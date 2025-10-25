Scene violente la meciul Partizan - Paris  Un banner împotriva președintelui Serbiei a creat haos în tribune

- Scene violente au avut loc în tribunele Stark Arena, în timpul meciului din Euroliga de baschet dintre Partizan Belgrad și Paris, 83-101.
- Tensiunile au plecat de la un banner afișat împotriva președintelui Serbiei, Aleksandar Vucic.
Partizan Belgrad și Paris FC s-au întâlnit în etapa #6 din Euroliga de baschet masculin, însă partida a fost umbrită de un incident între fanii echipei gazdă.
Scene violente la meciul Partizan Belgrad - Paris
Spiritele s-au încins, după ce un suporter a afișat un banner în semn de protest la adresa președintelui Serbiei, Aleksandar Vucic.
„Studenții, înăuntru, Vucic afară! Trădătorule!” a fost bannerul de la care au plecat tensiunile, scrie Sport Klub.
Un grup de fani i-a cerut suporterului să lase bannerul jos și chiar au fost aproape să-l agreseze fizic, înainte ca o adevărată confruntare să pornească între cei mai înfocați susținători ai alb-negrilor.
Majoritatea celor prezenți la meci au cântat: „Marș spre Caciland” (nume colocvial pentru o tabără din Parcul Pionirski din Belgrad, Serbia, ca răspuns la demonstrațiile studențești anticorupție).
În urmă cu câteva zile, la Caciland, au fost trase mai multe focuri de armă, iar o persoană în vârstă de 57 de ani a fost rănită. Aleksandar Vucic a catalogat acest incident drept un „act terorist”, scrie hotnews.ro, care citează Reuters.
De unde a pornit protestul anti-Vucic
În Serbia, manifestațile împotriva președintelui Aleksandar Vucic sunt în toi, încă din luna noiembrie 2023.
O mișcare studențească protestează pentru combaterea corupției și respectarea statului de drept.
Totul a pornit după tragedia de la Novi Sad, unde prăbușirea unei copertine în gara orașului a provocat moartea a 16 persoane.
Aceste proteste au fost catalogate de guvern drept o „revoluție colorată” și puterea din Serbia susține că sunt orchestrate din străinătate.
Novak Djokovic s-a alăturat și el acestei manifestații, în luna decembrie a anului trecut, iar la scurt timp, a fost văzut la un meci de baschet în Belgrad purtând un hanorac inscripționat cu mesajul „Studenții sunt campioni”.
De precizat că tenismenul sârb nu a asistat la partida dintre Partizan și Paris.
Djokovic a fost surprins în tribunele arenei din Belgrad pe parcursul duelului Steaua Roșie Belgrad - Baskonia, 90-72, ce a avut loc joi seară.