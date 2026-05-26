Dean Huijsen (21 de ani), fundașul de la Real Madrid, nu a fost inclus de Luis de la Fuente în lotul Spaniei pentru Cupa Mondială din 2026.

Lista selecționerului spaniol nu include niciun jucător de la Real Madrid, situație întâlnită în premieră în istoria participărilor Spaniei la Cupa Mondială.

În locul lui Huijsen, De la Fuente a ales alți fundași centrali, printre care Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Eric Garcia și Marc Pubill.

Huijsen a reacționat după ce a fost lăsat în afara lotului Spaniei la Campionatul Mondial

După anunțarea lotului, Huijsen a redistribuit pe Instagram o postare a tatălui său cu echipa sezonului din La Liga, alcătuită de Sofascore pe baza notelor primite de jucători.

Fundașul lui Real Madrid apare în primul „11” cu o medie de 7,28, peste Pau Cubarsi, notat cu 7,19, și Eric García, cu 7,11.

Luis de la Fuente a explicat, după anunțarea lotului, că selecția a fost făcută pe criterii sportive și că nu contează clubul de la care vine fiecare jucător.

„E dificil să alcătuiești un lot. Analizăm toate scenariile posibile și, în acest context, este greu să stabilim ce jucător se potrivește în fiecare situație.

Am ales acești 26 de jucători și cred că am acoperit toate nevoile echipei. Când am terminat de vizionat meciurile și am finalizat lista, am răsuflat ușurați și mulțumiți”, a spus antrenorul.

40 de meciuri a jucat Huijsen în acest sezon pentru Real Madrid. Fundașul a contribuit în campionat cu două goluri și două pase decisive, fiind titular în 37 dintre partidele disputate. Fundașul a bifat 7 prezențe în lotul Spaniei

Lotul Spaniei pentru CM 2026:

Portari : Unai Simon, David Raya, Joan García

: Unai Simon, David Raya, Joan García Fundași : Pedro Porro, Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Marc Pubill, Eric García, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo

: Pedro Porro, Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Marc Pubill, Eric García, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo Mijlocași : Rodri, Martin Zubimendi, Pedri, Mikel Merino, Fabian Ruiz, Dani Olmo, Gavi

: Rodri, Martin Zubimendi, Pedri, Mikel Merino, Fabian Ruiz, Dani Olmo, Gavi Atacanți: Nico Williams, Aleix Baena, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Borja Iglesias, Yeremy Pino, Lamine Yamal, Victor Munoz

Spania e în Grupa H, alături de Arabia Saudită, Capul Verde și Uruguay

Meciurile Spaniei:

15 iunie, Spania - Capul Verde (Atlanta, USA)

21 iunie, Spain - Arabia Saudită (Atlanta, USA)

26 iunie, Uruguay - Spania (Guadalajara Mexic)

