- Dean Huijsen (21 de ani), fundașul de la Real Madrid, nu a fost inclus de Luis de la Fuente în lotul Spaniei pentru Cupa Mondială din 2026.
- Lista selecționerului spaniol nu include niciun jucător de la Real Madrid, situație întâlnită în premieră în istoria participărilor Spaniei la Cupa Mondială.
În locul lui Huijsen, De la Fuente a ales alți fundași centrali, printre care Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Eric Garcia și Marc Pubill.
Huijsen a reacționat după ce a fost lăsat în afara lotului Spaniei la Campionatul Mondial
După anunțarea lotului, Huijsen a redistribuit pe Instagram o postare a tatălui său cu echipa sezonului din La Liga, alcătuită de Sofascore pe baza notelor primite de jucători.
Fundașul lui Real Madrid apare în primul „11” cu o medie de 7,28, peste Pau Cubarsi, notat cu 7,19, și Eric García, cu 7,11.
Luis de la Fuente a explicat, după anunțarea lotului, că selecția a fost făcută pe criterii sportive și că nu contează clubul de la care vine fiecare jucător.
„E dificil să alcătuiești un lot. Analizăm toate scenariile posibile și, în acest context, este greu să stabilim ce jucător se potrivește în fiecare situație.
Am ales acești 26 de jucători și cred că am acoperit toate nevoile echipei. Când am terminat de vizionat meciurile și am finalizat lista, am răsuflat ușurați și mulțumiți”, a spus antrenorul.
Lotul Spaniei pentru CM 2026:
- Portari: Unai Simon, David Raya, Joan García
- Fundași: Pedro Porro, Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Marc Pubill, Eric García, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo
- Mijlocași: Rodri, Martin Zubimendi, Pedri, Mikel Merino, Fabian Ruiz, Dani Olmo, Gavi
- Atacanți: Nico Williams, Aleix Baena, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Borja Iglesias, Yeremy Pino, Lamine Yamal, Victor Munoz
Spania e în Grupa H, alături de Arabia Saudită, Capul Verde și Uruguay
Meciurile Spaniei:
- 15 iunie, Spania - Capul Verde (Atlanta, USA)
- 21 iunie, Spain - Arabia Saudită (Atlanta, USA)
- 26 iunie, Uruguay - Spania (Guadalajara Mexic)