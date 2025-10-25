Scene violente la meciul Partizan - Paris  Un banner împotriva președintelui Serbiei a creat haos în tribune

Scene violente au avut loc în tribunele Stark Arena, în timpul meciului din Euroliga de baschet dintre Partizan Belgrad și Paris , 83-101.

, 83-101. Tensiunile au plecat de la un banner afișat împotriva președintelui Serbiei, Aleksandar Vucic.

Partizan Belgrad și Paris FC s-au întâlnit în etapa #6 din Euroliga de baschet masculin, însă partida a fost umbrită de un incident între fanii echipei gazdă.

Scene violente la meciul Partizan Belgrad - Paris

Spiritele s-au încins, după ce un suporter a afișat un banner în semn de protest la adresa președintelui Serbiei, Aleksandar Vucic.

„Studenții, înăuntru, Vucic afară! Trădătorule!” a fost bannerul de la care au plecat tensiunile, scrie Sport Klub.

Un grup de fani i-a cerut suporterului să lase bannerul jos și chiar au fost aproape să-l agreseze fizic, înainte ca o adevărată confruntare să pornească între cei mai înfocați susținători ai alb-negrilor.

"Na utakmici Partizan - Pariz, Ćaci napali navijača koji je nosio transparent podrške studentima. Cela sala ustala je u odbranu navijača i transparenta uz skandiranje protiv Vučića." pic.twitter.com/WAuu7r9nt6 — Željko Kisa (@ZeljkoKisa) October 24, 2025

Majoritatea celor prezenți la meci au cântat: „Marș spre Caciland” (nume colocvial pentru o tabără din Parcul Pionirski din Belgrad, Serbia, ca răspuns la demonstrațiile studențești anticorupție).

În urmă cu câteva zile, la Caciland, au fost trase mai multe focuri de armă, iar o persoană în vârstă de 57 de ani a fost rănită. Aleksandar Vucic a catalogat acest incident drept un „act terorist”, scrie hotnews.ro, care citează Reuters.

De unde a pornit protestul anti-Vucic

În Serbia, manifestațile împotriva președintelui Aleksandar Vucic sunt în toi, încă din luna noiembrie 2023.

O mișcare studențească protestează pentru combaterea corupției și respectarea statului de drept.

Totul a pornit după tragedia de la Novi Sad, unde prăbușirea unei copertine în gara orașului a provocat moartea a 16 persoane.

Copertina căzută în gara din Novi Sad. Foto: X, @novinarupenziji

Aceste proteste au fost catalogate de guvern drept o „revoluție colorată” și puterea din Serbia susține că sunt orchestrate din străinătate.

Novak Djokovic s-a alăturat și el acestei manifestații, în luna decembrie a anului trecut, iar la scurt timp, a fost văzut la un meci de baschet în Belgrad purtând un hanorac inscripționat cu mesajul „Studenții sunt campioni”.

Novak Djokovic și hanoracul pe care scrie „Studenții sunt campioni”. Foto: Captură, Instagram, @sport.klub

De precizat că tenismenul sârb nu a asistat la partida dintre Partizan și Paris.

Djokovic a fost surprins în tribunele arenei din Belgrad pe parcursul duelului Steaua Roșie Belgrad - Baskonia, 90-72, ce a avut loc joi seară.

Novak Djokovic soaking in every moment of the Crvena Zvezda atmosphere 🔴⚪pic.twitter.com/i6E2itDZ3S — BasketNews (@BasketNews_com) October 24, 2025

