionat.

Sigur, Rapidul mai este, mai e Dinamo, chiar dacă azi (n.r. - luni) a pierdut. Important e că şi noi avem şansa noastră.

Acum, băieţii n-au mai strigat, că le-am mai dat ceva bani. Ne străduim să rezolvăm de fiecare dată.

Tot clubul este reţeta succesului, că ne-am unit, faţă de situaţia găsită când am venit la club. Performăm, suntem uniţi şi se vede acest spirit de campioni la CFR ”, a mai adăugat Iuliu Mureșan.

Cine ia titlul în Liga 1 sezonul acesta? U Craiova % Rapid % U Cluj % CFR Cluj % Dinamo % FC Argeș %

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport