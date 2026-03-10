„La CFR, spirit de campioni” Iuliu Mureșan, entuziasmat după 11 victorii la rând: „Asta este rețeta succesului” +9 foto
Iuliu Mureșan
Superliga

„La CFR, spirit de campioni” Iuliu Mureșan, entuziasmat după 11 victorii la rând: „Asta este rețeta succesului”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 10.03.2026, ora 10:39
alt-text Actualizat: 10.03.2026, ora 10:39
  • CFR Cluj - Dinamo 2-0. Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele formației din Gruia, este încântat de jocul echipei antrenate de Daniel Pancu (48 de ani) și este optimist înainte de începerea play-off-ului.
  • În prima etapă, CFR se va duela cu marea rivală U Cluj, luni, 16 martie, de la ora 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

CFR Cluj a obținut a 11-a victorie consecutivă în Liga 1 odată cu succesul în fața lui Dinamo, scor 2-0.

Pentru echipa antrenată de Daniel Pancu au înscris Karlo Muhar ('6) și Alibek Aliev ('43).

Charalambous a plecat din România Capitol încheiat pentru antrenorul cipriot, după despărțirea de FCSB » Mesajul lăsat
Citește și
Charalambous a plecat din România Capitol încheiat pentru antrenorul cipriot, după despărțirea de FCSB » Mesajul lăsat
Citește mai mult
Charalambous a plecat din România Capitol încheiat pentru antrenorul cipriot, după despărțirea de FCSB » Mesajul lăsat

CFR Cluj - Dinamo 2-0. Iuliu Mureșan: „Abia aşteptăm meciurile adevărate din play-off

Iuliu Mureșan, președintele clubului CFR, a vorbit despre victoria obținută în fața lui Dinamo. Oficialul clujenilor este nerăbdător înainte de începerea meciurilor din play-off.

„Ţinând cont că am pornit de pe locul al 14-lea, da, de la baraj (n.r. - de retrogradare/menținere), e bine că am crescut etapă de etapă şi că avem 11 victorii consecutive.

Jucăm la U Cluj (n.r. - luni, 16 martie), abia aşteptăm meciul şi aţi văzut că azi (n.r. - luni) am beneficiat şi de suportul publicului. Ne-am bucurat că au susţinut echipa, ceilalţi au susţinut Dinamo şi am văzut o atmosferă frumoasă.

Noi am jucat bine, am controlat jocul şi ne bucurăm pentru 2-0 şi locul al patrulea. Felicit echipa, jucătorii au realizat aceste lucruri şi sper să continuăm aşa. Abia aşteptăm meciurile adevărate din play-off, derby-urile te fac să simţi că trăieşti în fotbal.

Dacă avem 11 victorii consecutive, de ce să nu sperăm că putem obţine încă opt sau nouă? Trebuie să luăm fiecare meci şi să câştigăm”, a declarat Iuliu Mureșan, citat de orangesport.ro.

Cred că echipa care ne va învinge prima va avea mult de suferit, că va fi un meci greu. Va veni şi o înfrângere la un moment dat, dar sper să vină în ultima etapă a play-off-ului Iuliu Mureșan, președinte CFR Cluj

VIDEO. Penalty-ul ratat de Cătălin Cîrjan în CFR - Dinamo 2-0

Iuliu Mureșan: „Se vede acest spirit de campioni la CFR”

Iuliu Mureșan a vorbit și despre lupta la titlu în Liga 1, obiectiv pe care CFR este foarte motivată să-l obțină.

„Craiova, o echipă foarte bună şi am simţit asta, U Cluj are şanse şi e o echipă puternică, iar Bergodi e un antrenor foarte bun şi au condiţii pentru a obţine performanţe în acest campionat.

Sigur, Rapidul mai este, mai e Dinamo, chiar dacă azi (n.r. - luni) a pierdut. Important e că şi noi avem şansa noastră.

Acum, băieţii n-au mai strigat, că le-am mai dat ceva bani. Ne străduim să rezolvăm de fiecare dată.

Tot clubul este reţeta succesului, că ne-am unit, faţă de situaţia găsită când am venit la club. Performăm, suntem uniţi şi se vede acest spirit de campioni la CFR”, a mai adăugat Iuliu Mureșan.

CFR Cluj - Dinamo. FOTO Sportpictures (5).jpg
CFR Cluj - Dinamo. FOTO Sportpictures (5).jpg

Galerie foto (9 imagini)

CFR Cluj - Dinamo. FOTO Sportpictures (1).jpg CFR Cluj - Dinamo. FOTO Sportpictures (2).jpg CFR Cluj - Dinamo. FOTO Sportpictures (3).jpg CFR Cluj - Dinamo. FOTO Sportpictures (4).jpg CFR Cluj - Dinamo. FOTO Sportpictures (5).jpg
+9 Foto
labels.photo-gallery

Cine ia titlul în Liga 1 sezonul acesta?

U Craiova %
Rapid %
U Cluj %
CFR Cluj %
Dinamo %
FC Argeș %

Citește și

Angajat în stare de suspendare Fost internațional, interzis în fotbal până în 2027, numit antrenor în Liga 3
Liga 3
09:58
Angajat în stare de suspendare Fost internațional, interzis în fotbal până în 2027, numit antrenor în Liga 3
Citește mai mult
Angajat în stare de suspendare Fost internațional, interzis în fotbal până în 2027, numit antrenor în Liga 3
Charalambous a plecat din România Capitol încheiat pentru antrenorul cipriot, după despărțirea de FCSB » Mesajul lăsat
Superliga
09:17
Charalambous a plecat din România Capitol încheiat pentru antrenorul cipriot, după despărțirea de FCSB » Mesajul lăsat
Citește mai mult
Charalambous a plecat din România Capitol încheiat pentru antrenorul cipriot, după despărțirea de FCSB » Mesajul lăsat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

dinamo bucuresti CFR Cluj Iuliu Muresan liga 1 play off
Știrile zilei din sport
„V-ați gândit să plecați de la FCSB?”  Răspunsul dat de Mihai Stoica: „Sunt vinovatul principal”.  A comentat criticile lui Becali și a anunțat o accidentare
Superliga
20:07
„V-ați gândit să plecați de la FCSB?” Răspunsul dat de Mihai Stoica: „Sunt vinovatul principal”. A comentat criticile lui Becali și a anunțat o accidentare
Citește mai mult
„V-ați gândit să plecați de la FCSB?”  Răspunsul dat de Mihai Stoica: „Sunt vinovatul principal”.  A comentat criticile lui Becali și a anunțat o accidentare
Marius Marin, transferul carierei Mijlocașul român este foarte aproape de a semna cu un nume uriaș al fotbalului european
Campionate
19:12
Marius Marin, transferul carierei Mijlocașul român este foarte aproape de a semna cu un nume uriaș al fotbalului european
Citește mai mult
Marius Marin, transferul carierei Mijlocașul român este foarte aproape de a semna cu un nume uriaș al fotbalului european
FCSB și-a ales casă pentru play-out Unde va juca după ce Arena Națională va deveni indisponibilă: „Jucătorilor nu le place”
Superliga
20:32
FCSB și-a ales casă pentru play-out Unde va juca după ce Arena Națională va deveni indisponibilă: „Jucătorilor nu le place”
Citește mai mult
FCSB și-a ales casă pentru play-out Unde va juca după ce Arena Națională va deveni indisponibilă: „Jucătorilor nu le place”
„De ce să fiu neliniștit?” Președintele CSM Constanța, despre acuzațiile că Sabrina și Camelia Voinea au luat bani ilegal: „Raportul Curții de Conturi va fi public”
Special
21:09
„De ce să fiu neliniștit?” Președintele CSM Constanța, despre acuzațiile că Sabrina și Camelia Voinea au luat bani ilegal: „Raportul Curții de Conturi va fi public”
Citește mai mult
„De ce să fiu neliniștit?” Președintele CSM Constanța, despre acuzațiile că Sabrina și Camelia Voinea au luat bani ilegal: „Raportul Curții de Conturi va fi public”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:18
„Ca dinamovist, asta mi-aș dori” Ionuț Negoiță, optimist înainte de startul play-off-ului: „Ar fi realizabil”
„Ca dinamovist, asta mi-aș dori” Ionuț Negoiță, optimist înainte de startul play-off-ului: „Ar fi realizabil”
21:34
Cifrele sezonului regular Echipa cu cei mai mulți spectatori din Liga 1, cine deține recordul de posesie + pasatorul genial din play-out
Cifrele sezonului regular  Echipa cu cei mai mulți spectatori din Liga 1, cine deține recordul de posesie + pasatorul genial din play-out
22:30
U-BT Cluj, în sferturile EuroCup Calificare en-fanfare a campioanei României! Victorie clară cu Buducnost
U-BT Cluj, în sferturile EuroCup Calificare en-fanfare a campioanei României! Victorie clară cu Buducnost
21:57
LIVE Real Madrid - Manchester City și alte două partide se joacă ACUM, în optimile de finală din Liga Campionilor
LIVE Real Madrid - Manchester City și alte două partide se joacă ACUM, în optimile de finală din Liga Campionilor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Top stiri
Prețuri dinamice la bilete Rapid inovează: tarife mai mari pentru cine-și ia tichet de acces în ziua derby-ului cu Dinamo
Superliga
19:07
Prețuri dinamice la bilete Rapid inovează: tarife mai mari pentru cine-și ia tichet de acces în ziua derby-ului cu Dinamo
Citește mai mult
Prețuri dinamice la bilete Rapid inovează: tarife mai mari pentru cine-și ia tichet de acces în ziua derby-ului cu Dinamo
„A promis că nu se va mai întâmpla” LPF, acord cu primarul Capitalei privind disponibilitatea Arenei Naționale: „Au evoluat lucrurile”
Superliga
17:21
„A promis că nu se va mai întâmpla” LPF, acord cu primarul Capitalei privind disponibilitatea Arenei Naționale: „Au evoluat lucrurile”
Citește mai mult
„A promis că nu se va mai întâmpla” LPF, acord cu primarul Capitalei privind disponibilitatea Arenei Naționale: „Au evoluat lucrurile”
„Acest guvern corupt ne-a ucis liderul” Ministrul sportului din Iran anunță că naționala nu va participa la CM 2026 » Cum ar putea fi sancționată de FIFA
Campionatul Mondial
18:28
„Acest guvern corupt ne-a ucis liderul” Ministrul sportului din Iran anunță că naționala nu va participa la CM 2026 » Cum ar putea fi sancționată de FIFA
Citește mai mult
„Acest guvern corupt ne-a ucis liderul” Ministrul sportului din Iran anunță că naționala nu va participa la CM 2026 » Cum ar putea fi sancționată de FIFA
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate
B365
06:01
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate
Citește mai mult
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate

Echipe/Competiții

fcsb 91 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 28 rapid 29 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
11.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share