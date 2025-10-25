Nico Paz, în vizorul lui Inter Clubul lui Cristi Chivu pregătește o ofertă de top pentru puștiul celor de la Como. Cum ar putea fi implicată și Real Madrid

- Nico Paz (21 de ani), noul star al celor de la Como, a intrat în atenția lui Inter Milano.
- Clubul lui Cristi Chivu (44 de ani) este pregătit să lanseze o ofertă, însă nu către Como, ci către Real Madrid.
- Cum ar putea încasa „galacticii” banii, în rândurile de mai jos.
După un sezon anterior solid și un start excelent în actuala stagiune, Nico Paz a impresionat la Como, iar Inter își păstrează în continuare interesul pentru el.
Inter Milano, ofertă de 58 de milioane de euro pentru Nico Paz
„Nerazzurrii” au în plan să-l aducă pe „Meazza” pe tânărul jucător de la Como și pregătesc o ofertă de 58 de milioane de euro, informează TyC Sports, potrivit gazzetta.it.
Însă, această sumă ar putea ajunge la Real Madrid. Cum e posibil? Deși „galacticii” l-au vândut în vara lui 2024 pentru 6 milioane de euro, aceștia au o clauză de răscumpărare în valoare de 10 milioane de euro, pentru vara viitoare.
Inter îl are de mult pe listă pe Nico Paz, iar Zanetti s-a întâlnit încă de anul trecut cu tatăl acestuia, Pablo Paz, care i-a fost coleg la naționala Argentinei.
Nico are un start de sezon foarte bun, cu 4 goluri și 4 pase decisive reușite în primele 7 etape.