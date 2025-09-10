Găsit în casă fără viață Fostul președinte al clubului Palermo a murit la 41 de ani » Prima ipoteză a italienilor
Paul Baccaglini. Foto: IMAGO
Găsit în casă fără viață Fostul președinte al clubului Palermo a murit la 41 de ani » Prima ipoteză a italienilor

alt-text George Neagu
Publicat: 10.09.2025, ora 18:28
alt-text Actualizat: 10.09.2025, ora 18:28
  • Paul Baccaglini, fost președinte al clubului Palermo, a murit la vârsta de 41 de ani.

Baccaglini a fost găsit fără viață, în casă, de către partenera sa, iar polițiștii iau în calcul posibilitatea unei sinucideri.

Fostul președinte al clubului Palermo, găsit mort în casă

În următoarele ore se va face o autopsie pentru a se clarifica cauza decesului, anunță gazzetta.it.

„Palermo FC, împreună cu președintele Dario Mirri și întreaga familie City Football Group își exprimă condoleanțele pentru trecerea prematură în neființă a lui Paul Baccaglini, președintele clubului în ultimele luni ale sezonului 2016-17”, a anunțat gruparea din Serie B.

Paul Baccaglini a fost numit președintele clubului Palermo în 2017, când l-a înlocuit pe Maurizio Zamparini.

Baccaglini a dorit chiar să cumpere clubul italian, însă tranzacția nu a putut fi finalizată. A demisionat imediat din funcția pe care o avea, iar predecesorul său a venit cu explicații pentru cele întâmplate.

„Baccaglini voia să preia Palermo cu 20 de milioane de lire sterline în rate, dar nu avea nimic în spate”, afirma Zamparini, conform sursei citate.

Baschet, televiziune și tatuaje

Baccaglini a copilărit în SUA, țara tatălui său, însă după liceu s-a mutat în Italia, de unde era originară mama sa, pentru a juca baschet.

A evoluat timp de doi ani pentru Unione Basket Padova, echipă din a treia ligă italiană, însă a renunțat devreme la cariera sa în sport.

A devenit un cunoscut om de radio și televiziune, ieșind în evidență prin sarcasmul său. A lucrat și în finanțe, iar într-un interviu a susținut că are peste 60 de tatuaje.

