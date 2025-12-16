Accidentare cruntă FOTO: Până și adversarul s-a pus în genunchi când a văzut ce a pățit starul echipei. Colegii au început să se roage +16 foto
Accidentarea lui Patrick Mahomes (Foto: IMAGO / captură CBS Sports - montaj GOLAZO.ro)
Accidentare cruntă FOTO: Până și adversarul s-a pus în genunchi când a văzut ce a pățit starul echipei. Colegii au început să se roage

Silviu Dumitru
Publicat: 16.12.2025, ora 13:16
Actualizat: 16.12.2025, ora 13:18
  • Patrick Mahomes (30 de ani) a suferit o accidentare gravă în timpul meciului cu Los Angeles Chargers.
  • Starul echipei de fotbal american Kansas City Chiefs a fost operat și va lipsi o perioadă îndelungată de pe teren.

Mahomes s-a accidentat în timpul ultimei faze a meciului de duminică. A aruncat mingea spre dreapta sa, chiar înainte ca piciorul stâng să i se răsucească în mod ciudat, după ce a fost placat din spate de Da'Shawn Hand.

Patrick Mahomes, operat la genunchi. Starul din NFL va lipsi 9 luni

Mahomes s-a apucat de genunchiul stâng și a început să urle de durere, iar echipa medicală a echipei din Kansas i-a acordat imediat îngrijiri, în timp ce colegii săi s-au pus într-un genunchi și au început să spună rugăciuni. Daiyan Henley, căpitanul celor de la Chargers, le-a urmat exemplul.

Quarterback-ul a avut nevoie de ajutor pentru a se ridica și s-a sprijinit de brațele antrenorilor, șchiopătând până la vestiar.

Patrick Mahomes, accidentare gravă în NFL (foto: captură CBS Sports)
Patrick Mahomes, accidentare gravă în NFL (foto: captură CBS Sports)

Desemnat de două ori MVP în sezonul regular al NFL (2018, 2022) și de trei ori în Super Bowl (2022, 2023 și 2024), Mahomes a fost înlocuit de Gardner Minshew pentru ultimele trei meciuri ale sezonului.

Înainte de a primi un diagnostic, Mahomes a postat un mesaj pe pagina sa de pe platforma X.

„Nu știu de ce a trebuit să se întâmple asta. Și nu o să mint, doare. Dar tot ce putem face acum este să avem încredere în Dumnezeu și să luptăm în fiecare zi, iar și iar.

Mulțumesc Chiefs Kingdom (n.r. - fanii echipei din Kansas) pentru că m-ați susținut mereu și tuturor celor care mi-au trimis mesaje și rugăciuni. Voi reveni mai puternic ca niciodată”, a scris Mahomes.

Jucătorul, care și-a rupt ligamentul încrucișat anterior (ACL) și ligamentul colateral lateral (LCL), a fost operat la genunchiul stâng și va avea nevoie de o perioadă de recuperare de aproximativ 9 luni, scrie usatoday.com.

