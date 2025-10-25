Nico Paz, în vizorul lui Inter Clubul lui Cristi Chivu pregătește o ofertă de top pentru puștiul celor de la Como. Cum ar putea fi implicată și Real Madrid
Nico Paz foto: IMAGO
Nico Paz, în vizorul lui Inter Clubul lui Cristi Chivu pregătește o ofertă de top pentru puștiul celor de la Como. Cum ar putea fi implicată și Real Madrid

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 25.10.2025, ora 13:03
  • Nico Paz (21 de ani), noul star al celor de la Como, a intrat în atenția lui Inter Milano.
  • Clubul lui Cristi Chivu (44 de ani) este pregătit să lanseze o ofertă, însă nu către Como, ci către Real Madrid.
  • Cum ar putea încasa „galacticii” banii, în rândurile de mai jos.

După un sezon anterior solid și un start excelent în actuala stagiune, Nico Paz a impresionat la Como, iar Inter își păstrează în continuare interesul pentru el.

Napoli - Inter 3-1  Înfrângere dureroasă pentru Cristi Chivu, care ratează șansa de a deveni lider în Serie A
Napoli - Inter 3-1 Înfrângere dureroasă pentru Cristi Chivu, care ratează șansa de a deveni lider în Serie A
Napoli - Inter 3-1  Înfrângere dureroasă pentru Cristi Chivu, care ratează șansa de a deveni lider în Serie A

Inter Milano, ofertă de 58 de milioane de euro pentru Nico Paz

„Nerazzurrii” au în plan să-l aducă pe „Meazza” pe tânărul jucător de la Como și pregătesc o ofertă de 58 de milioane de euro, informează TyC Sports, potrivit gazzetta.it.

Însă, această sumă ar putea ajunge la Real Madrid. Cum e posibil? Deși „galacticii” l-au vândut în vara lui 2024 pentru 6 milioane de euro, aceștia au o clauză de răscumpărare în valoare de 10 milioane de euro, pentru vara viitoare.

Inter îl are de mult pe listă pe Nico Paz, iar Zanetti s-a întâlnit încă de anul trecut cu tatăl acestuia, Pablo Paz, care i-a fost coleg la naționala Argentinei.

Nico are un start de sezon foarte bun, cu 4 goluri și 4 pase decisive reușite în primele 7 etape.

55 de milioane de euro
este cota de piață a lui Nico Paz, potrivit transfermarkt.com

Messi scrie istorie în MLS VIDEO. Performanța atinsă de starul argentinian după o nouă dublă pentru Inter Miami + a primit Gheata de Aur
12:20
Messi scrie istorie în MLS VIDEO. Performanța atinsă de starul argentinian după o nouă dublă pentru Inter Miami + a primit Gheata de Aur
Messi scrie istorie în MLS VIDEO. Performanța atinsă de starul argentinian după o nouă dublă pentru Inter Miami + a primit Gheata de Aur
A refuzat un contract uriaș Cine e persoana care l-a convins pe Bruno Fernandes să rămână la  Manchester United
11:32
A refuzat un contract uriaș Cine e persoana care l-a convins pe Bruno Fernandes să rămână la Manchester United
A refuzat un contract uriaș Cine e persoana care l-a convins pe Bruno Fernandes să rămână la  Manchester United

Catedrala Mântuirii Neamului văzută de arhitecți: „Un proiect dorit de pe vremea lui Eminescu și a regilor României. Nimeni nu s-a plâns de ce se face Arena Națională. Trebuie să trăim împreună"
Catedrala Mântuirii Neamului văzută de arhitecți: „Un proiect dorit de pe vremea lui Eminescu și a regilor României. Nimeni nu s-a plâns de ce se face Arena Națională. Trebuie să trăim împreună”
Catedrala Mântuirii Neamului văzută de arhitecți: „Un proiect dorit de pe vremea lui Eminescu și a regilor României. Nimeni nu s-a plâns de ce se face Arena Națională. Trebuie să trăim împreună”
Real Madrid Inter Milano transfer Cristi Chivu como nico paz
Momentul care a creat haos Șeful lui Chivu, furios după 1-3 cu Napoli: „A fost influențat!". Cum a reacționat românul +  a fost luat tare de Conte
00:20
Momentul care a creat haos Șeful lui Chivu, furios după 1-3 cu Napoli: „A fost influențat!”. Cum a reacționat românul + a fost luat tare de Conte
Momentul care a creat haos Șeful lui Chivu, furios după 1-3 cu Napoli: „A fost influențat!”. Cum a reacționat românul +  a fost luat tare de Conte
„Să ne fie rușine!"  Mario Camora, devastat după un nou eșec: „Dacă nu ne revenim, vom juca la 11 dimineața"
25.10
„Să ne fie rușine!” Mario Camora, devastat după un nou eșec: „Dacă nu ne revenim, vom juca la 11 dimineața”
„Să ne fie rușine!”  Mario Camora, devastat după un nou eșec: „Dacă nu ne revenim, vom juca la 11 dimineața”
Scandal la Napoli - Inter  Lautaro, semne obscene spre antrenor + Aproape de bătaie!
25.10
Scandal la Napoli - Inter Lautaro, semne obscene spre antrenor + Aproape de bătaie!
Scandal la Napoli - Inter  Lautaro, semne obscene spre antrenor + Aproape de bătaie!
Decimați înainte de Bosnia - România Vestea primită de Mircea Lucescu: trei titulari absenți, unul incert
25.10
Decimați înainte de Bosnia - România Vestea primită de Mircea Lucescu: trei titulari absenți, unul incert
Decimați înainte de Bosnia - România Vestea primită de Mircea Lucescu: trei titulari absenți, unul incert
Scene nemaivăzute  VIDEO+FOTO  Ce a pățit De Bruyne în meciul lui Chivu de la Napoli: momente de confuzie totală
25.10
Scene nemaivăzute VIDEO+FOTO Ce a pățit De Bruyne în meciul lui Chivu de la Napoli: momente de confuzie totală
Scene nemaivăzute  VIDEO+FOTO  Ce a pățit De Bruyne în meciul lui Chivu de la Napoli: momente de confuzie totală
Probleme majore cu VAR FOTO. Meciul din Liga 1 s-a încheiat după 116 minute din cauza sistemului! Ce au decis arbitrii la cele trei faze controversate
25.10
Probleme majore cu VAR FOTO. Meciul din Liga 1 s-a încheiat după 116 minute din cauza sistemului! Ce au decis arbitrii la cele trei faze controversate
Probleme majore cu VAR FOTO. Meciul din Liga 1 s-a încheiat după 116 minute din cauza sistemului! Ce au decis arbitrii la cele trei faze controversate
„Sunt român și sunt mândru că sunt român!" VIDEO: Chivu, replică pentru un jurnalist, înainte de Napoli - Inter  » Ce s-a întâmplat
25.10
„Sunt român și sunt mândru că sunt român!” VIDEO: Chivu, replică pentru un jurnalist, înainte de Napoli - Inter » Ce s-a întâmplat
„Sunt român și sunt mândru că sunt român!” VIDEO: Chivu, replică pentru un jurnalist, înainte de Napoli - Inter  » Ce s-a întâmplat
România, fără medalie  Sabrina Voinea a ratat, dramatic, bronzul la sol! Denisa Golgotă, evoluție neconvingătoare la Campionatele Mondiale de la Jakarta
25.10
România, fără medalie Sabrina Voinea a ratat, dramatic, bronzul la sol! Denisa Golgotă, evoluție neconvingătoare la Campionatele Mondiale de la Jakarta
România, fără medalie  Sabrina Voinea a ratat, dramatic, bronzul la sol! Denisa Golgotă, evoluție neconvingătoare la Campionatele Mondiale de la Jakarta

