Nico Paz, în vizorul lui Inter Clubul lui Cristi Chivu pregătește o ofertă de top pentru puștiul celor de la Como. Cum ar putea fi implicată și Real Madrid

Nico Paz (21 de ani), noul star al celor de la Como, a intrat în atenția lui Inter Milano.

Clubul lui Cristi Chivu (44 de ani) este pregătit să lanseze o ofertă, însă nu către Como, ci către Real Madrid.

Cum ar putea încasa „galacticii” banii, în rândurile de mai jos.

După un sezon anterior solid și un start excelent în actuala stagiune, Nico Paz a impresionat la Como, iar Inter își păstrează în continuare interesul pentru el.

Inter Milano, ofertă de 58 de milioane de euro pentru Nico Paz

„Nerazzurrii” au în plan să-l aducă pe „Meazza” pe tânărul jucător de la Como și pregătesc o ofertă de 58 de milioane de euro, informează TyC Sports, potrivit gazzetta.it.

Însă, această sumă ar putea ajunge la Real Madrid. Cum e posibil? Deși „galacticii” l-au vândut în vara lui 2024 pentru 6 milioane de euro, aceștia au o clauză de răscumpărare în valoare de 10 milioane de euro, pentru vara viitoare.

Inter îl are de mult pe listă pe Nico Paz, iar Zanetti s-a întâlnit încă de anul trecut cu tatăl acestuia, Pablo Paz, care i-a fost coleg la naționala Argentinei.

Nico are un start de sezon foarte bun, cu 4 goluri și 4 pase decisive reușite în primele 7 etape.

55 de milioane de euro este cota de piață a lui Nico Paz, potrivit transfermarkt.com

