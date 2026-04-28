FRF anchetează ex-oficiali CFR, pentru pariuri Reacțiile acestora, sunați de GOLAZO.ro: „Ce e asta, vreo glumă?”

FRF a deschis, prin Departamentul de Integritate, verificări care îi vizează pe foștii oficiali ai CFR Cluj Marian Copilu și Ioan Ivașcu, pe fondul unor suspiciuni legate de pariuri sportive.

Sursele GOLAZO.ro susțin însă că verificările ar privi o perioadă ulterioară plecării celor doi din Gruia, ipoteză care ar putea exclude eventuale sancțiuni.

Cei doi au negat pentru GOLAZO.ro că ar avea cunoștință despre vreo anchetă care să-i vizeze.

Federația Română de Fotbal a demarat o anchetă la nivelul Departamentului de Integritate care vizează foști oficiali ai clubului CFR Cluj, în legătură cu posibile activități de pariere pe meciuri de fotbal, au declarat pentru GOLAZO.ro surse din cadrul forului federal.

Doi foști oficiali ai CFR Cluj sunt anchetați de FRF pentru pariuri

Potrivit jurnaliștilor de la Gazeta de Cluj, fostul președinte Marian Copilu și fostul jurist Ioan Ivașcu ar fi cei vizați.

Deși Gazeta de Cluj a relatat că ar fi vorba despre „posibile aranjamente de meciuri la nivel inferior”, informațiile obținute de GOLAZO.ro indică faptul că verificările FRF nu vizează suspiciuni de meciuri trucate, ci posibile activități de pariere.

Marian Copilu: „Ce e asta, vreo glumă?”

Contactați de GOLAZO.ro, Marian Copilu și Ioan Ivașcu au precizat că nu știu să fie vizați de vreo anchetă și au respins informațiile apărute în spațiul public privind o posibilă implicare în activități de pariere sau alte încălcări ale regulamentelor în vigoare.

Marian Copilu a avut o reacție fermă, respingând complet scenariul vehiculat în spațiul public: „Ce e asta, vreo glumă? La câte se inventează în ziua de astăzi, poate să apară orice, nu mă miră nimic. Exclus, nu există așa ceva”.

Despărțire cu scandal: Marian Copilu a plecat de la CFR în 2021

Marian Copilu a fost președintele clubului CFR Cluj între 2017 și 2021, contribuind la câștigarea a patru titluri consecutive de campioană a României .

Acesta s-a despărțit de formația din Gruia în toamna anului 2021, în urma unui scandal și a unei altercații fizice după eliminarea din Europa League.

După plecarea de la CFR Cluj, Marian Copilu a mai avut mandate scurte la Universitatea Craiova (ianuarie - octombrie 2022) și la Petrolul (martie 2023- iunie 2024).

Ioan Ivașcu: „E amuzant”

La rândul său, Ioan Ivașcu a avut o poziție similară, susținând că informațiile care îl vizează nu sunt reale și că nu a fost contactat de Federație.

„N-am absolut nimic de comentat. N-am fost în viața mea implicat în absolut nimic de genul ăsta, oficial, neoficial. În viața mea n-am fost implicat în așa ceva și mă amuză.

Probabil are legătură cu întoarcerea mea la CFR Cluj, dar e amuzant, asta e lumea fotbalului. Nu m-a căutat nimeni de la Federație să mă anunțe de vreo anchetă. WhatsApp și emailuri ca acelea publicate de Gazeta de Cluj pot să fac și eu câte vreți.

Nu cred că dacă era vorba despre ceva serios cineva schimbă WhatsApp-uri. Mă gândesc totuși că Federația este o instituție serioasă, care se documentează și lucrează cu hârtii.

Nu vreau să comentez mai multe, mi se pare amuzant și le doresc tot binele din lume”, a declarat Ioan Ivașcu pentru GOLAZO.ro.

Ivașcu a lucrat 10 ani la CFR Cluj, în perioada 2011-2021

Ivașcu a lucrat la CFR Cluj în perioada 2011-2021, fiind concediat după ce s-a luat la bătaie cu doi kinetoterapeuți ai clubului la finalul meciului cu Steaua Roșie Belgrad din play-off-ul Europa League.

Conflictul s-a soldat cu geamuri sparte și uși rupte, fiind nevoie de intervenția bodyguarzilor pentru a calma spiritele.

FRF verifică perioada în care Marian Copilu și Ioan Ivașcu au activat la CFR Cluj

Surse din cadrul CFR Cluj au confirmat pentru GOLAZO.ro că FRF a solicitat oficial clubului să transmită perioadele exacte în care Marian Copilu și Ioan Ivașcu au deținut funcții în cadrul grupării.

În funcție de aceste intervale, Departamentul de Integritate urmează să stabilească dacă există sau nu o eventuală încălcare a regulamentului.

Din informațiile obținute de GOLAZO.ro, verificările ar viza însă o perioadă ulterioară plecării celor doi de la CFR Cluj, situație în care eventualele activități de pariere nu ar atrage sancțiuni disciplinare, nefiind desfășurate în perioada în care aceștia activau în cadrul clubului.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport