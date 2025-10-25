România, fără medalie  Sabrina Voinea a ratat, dramatic, bronzul la sol! Denisa Golgotă, evoluție neconvingătoare la Campionatele Mondiale de la Jakarta +10 foto
Sabrina Voinea și Denisa Golgotă/ Foto: IMAGO
Gimnastica

România, fără medalie Sabrina Voinea a ratat, dramatic, bronzul la sol! Denisa Golgotă, evoluție neconvingătoare la Campionatele Mondiale de la Jakarta

Alexandru Smeu
Publicat: 25.10.2025, ora 13:16
Actualizat: 25.10.2025, ora 13:32
  • Sabrina Voinea (18 ani) a ratat dramatic medalia de bronz la sol, clasându-se pe locul 4. Denisa Golgotă (23 de ani) a terminat proba pe 7, la Campionatele Mondiale de gimnastică artistică din Indonezia, Jakarta.
  • Sabrina a concurat și în finala la bârnă, unde a terminat doar pe locul 7.

România rămâne fără medalie la Campionatele Mondiale de Gimnastică artistică.

Sabrina Voinea a ratat dramatic bronzul la sol. Denisa Golgotă a terminat pe 7

În ciuda faptului că a terminat prima în calificări, cu un punctaj de (13,666), Sabrina Voinea nu i-a convins pe jurați cu exercițiul său din finală.

Sportiva din România s-a clasat pe locul 4, cu 13,466.

Sabrina a terminat la egalitate cu gimnasta din Marea Britanie, Abigail Martin, ocupanta locului 3, dar britanica a avut punctajul mai mare pentru execuție (primul criteriu luat în considerare), astfel că sportiva din România a terminat pe 4, ratând dramatic medalia de bronz.

  • Sabrina Voinea a avut 7.566 (execuție) + 5.900 (dificultate)
  • Abigail Martin a avut 7.666 (execuție) + 5.800 (dificultate)

Cealaltă româncă, Denisa Golgotă, a terminat pe locul 7, cu 12.233 puncte.

Medalia de aur i-a revenit sportivei din Japonia, Aiko Sugihara, care a obținut 13.833 puncte. Podiumul a fost completat de Ruby Evans și Abigail Martin (ambele din Marea Britanie).

Clasamentul finalei de la sol

  • Aiko Sugihara (Japonia) - 13.833
  • Ruby Evans (Marea Britanie) - 13.666
  • Abigail Martin (Marea Britanie) - 13.466
  • Sabrina Voinea (România) - 13,466
  • Rina Kishi (Japonia) - 13.033
  • Dulcy Caylor (SUA) - 12.966
  • Denisa Golgotă (România) - 12.233
  • Giulia Perotti (Italia) - 11.633
  • Aiko Sugihara (Japonia) - 13.833
  • Rina Kishi (Japonia) - 13.033
  • Sabrina Voinea (România) - 13,466

Sabrinea Voinea, locul 7 în finala la bârnă

Sabrina nu a reușit să mai repete acceași performanță din calificări unde a obținut al doilea cel mai bun punctaj (13,833).

Voinea a intrat penultima în finală, însă din nefericire, s-a dezechilibrat și a căzut de pe bârnă în timpul exercițiului, lucru ce a costat-o mult. A primit un punctaj de 12.533, motiv pentru care a terminat doar pe penultimul loc.

Sabrina Voinea a căzut în finala de la bârnă, la CM de gimnastică artistică din Indonezia (captură foto: eurovisionsport.com)
Sabrina Voinea a căzut în finala de la bârnă, la CM de gimnastică artistică din Indonezia (captură foto: eurovisionsport.com)

Medalia de aur a fost cucerită de chinezoaica Qingying Zhang, care a acumulat 15.166 de puncte. Podiumul a fost completat de Kaylia Nemour (Algeria), cu 14.300, respectiv Aiko Sugihara (Japonia), cu 14.166.

Clasamentul finalei de la bârnă

  • Qingying Zhang (China) - 15.166
  • Kaylia Nemour (Algeria) - 14.300
  • Aiko Sugihara (Japonia) - 14.166
  • Flavia Saraiva (Brazilia) - 13.900
  • Elisabeth Black (Canada) - 13.600
  • Amanda Yap (Singapore) - 13.333
  • Sabrina Voinea (România) - 12.533
  • Dulcy Caylor (SUA) - 11.800

România a obținut ultimele medalii la Mondiale în urmă cu 10 ani, la Glasgow, când Marian Drăgulescu obținea argintul la sărituri, iar Larisa Iordache lua bronzul la individual compus.

campionatele mondiale de gimnastica jakarta denisa golgota sabrina maneca voinea
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share