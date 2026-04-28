FRF anchetează ex-oficiali CFR, pentru pariuri Reacțiile acestora, sunați de GOLAZO.ro: „Ce e asta, vreo glumă?”
Marian Copilu a fost președinte la CFR Cluj (foto: Sport Pictures)
Superliga

Dan Udrea , Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 28.04.2026, ora 17:48
alt-text Actualizat: 29.04.2026, ora 07:52
  • FRF a deschis, prin Departamentul de Integritate, verificări care îi vizează pe foștii oficiali ai CFR Cluj Marian Copilu și Ioan Ivașcu, pe fondul unor suspiciuni legate de pariuri sportive.
  • Sursele GOLAZO.ro susțin însă că verificările ar privi o perioadă ulterioară plecării celor doi din Gruia, ipoteză care ar putea exclude eventuale sancțiuni.
  • Cei doi au negat pentru GOLAZO.ro că ar avea cunoștință despre vreo anchetă care să-i vizeze.

Federația Română de Fotbal a demarat o anchetă la nivelul Departamentului de Integritate care vizează foști oficiali ai clubului CFR Cluj, în legătură cu posibile activități de pariere pe meciuri de fotbal, au declarat pentru GOLAZO.ro surse din cadrul forului federal.

„Cred că se spală bani” Mai mulți părinți ai căror copii au activat la Școala de fotbal Rapid spun că li s-au cerut bani cash, fără a primi chitanțe
Citește și
„Cred că se spală bani” Mai mulți părinți ai căror copii au activat la Școala de fotbal Rapid spun că li s-au cerut bani cash, fără a primi chitanțe
Citește mai mult
„Cred că se spală bani” Mai mulți părinți ai căror copii au activat la Școala de fotbal Rapid spun că li s-au cerut bani cash, fără a primi chitanțe

Doi foști oficiali ai CFR Cluj sunt anchetați de FRF pentru pariuri

Potrivit jurnaliștilor de la Gazeta de Cluj, fostul președinte Marian Copilu și fostul jurist Ioan Ivașcu ar fi cei vizați.

Deși Gazeta de Cluj a relatat că ar fi vorba despre „posibile aranjamente de meciuri la nivel inferior”, informațiile obținute de GOLAZO.ro indică faptul că verificările FRF nu vizează suspiciuni de meciuri trucate, ci posibile activități de pariere.

Marian Copilu: „Ce e asta, vreo glumă?

Contactați de GOLAZO.ro, Marian Copilu și Ioan Ivașcu au precizat că nu știu să fie vizați de vreo anchetă și au respins informațiile apărute în spațiul public privind o posibilă implicare în activități de pariere sau alte încălcări ale regulamentelor în vigoare.

Marian Copilu a avut o reacție fermă, respingând complet scenariul vehiculat în spațiul public: „Ce e asta, vreo glumă? La câte se inventează în ziua de astăzi, poate să apară orice, nu mă miră nimic. Exclus, nu există așa ceva”.

Despărțire cu scandal: Marian Copilu a plecat de la CFR în 2021

Marian Copilu a fost președintele clubului CFR Cluj între 2017 și 2021, contribuind la câștigarea a patru titluri consecutive de campioană a României.

Acesta s-a despărțit de formația din Gruia în toamna anului 2021, în urma unui scandal și a unei altercații fizice după eliminarea din Europa League.

După plecarea de la CFR Cluj, Marian Copilu a mai avut mandate scurte la Universitatea Craiova (ianuarie - octombrie 2022) și la Petrolul (martie 2023- iunie 2024).

Ioan Ivașcu: „E amuzant”

La rândul său, Ioan Ivașcu a avut o poziție similară, susținând că informațiile care îl vizează nu sunt reale și că nu a fost contactat de Federație.

„N-am absolut nimic de comentat. N-am fost în viața mea implicat în absolut nimic de genul ăsta, oficial, neoficial. În viața mea n-am fost implicat în așa ceva și mă amuză.

Probabil are legătură cu întoarcerea mea la CFR Cluj, dar e amuzant, asta e lumea fotbalului. Nu m-a căutat nimeni de la Federație să mă anunțe de vreo anchetă. WhatsApp și emailuri ca acelea publicate de Gazeta de Cluj pot să fac și eu câte vreți.

Nu cred că dacă era vorba despre ceva serios cineva schimbă WhatsApp-uri. Mă gândesc totuși că Federația este o instituție serioasă, care se documentează și lucrează cu hârtii.

Nu vreau să comentez mai multe, mi se pare amuzant și le doresc tot binele din lume”, a declarat Ioan Ivașcu pentru GOLAZO.ro.

Ivașcu a lucrat 10 ani la CFR Cluj, în perioada 2011-2021

Ivașcu a lucrat la CFR Cluj în perioada 2011-2021, fiind concediat după ce s-a luat la bătaie cu doi kinetoterapeuți ai clubului la finalul meciului cu Steaua Roșie Belgrad din play-off-ul Europa League.

Conflictul s-a soldat cu geamuri sparte și uși rupte, fiind nevoie de intervenția bodyguarzilor pentru a calma spiritele.

FRF verifică perioada în care Marian Copilu și Ioan Ivașcu au activat la CFR Cluj

Surse din cadrul CFR Cluj au confirmat pentru GOLAZO.ro că FRF a solicitat oficial clubului să transmită perioadele exacte în care Marian Copilu și Ioan Ivașcu au deținut funcții în cadrul grupării.

În funcție de aceste intervale, Departamentul de Integritate urmează să stabilească dacă există sau nu o eventuală încălcare a regulamentului.

Din informațiile obținute de GOLAZO.ro, verificările ar viza însă o perioadă ulterioară plecării celor doi de la CFR Cluj, situație în care eventualele activități de pariere nu ar atrage sancțiuni disciplinare, nefiind desfășurate în perioada în care aceștia activau în cadrul clubului.

Citește și

FCSB insistă Anunțul făcut de Gigi Becali, după ce i-a propus lui Charalambous să se întoarcă la echipă: „Trebuie să vină”
Superliga
15:07
FCSB insistă Anunțul făcut de Gigi Becali, după ce i-a propus lui Charalambous să se întoarcă la echipă: „Trebuie să vină”
Citește mai mult
FCSB insistă Anunțul făcut de Gigi Becali, după ce i-a propus lui Charalambous să se întoarcă la echipă: „Trebuie să vină”
Rădoi, în mijlocul furtunii Președintele lui Gaziantep pregătește schimbări majore la club
Campionate
14:16
Rădoi, în mijlocul furtunii Președintele lui Gaziantep pregătește schimbări majore la club
Citește mai mult
Rădoi, în mijlocul furtunii Președintele lui Gaziantep pregătește schimbări majore la club

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. Cândva unul dintre cei mai influenți lideri PSD, sociologul Alin Teodorescu vorbește despre miza reală din spatele moțiunii de cenzură, dar și ce ar putea face Nicușor Dan: „Dar nu oricine este Traian Băsescu…”
INTERVIU. Cândva unul dintre cei mai influenți lideri PSD, sociologul Alin Teodorescu vorbește despre miza reală din spatele moțiunii de cenzură, dar și ce ar putea face Nicușor Dan: „Dar nu oricine este Traian Băsescu…”
INTERVIU. Cândva unul dintre cei mai influenți lideri PSD, sociologul Alin Teodorescu vorbește despre miza reală din spatele moțiunii de cenzură, dar și ce ar putea face Nicușor Dan: „Dar nu oricine este Traian Băsescu…”
Știrile zilei din sport
PSG - Bayern, meci fabulos9 goluri marcate &icirc;n prima semifinală a Ligii Campionilor!
Liga Campionilor
28.04
PSG - Bayern, meci fabulos 9 goluri marcate în prima semifinală a Ligii Campionilor!
Citește mai mult
PSG - Bayern, meci fabulos9 goluri marcate &icirc;n prima semifinală a Ligii Campionilor!
Cum îl convinge Becali pe Elias  Basarab Panduru , despre revenirea lui Charalambous la FCSB: „Îți spun și de ce cred asta”
Superliga
28.04
Cum îl convinge Becali pe Elias Basarab Panduru, despre revenirea lui Charalambous la FCSB: „Îți spun și de ce cred asta”
Citește mai mult
Cum îl convinge Becali pe Elias  Basarab Panduru , despre revenirea lui Charalambous la FCSB: „Îți spun și de ce cred asta”
 Bijuteria de 100 de milioane € prinde contur FOTO. Detalii de ultimă oră despre noua arenă din România:  „Șantierul este în plină activitate”
Superliga
28.04
Bijuteria de 100 de milioane € prinde contur FOTO. Detalii de ultimă oră despre noua arenă din România: „Șantierul este în plină activitate”
Citește mai mult
 Bijuteria de 100 de milioane € prinde contur FOTO. Detalii de ultimă oră despre noua arenă din România:  „Șantierul este în plină activitate”
Vine noul autocar FOTO. FCSB va avea noua achiziție de 650.000 de euro în finalul acestui sezon. Ce fotografie a postat clubul cu autocarul
Superliga
28.04
Vine noul autocar FOTO. FCSB va avea noua achiziție de 650.000 de euro în finalul acestui sezon. Ce fotografie a postat clubul cu autocarul
Citește mai mult
Vine noul autocar FOTO. FCSB va avea noua achiziție de 650.000 de euro în finalul acestui sezon. Ce fotografie a postat clubul cu autocarul
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:13
PSF, 100% eficiență Un meci de atac perfect al campioanei Europei în fața lui Bayern. „Știu de câte goluri avem nevoie să ne calificăm!”
PSF, 100% eficiență Un meci de atac perfect al campioanei Europei în fața lui Bayern. „Știu de câte goluri avem nevoie să ne calificăm!”
12:01
Stadion pentru fotbalul feminin Clubul care pregătește o arenă specială, lângă cea dedicată bărbaților: „Nu am crezut că s-ar face așa ceva”
Stadion pentru fotbalul feminin Clubul care pregătește o arenă specială, lângă cea dedicată bărbaților: „Nu am crezut că s-ar face așa ceva”
11:15
Vești bune pentru Steaua Ministrul Apărării, noi detalii despre promovarea „militarilor” în Liga 1: „Am ridicat bariera. Atunci este prima ședință”
Vești bune pentru Steaua  Ministrul Apărării, noi detalii despre promovarea „militarilor” în Liga 1: „Am ridicat bariera. Atunci este prima ședință”
12:11
„Jocul secolului” Vedetele fotbalului, vrăjite de PSG - Bayern 5-4. Thierry Henry: „Înnebunești! N-a fost asta? Nu-mi pasă!”
„Jocul secolului” Vedetele fotbalului, vrăjite de PSG - Bayern 5-4. Thierry Henry: „Înnebunești! N-a fost asta? Nu-mi pasă!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
