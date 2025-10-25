România, fără medalie  Sabrina Voinea a ratat, dramatic, bronzul la sol! Denisa Golgotă, evoluție neconvingătoare la Campionatele Mondiale de la Jakarta

Sabrina Voinea (18 ani) a ratat dramatic medalia de bronz la sol, clasându-se pe locul 4. Denisa Golgotă (23 de ani) a terminat proba pe 7, la Campionatele Mondiale de gimnastică artistică din Indonezia, Jakarta.

Sabrina a concurat și în finala la bârnă, unde a terminat doar pe locul 7.

România rămâne fără medalie la Campionatele Mondiale de Gimnastică artistică.

Sabrina Voinea a ratat dramatic bronzul la sol. Denisa Golgotă a terminat pe 7

În ciuda faptului că a terminat prima în calificări, cu un punctaj de (13,666), Sabrina Voinea nu i-a convins pe jurați cu exercițiul său din finală.

Sportiva din România s-a clasat pe locul 4, cu 13,466.

Sabrina a terminat la egalitate cu gimnasta din Marea Britanie, Abigail Martin, ocupanta locului 3, dar britanica a avut punctajul mai mare pentru execuție (primul criteriu luat în considerare), astfel că sportiva din România a terminat pe 4, ratând dramatic medalia de bronz.

Sabrina Voinea a avut 7.566 (execuție) + 5.900 (dificultate)

Abigail Martin a avut 7.666 (execuție) + 5.800 (dificultate)

Cealaltă româncă, Denisa Golgotă, a terminat pe locul 7, cu 12.233 puncte.

Medalia de aur i-a revenit sportivei din Japonia, Aiko Sugihara, care a obținut 13.833 puncte. Podiumul a fost completat de Ruby Evans și Abigail Martin (ambele din Marea Britanie).

Clasamentul finalei de la sol

Aiko Sugihara (Japonia) - 13.833

Ruby Evans (Marea Britanie) - 13.666

Abigail Martin (Marea Britanie) - 13.466

Sabrina Voinea (România) - 13,466

- 13,466 Rina Kishi (Japonia) - 13.033

Dulcy Caylor (SUA) - 12.966

Denisa Golgotă (România) - 12.233

- 12.233 Giulia Perotti (Italia) - 11.633

Sabrinea Voinea, locul 7 în finala la bârnă

Sabrina nu a reușit să mai repete acceași performanță din calificări unde a obținut al doilea cel mai bun punctaj (13,833).

Voinea a intrat penultima în finală, însă din nefericire, s-a dezechilibrat și a căzut de pe bârnă în timpul exercițiului, lucru ce a costat-o mult. A primit un punctaj de 12.533, motiv pentru care a terminat doar pe penultimul loc.

Medalia de aur a fost cucerită de chinezoaica Qingying Zhang, care a acumulat 15.166 de puncte. Podiumul a fost completat de Kaylia Nemour (Algeria), cu 14.300, respectiv Aiko Sugihara (Japonia), cu 14.166.

Clasamentul finalei de la bârnă

Qingying Zhang (China) - 15.166

Kaylia Nemour (Algeria) - 14.300

Aiko Sugihara (Japonia) - 14.166

Flavia Saraiva (Brazilia) - 13.900

Elisabeth Black (Canada) - 13.600

Amanda Yap (Singapore) - 13.333

Sabrina Voinea (România) - 12.533

Dulcy Caylor (SUA) - 11.800

România a obținut ultimele medalii la Mondiale în urmă cu 10 ani, la Glasgow, când Marian Drăgulescu obținea argintul la sărituri, iar Larisa Iordache lua bronzul la individual compus.

