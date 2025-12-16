Accidentare cruntă FOTO: Până și adversarul s-a pus în genunchi când a văzut ce a pățit starul echipei. Colegii au început să se roage

Patrick Mahomes (30 de ani) a suferit o accidentare gravă în timpul meciului cu Los Angeles Chargers.

Starul echipei de fotbal american Kansas City Chiefs a fost operat și va lipsi o perioadă îndelungată de pe teren.

Mahomes s-a accidentat în timpul ultimei faze a meciului de duminică. A aruncat mingea spre dreapta sa, chiar înainte ca piciorul stâng să i se răsucească în mod ciudat, după ce a fost placat din spate de Da'Shawn Hand.

Patrick Mahomes, operat la genunchi. Starul din NFL va lipsi 9 luni

Mahomes s-a apucat de genunchiul stâng și a început să urle de durere, iar echipa medicală a echipei din Kansas i-a acordat imediat îngrijiri, în timp ce colegii săi s-au pus într-un genunchi și au început să spună rugăciuni. Daiyan Henley, căpitanul celor de la Chargers, le-a urmat exemplul.

Quarterback-ul a avut nevoie de ajutor pentru a se ridica și s-a sprijinit de brațele antrenorilor, șchiopătând până la vestiar.

Desemnat de două ori MVP în sezonul regular al NFL (2018, 2022) și de trei ori în Super Bowl (2022, 2023 și 2024), Mahomes a fost înlocuit de Gardner Minshew pentru ultimele trei meciuri ale sezonului.

Înainte de a primi un diagnostic, Mahomes a postat un mesaj pe pagina sa de pe platforma X.

„Nu știu de ce a trebuit să se întâmple asta. Și nu o să mint, doare. Dar tot ce putem face acum este să avem încredere în Dumnezeu și să luptăm în fiecare zi, iar și iar.

Mulțumesc Chiefs Kingdom (n.r. - fanii echipei din Kansas) pentru că m-ați susținut mereu și tuturor celor care mi-au trimis mesaje și rugăciuni. Voi reveni mai puternic ca niciodată”, a scris Mahomes.

Jucătorul, care și-a rupt ligamentul încrucișat anterior (ACL) și ligamentul colateral lateral (LCL) , a fost operat la genunchiul stâng și va avea nevoie de o perioadă de recuperare de aproximativ 9 luni, scrie usatoday.com.

Breaking: #Chiefs superstar QB Patrick Mahomes just went down with a knee injury.



Does not look good at all. pic.twitter.com/FL8o9a8JMU — Arye Pulli (@AryePulliNFL) December 14, 2025

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport